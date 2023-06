Intelsat prodlouží životnost celkem čtyř satelitů

DNES!

Intelsat je lídrem v oblasti udržitelnosti vesmíru a SpaceLogistics je toho důležitou součástí

Pokračujeme v hledání způsobů, jak poskytovat nejlepší služby našim zákazníkům a zároveň zůstat dobrými správci vesmírného prostředí. Tento závazek pokračuje v budování našich jedinečných schopností sebepojištění ve vesmíru a je dalším krokem k uvolnění potenciálu budoucích aplikací služeb na oběžné dráze

Další telekomunikační družice satelitního operátora Intelsat bude na orbitální dráze dodávat své služby po delší dobu. Operátor podepsal novou smlouvu na dodání zařízení MEP (Mission Extension Pod).Společnost Intelsat informovala, že objednala svůj druhý rozšiřující modul Mission Exntension Pod (MEP) od SpaceLogistics společnosti Nortrop Grumman Corporation. MEP prodlouží životnost satelitů, což umožní dodávat služby mnoha zákazníkům i v dalších letech.Nová smlouva představuje již čtvrtou dohodu se společností SpaceLogistics po objednání prvního zařízení MEP v dubnu letošního roku a dvou MEV (Mission Extension Vehicles), které jsou již v provozu se satelity Intelsat. Satelitní operátor tak pokračuje v trendu prodloužení funkčních družic, které by musely být jinak vyřazeny z provozu.,“ řekl technologický ředitel Intelsat Bruno Fromont. „.“"Jet pack" MEP bude instalován misijním robotickým vozidlem SpaceLogistics (MRV) na zatím blíže neupřesněný satelit Intelsatu, který pracuje na orbitální dráze, což zajistí kontinuitu satelitních služeb po dobu nejméně šesti let, počínaje rokem 2026.Letos je to již druhá objednávka Intelsatu na podobné zařízení a firma tak pokračuje v oblasti udržitelnosti vesmíru, který byl poprvé zaveden v roce 2020, kdy SpaceLogistics s MEV-1 provedla vůbec první dokování komerčního satelitu na orbitální dráze se satelitem(IS-901). Tato mise prodloužila životnost družice IS-901 o dalších pět let. O rok později - 2021 - druhé zařízení pro rozšíření mise (MEV-2) začalo poskytovat podobné služby k prodloužení životnosti u družicea to je zajímavé pro český a slovenský trh. Kapacitu na této družici totiž využívají programy pro platformy Magio Sat, DIGI SK, Telly , Magenta SAT TV (dříve T-Mobile SAT TV ) a freeSAT.redakce