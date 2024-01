OK TV, Warner TV a UTV mohou odstartovat. Mají licence

DNES!

OK TV chce do pozemního vysílání

UTV chce do regionu

Warner TV má licenci na pozemní, satelitní i internetové vysílání

Na českém trhu mohou působit další televizní stanice - konkrétně Warner TV, UTV a OK TV. Všichni žadatelé získali od českého regulátora příslušné vysílací licence.Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) během svého prvního zasedání v letošním roce konaného 16. ledna rozhodla o udělení několika licencí pro pozemní vysílání. Stanice UTV, OK TV a Warner TV mohou šířit program prostřednictvím pozemních vysílačů. Třetí uvedená stanice má také další vysílací licence, které ji opravňují nabízet program prostřednictvím satelitu i přes zvláštní přenosové systémy (internet).Všechny udělené licence platí 12 let. Programy budou vysílat v češtině.Na klasickou pozemní anténu chce být dostupná nová stanice s názvem. Za projektem stojí pražská společnost OK Music Television s.r.o.Podle licenčních podmínek se bude jednat o hudební program, dále stanice nabídne lifestyle a zábavu vyrobenou v České republice a také videoklipy z celého světa. Stanice chce vysílat 24 hodiny denně na celém území České republiky.Další stanicí, která chce být dostupná v pozemním vysílání je televize(zkráceně UTV). Licenci pro UTV získala plzeňská společnost ZAK TV, která hodlá nabízet zpravodajsko-informační program vysílaný 24 hodiny denně na území Ústeckého kraje.Nový zábavní kanál Warner TV je projekt provozovatele prémiových filmových kanálů HBO a Cinemax, pražské společnosti HBO Europe s.r.o.Nová stanicemá nabízet program zaměřený na seriály, filmy, dokumenty a další pořady americké produkce.Společnost HBO Europe s.r.o. hodlá svůj program nabízet divákům prostřednictvím různých distribučních platforem. Tedy nejenom přes pozemní vysílače ale také na satelitu a rovněž i přes internet.Stanice Warner TV hodlá vysílat 24 hodiny denně na území České republiky.redakce