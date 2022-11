Příjem a dekódování programů z vysokých datových toků

DNES!

▲ Obr č. 1 - Satelitní platforma Fotelka. Ilustrační foto (foto: Ing. Martin Švehlík)



Transpondéry na satelitech

▲ Obr č. 2 - Diváci u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: SES/Astra)



Příjem vysokých datových toků a symbol rate

▲ Obr č. 3 - Footprint satelitu Belintersat, evropský svazek (foto: Belintersat)



▲ Obr č. 4 - Diváci u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: SES/Astra)



Dekódování programů

Některé programy se vysílají v multiplexech s vysokými datovými toky, které vybrané set top boxy neumění zpracovat. V (ne)ojedinělých případech jsou i problémy s dekódováním takových vysokých datových toků.Klasické multiplexy na hlavních evropských satelitních systémech dokáže přijímat většina set top boxů a televizorů. Řada přístrojů si "vyláme zuby" na některých ne příliš běžných multiplexech. Důvodem je vysoká symbol rate (a většinou i vysoký datový tok). Proč tomu tak je? To je téma dnešního článku, který je spíše určen běžným uživatelům.Programy se vysílají na satelitech z multiplexů, které jsou umístěny na jednotlivých transpondérech zvolené družice. Každá družice má transpondéry s jednou nebo s různými šířky pásma a to rozhoduje, kolik informací (dat) se vejde na daný transpondér.Transpondér může mít šířku pásma 27, 33 či 36 MHz, což postačí pro umístění jednoho běžného multiplexu. Někteří operátoři satelitů disponují na satelitech širšími transpondéry - například 54, 72 či 108 MHz, případně jinou šířkou pásma.Ze širších transpondérů se nejčastěji setkáváme se 72 MHz jednotkami transpondérů. Taková kapacita, je-li použita pro DTH, je většinou rozdělena na dva 36 MHz díly a do každého z nich je umístěn jeden multiplex. Příkladem je multiplex společnosti Slovak Telekom na kmitočtu 12,607 GHz, pol. V a paket TV5 Monde na frekvenci 12,643 GHz, pol. V na satelitu Intelsat 10-02 (1°W). Znamená to, že jeden transpondér nemusí nutně sloužit pro šíření jednoho multiplexu.Podobně lze "rozdělit" transpondér se šířkou pásma 54 MHz, což je aplikováno na družici ABS 2A (74,7°E). Jsou i případy, kdy se takový transpondér ponechává celý na jeden multiplex. Ten má ale vyšší symbol rate 45000 ksymb/s. A zde nastává problém na straně přijímačů - ne každý přístroj takový vysoký symbol rate dokáže zpracovat. Běžně si přijímače poradí se symbol rate v rozsahu zhruba 2 až 30 Msymb/s (tj. 2.000 až 30.000 ksymb/s). Mimo tento rozsah neumí vysílání přijímat každý přístroj."Dělené transpondéry" svým způsobem řeší limity některých přijímačů - multiplexy s menšími symbol rate (a datovými toky) si poradí více přístrojů. Na straně druhé se ale objevují menší poklesy signálu u takto rozdělených transpondérů.Doposud bylo vysílání s vysokým datovým tokem a symbol rate problematikou, která se vztahovala především na ruské programy na družici ABS 2A (74,7°E) a to především na multiplexy placené služby MTS TV, která šíří i řadu volných programů. Možná potíže s příjmem vysokých symbol rate (SR) se totiž v minulosti dostaly do Česka a na Slovensko. Multiplexy s vysokým SR totiž používá slovenská DTH a B2B platforma Fotelka. Tato platforma používá dva 54 MHz transpondéry na běloruském telekomunikačním satelitu Belintersat 1 (51,5°E) s těmito parametry:* frekvence: 11,230 GHz, polarizace horizontální, SR 45000, FEC 8/9, DVB-S2/8PSK* frekvence: 11,290 GHz, polarizace horizontální, SR 45000, FEC 8/9, DVB-S2/8PSKVzhledem k tomu, že Fotelka je i DTH platformou, která šíří i volně ( FTA ) vysílané programy v češtině a slovenštině, je o příjem těchto multiplexů zájem. Pro příjem postačí parabola od průměru cca 60 cm. Pro příjem i za zhoršených příjmových podmínek se doporučuje parabola o větším rozměru (průměr cca 80 cm).A pro příjem FTA programů z Fotelky je také nutné zvolit vhodný přijímač, který zvládne naladit vysoké symbol rate (45 Msym/s) a dokáže zpracovat i vysoké datové toky (v tomto konkrétním případě přes 119 Mbit/s).Pokud tedy bez problému naladíte multiplexy a programy ze sousední družice TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E) a vysílání ze satelitu Belintersat na blízké pozici 51,5°E se nedaří naladit, bude pravděpodobně problém v přijímači, který si s tak ohromnou kapacitou dat zkrátka neporadí. Řešením je výměna přijímače za jiný.Pokud tedy již úspěšně přijímáme vysílání z multiplexů s vysokými symbol rate (45 Msymb/s), může nastat ještě jedna překážka - v případě zájmu dekódovat toto vysílání prostřednictvím rozhraní CI/ CI+ . Zde může být hardwarové a/nebo softwarové omezení přijímače. Pokud se jedná o hardwarové, nic s tím nezmůžeme - přístroj na takové vysoké datové toky není určen.V případě, že se jedná o softwarové omezení, je v tomto případě tlačit na výrobce přijímače, aby umožnil dekódovat programy z vysokých datových toků. CI rozhraní může být "odladěno" i na vysoké datové toky ale jen na některé typy přístupových modulů (tedy ne universálně na všechny).Zda set top box zvládne přijímat vysoké symbol rate (45 Msymb/s) a dokáže dekódovat i vysoké datové toky je vždy uvedeno v recenzích zde na webu parabola.cz.Martin Vyleťal