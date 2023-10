Skylink: CANAL+ Action a knihovna CANAL+ pro více diváků

DNES!

CANAL+ Action a knihovna CANAL+ pro více abonentů

Volné vysílání dalších programů

Adrenalinový televizní program CANAL+ Action a videotéka CANAL+ je nově dostupná pro více zákazníků česko-slovenské satelitní a internetové platformy Skylink , lucemburské mediální skupiny M7 Group , člena CANAL+. Obě služby byly umístěny i do nižších balíčků.V úterý 3.10.2023 rozšířil operátor balíček Smart o filmový kanál. Stanice je díky tomuto kroku dostupná pro více zákazníků Skylinku.Vedle přidání lineárního programu CANAL+ Action do nižšího balíčku došlo k rozšíření balíčků Smart a Multi v internetové televizi Skylink Live TV o videotéku. Ta byla původně dostupná až od balíčku Kombi+.Od úterý 3. 10. 2023 do úterý 7. 11. 2023 budou pro všechny zákazníky Skylinku volně dostupné dva programy.Dokumentární program, která uvede sérii Vzdušní bojovníci o letcích, kteří radikálním způsobem změnili vzdušné válčení, nebo dvoudílný dokument Jak se žije v ponorce.Druhou volně dostupnou stanicí je, kterou si v říjnu pustí zákazníci již od balíčku Mini, nabídne adrenalinem nabité filmové trháky a dramatické seriály. V česko-slovenské premiéře pak 3. října uvede francouzský krimiseriál B.R.i. Policejní jednotka specializovaná na organizovaný zločin má co dočinění s gangy, které ohrožují celou Paříž. Podaří se jejím členům zachovat si své morální hodnoty, nebo budou muset sami přejít na stranu zločinu, aby s ním mohli bojovat?Programy CANAL+ Action a Spektrum jsou dostupné také v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku.satelit: Astra 3B (23,5°E)kmitočet: 11,973 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKpilot: OFF FastScan pozice: 5technické parametry - Spektrum HDsatelit: Astra 3B (23,5°E)kmitočet: 12,090 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKpilot: OFFFastScan pozice: 80redakce