Konec podpory image. Co to znamená?

▲ Obr č. 1 - Bootovací obrazovka OpenATV 7.0. Ilustrační foto (foto: OpenATV tým)



▲ Obr č. 2 - Bootovací obrazovka OpenPLi 8.3. Ilustrační foto (foto: OpenPLi tým)







Kouzlo u multimediálních set top boxů založených na operačním systému Linux s E2 (Enigma2) spočívá v tom, že do přijímače je možné nainstalovat systém (image) od různých tvůrců. S rozvojem hardware (a také vysílání) se zdokonalují i uvolňovaná image pro přijímače.Svoboda, přizpůsobitelnost. Tak lze jednoduše charakterizovat set top boxy se systémem E2. Image pro tyto přístroje vyvíjí týmy programátorů. Mezi nejpopulárnější dnes patří image OpenPLi a především OpenATV, které se může pochlubit snad největší podporou značek a modelů multimediálních přijímačů. Nemůžeme opomenout ani image pod označením VTi, které je ale vyvíjeno speciálně pro set top boxy Vu+.Image od výše vyjmenovaných (ale i dalších týmů) má základní obvyklé označení X.Y(.Z), kde X označuje hlavní vývojovou verzi image, Y subverzi a případné Z značí případné dílčí (menší) změny, které přináší nové image. Danou verzi image lze najít na stránkách vývojových týmů s různým datem vydání. Postupně daná verze image je rozšiřována a vylepšována. Obsahují také opravy všech nalezených a nahlášených chyb.V současné době (v době publikování článku) byly pro přijímače Vu+ dostupné VTi ve verzi 15.0.01, pro OpenPLi verze 8.3 a pro OpenATV 7.1 (beta 7.2 pro testování).S příchodem nové verze image dochází dříve nebo později k postupnému utlumení a ukončení podpory starší verze image. Například vývojový tým OpenATV oznámil, že pro verzi 7.0 ukončí podporu k 31.12.2022. Uživatelům doporučuje verzi 7.1, pro kterou je nyní dostupná podpora týmu a beta verze 7.2 je určena k testování, nikoliv k běžnému používání. U předchozí majoritní verze 6 (poslední vydání verze 6.4) týmu OpenATV byla ukončena podpora 18. listopadu 2022.OpenATV 6.4 se dnes stále těší velké popularitě - systém v této verzi je odladěn, je stabilní a funkční jsou všechny běžně používané pluginy (rozšíření). S příchodem OpenATV 7 došlo v image k upgrade programovacího jazyka Python na novější verzi. Bohužel, některé pluginy zatím nejsou s novými image (jazykem Python) odladěny.Pro OpenATV 6.4 již nejsou dostupné aktualizace a bezpečnostní záplaty (od Nového roku to samé bude platit i pro OpenATV 7.0). To může přinést bezpečnostní riziko v podobě možného hacknutí systému a ovládnutí přijímače hackery. Na straně druhé je možné přijímač i se starým image používat. Nebudou ale dostupné žádné vylepšení, softwarové novinky a aktualizace.Obdobně jako pro popisovaný OpenATV funguje podpora i pro image jiných vývojářů.Martin Vyleťal