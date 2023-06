RTVS rozšiřuje pokrytí digitálním rozhlasovým vysíláním v DAB+

DNES!

Nový vysílač Prievidza

▲ Obr č. 1 - Mapa pokrytí DAB+ signálem z vysílače Prievidza (foto: RTVS)



Navýšený výkon vysílače Banská Bystrica

Výhody DAB

Aktuální seznam DAB+ vysílačů RTVS

Vysílač Pásmo Mód Modulace Kanál Frekvence Polarizace ERP Bratislava - Kamzík III. I DQPSK 12C 227,360 MHz vertikální 3,60 kW Prievidza III. I DQPSK 12A 223,936 MHz vertikální 0,7 kW Banská Bystrica - Laskomer III. I DQPSK 12A 223,936 MHz vertikální 3,00 kW Žilina - Krížava III. I DQPSK 12A 223,936 MHz vertikální 2,00 kW Košice - Heringeš III. I DQPSK 12B 225,648 MHz vertikální 2,00 kW Nitra - Zobor III. I DQPSK 10C 213,360 MHz vertikální 10,00 kW Rimavská Sobota - Paláska III. I DQPSK 11C 220,352 MHz vertikální 5,00 kW Košice - Dubník III. I DQPSK 10C 213,360 MHz vertikální 5,00 kW Borský Mikuláš III I DQPSK 6D 187,072 MHz vertikální 5,00 kW Trenčín - Nad Oborou III. I DQPSK 12C 227,360 MHz vertikální 4,70 kW

▲ Tabulka č. 1 - Seznam DAB+ vysílačů RTVS



Pokrytí digitálním rozhlasovým vysíláním ve standardu DAB+ se na Slovensku rozšiřuje. Veřejnoprávní vysílatel RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) ve spolupráci se společností Towercom , a.s. rozšiřuje pokrytí území. Do provozu je uveden další vysílač s DAB+ multiplexem v lokalitě Prievidza. Zároveň se navyšuje výkon vysílače Banská Bystrica - Laskomer.Všechny programy Slovenského rozhlasu RTVS - - Rádio Slovensko, Rádio Regina (západ, stred, východ), Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Radio Slovakia International, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Pyramída mohou posluchači od 1.7.2023 přijímat prostřednictvím nového vysílače Prievidza.Po úspěšně ukončených testech z této lokality bude spuštěné řádné vysílání. Vyzářený výkon vysílače bude 700 Watt a bude sloužit pro posluchače v lokalitě Prievidza - Bojnice a okolí.Vedle nového vysílače dochází ke změně u jednoho původního DAB+ vysílače RTVS a to na lokalitě Banská Bystrica - Laskomer, kde bude navýšený výkon na 3 kW.DAB+ nabízí čistý zvuk bez šumů ve stabilní kvalitě v celé oblasti pokrytí. Posluchač DAB+ získá na rádiu s displejem i doprovodné informace jako je název hrané skladby, jméno interpreta, název programu a logo programové služby.Rozhlasové vysílání v DAB+ se má stát nástupcem analogového VKV/FM vysílání. Nevyžaduje připojení na internet a je energeticky úsporným řešením distribuce rozhlasových programů.Rozhlasovou nabídku RTVS bude od soboty 1. července v DAB+ šířit celkem 10 vysílačů s výkonem od 700 Wattů po 10 kW.redakce