Startují dva nové sportovní kanály: CANAL+ Sport 2 a Premier Sport 3

WTA nabídne (nejen) CANAL+ Sport 2



▲ Obr č. 1 - Komentátorky na CANAL+ Sport 2 (foto: M7 Group

▲ Obr č. 2 - CANAL+ Sport 2 - záběr z příjmu stanice



technické parametry:

ATP na novém programu Premier Sport 3

Tenisové turnaje WTA a ATP z pohledu diváka

Na českém a slovenském trhu začnou od Nového roku fungovat dva nové sportovní kanály zaměřené na jeden z oblíbených sportů u nás - tenis. První z těchto programů - CANAL+ Sport 2 - již vysílá svoji propagační smyčku. Druhý se divákům představí během prvních hodin Nového roku. Stanice Premier Sport 3 totiž využije licence zanikajícího tenisového programu O2 TV Tenis.Divácky žádané tenisové turnaje ATP a WTA byly doposud v Česku dostupné exkluzivně na placeném programu O2 TV Tenis. Provozovatel této stanice přišel o práva na obě tenisové události - práva na WTA získala skupina CANAL+ a práva na turnaje ATP pro Českou republiku a Slovensko zakoupil televizní operátor Telly . Z těchto důvodů O2 TV Tenis s koncem roku 2023 končí. Konec jedné stanice umožní spuštění dvou jiných se stejným zaměřením - na obě tenisové události.Práva na WTA, jak již bylo uvedeno, získala pro území České republiky a Slovenska skupina CANAL+. Přímé přenosy a další související tenisový obsah (magazíny, rozhovory, nejlepší momenty) nebude nabízet na stávajícím programu CANAL+ Sport ale na nově zřízené stanici. Tenis tak dostane stejný vysílací prostor (v lineárním prostředí) jako lukrativní anglická fotbalová Premier League, které se zcela věnuje jak CANAL+ Sport, tak přenosy vysílá i adrenalinový program CANAL+ Action. Ostatní souběžně vysílané zápasy nabízí na streamovaných programech pod značkou CANAL+ Sport a jsou aktivní jen v době konání fotbalových zápasů.CANAL+ Sport 2, stejně jako jednička (CANAL+ Sport), bude provozován ve dvou samostatných verzích pro diváky v Česku a na Slovensku. Sportovní obsah i komentáře a studiový obsah bude stejný, lišit se bude jen reklamními bloky.Stanici CANAL+ Sport 2 nabízí exkluzivně jen společnost M7 Group, člen skupiny CANAL+, a to zákazníkům satelitní služby Skylink , tak i OTT služby Skylink Live TV a streamovací platformy CANAL+. Na žádné další televizní platformě program CANAL+ Sport 2 diváci nenajdou. Program bude dostupný výhradně pro klienty operátora v rámci placených balíčků.Nicméně vybrané přenosy z tenisových turnajů WTA budou dostupné na sportovních programech Sport1 a Sport2, které provozuje společnost AMC Networks International. Znamená to, že zákazníci DTH služby Skylink a OTT platformy Skylink Live TV budou mít přístup ke všem přenosům WTA. Tedy k maximu možného.Vybraná utkání z turnajů WTA 250 budou tak dostupné i u dalších televizních operátorů v Česku a na Slovensku, které nabízejí programy Sport1 a Sport2.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,343 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 8011video PID: 2110 (MPEG-4/HD)audio PID: 2120 (MPEG, česky)CA systémy: Irdeto ( CAID 0624, 0653), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910), Nagra MA (CAID 181D), Conax (CAID 0B02)satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,012 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 15416video PID: 2601 (MPEG-4/HD)audio PID: 2611 (MPEG, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910), Nagra MA (CAID 181D), Conax (CAID 0B02)Tenisové turnaje ATP od Nového roku mění majitele vysílacích práv pro Česko a Slovensko. Práva na ATP získal televizní operátor Telly. Ten bude nabízet přenosy na nově vznikající stanici. Program bude provozovat společnost O2TV, která bude program provozovat na základě upravené licence O2 TV Tenis, která končí. O2TV bude dalším operátorem, který bude stanici Premier Sport 3 nabízet svým zákazníkům. Výčet operátorů je (zatím) konečný. Jednání probíhají i se skupinou Slovak Telekom ohledně zařazení programu do nabídky televizních služeb Magio TV/Magio Sat, DIGI SK a Magenta TV/SAT (dříve T-Mobile TV/SAT).Skupinu kanálů Premier Sport tak budou tvořit 4 programy. K původním dvěma stanicím byl na podzim přidán Premier Sport 4, zaměřený na zápasy Oktagon MMA. Chybějící Premier Sport 3 v řadě odstartuje za několik málo dní.Program Premier Sport 3 bude mít samostatný signál pro Česko a Slovensko. Lišit se bude jen reklamou.Jak již bylo v tomto článku naznačeno, kompletní menu z WTA a ATP nenabídne žádný televizní operátor v Česku a ani na Slovensku. WTA bude v nabídce Skylink, Skylink Live TV a CANAL+, vybrané zápasy na Sport1 a Sport2. ATP může divák hledat u operátorů Telly a O2TV.Kdo chce sledovat obě tenisové soutěže musí si zajistit předplatné dalšího operátora. Skylink i O2TV nabízejí balíčky, které reflektují požadavky sportovního diváka. Skylink má tarif s názvem, který aktuálně nabízí za 189 Kč měsíčně v Česku, resp. 7,49 eur na Slovensku. Od února 2024 se ceny zvýší na 239 Kč, respektive 9,99 eur. Balíček s atraktivním fotbalem a tenisem bude od února stát jen o 30 Kč, respektive 1,59 eur měsíčně více než nejnižší programový balíček Mini satelitní televize Skylink.Podobně i O2 TV nabízí speciální tarif pro sportovní fanoušky. Balíčeknabízí sportovní soutěže na 12 sportovních programech. Obsahuje stanice O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis (od ledna Premier Sport 3), Premier Sport 1, Premier Sport 2, ČT sport, Nova Sport 3, Nova Sport 4, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Canal+ Action a Canal+ Sport. Tarif pořídí zájemce za 399 Kč v případě 30denní varianty předplatného, za zvýhodněnou cenu 1099 Kč předplatné na 3 měsíce.redakce