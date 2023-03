Sasko má v provozu nový DAB multiplex

DNES!

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



Programová nabídka nového DAB multiplexu

▲ Obr č. 2 - Pokrytí novým DAB multiplexem ze Saska (foto: Media Broadcast)



Pokrytí nového DAB multiplexu

Posluchači v Sasku mohou od pondělí přijímat nový digitální rozhlasový multiplex ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Příjem nového německého rádiového paketu je možný také v Česku, především na území Ústeckého a částečně Libereckého kraje.Společnost Media Broadcasting uvedla v pondělí 27. března 2023 do provozu na území Saska nový digitální rozhlasový paket v DAB. Je šířen v tzv. třetím televizním pásmu (VHF) na bloku (kanálu) 12A (frekvence 223,936 MHz). Identifikace sítě je "Sachsen K12A".Nový DAB paket obsahuje celkem devět rozhlasových stanic:* 89.0 RTL (audio bit rate 96 kbit/s, EEP 3-A, žánr: pop music)* FEMOTION (audio bit rate 80 kbit/s, EEP 3-A, žánr: pop music)* JAM FM (audio bit rate 96 kbit/s, EEP 3-A, žánr: pop music)* Oldie Antenne (audio bit rate 80 kbit/s, EEP 3-A, žánr: oldies)* Radio Ostrock (audio bit rate 88 kbit/s, EEP 3-A, žánr: pop music)* Radio Teddy (audio bit rate 80 kbit/s, EEP 3-A, žánr: dětské programy)* Schlager Radio (audio bit rate 80 kbit/s, EEP 3-A, žánr: pop music)* SecondRadio (audio bit rate 88 kbit/s, EEP 3-A, žánr: pop music)* detektor.fm Wort (audio bit rate 96 kbit/s, EEP 3-A, žánr: aktuální události)Další rozhlasové stanice jako "Radio Galaxy Sachsen" a "Rundfunk-Kombinat Sachsen" se mají v novém DAB paketu během následujících týdnů.Krátce po zveřejnění článku se v DAB paketu objevila devátá rozhlasová stanice detektor.fm Wort.Nový zemský DAB multiplex pro Sasko je šířen z hlavních vysílacích kót Drážďany, Saská Kamenice/Geyer, Lipsko, Löbau a Schöneck. Výkon (ERP) všech vysílačů je 10 kW s výjimkou vysílače Löbau (6,3 kW). Polarizace je ve všech případech vertikální. Programy se vysílají v kodeku AAC.DAB paket pokrývá většinu území Saska (dostupnost pro téměř 90% obyvatel Saska). Signál tohoto multiplexu se dostává i za hranice Německa - do Polska a také do České republiky, především na území Ústeckého a Libereckého kraje. Možný příjem i v Česku ověřila redakce webu parabola.cz.Posluchači s digitálními rozhlasovými přijímači tak získávají v uvedených regionech další stanice, které dále zatraktivňují relativně novou rozhlasovou platformu. V Česku mají posluchači k dispozici celoplošný multiplex veřejnoprávního Českého rozhlasu (ČRo) a v řadě lokalit probíhá zkušební vysílání dalších vysílacích sítí společností jako České Radiokomunikace, TELEKO, RTI cz či COLOR.redakce