CANAL+ představuje experty a komentátory pro vysílání ženského tenisu

DNES!



▲ Obr č. 1 - Komentátorský tým CANAL+ Sport 2 (foto: M7 Group /CANAL+)

Zajímala by mě

Nějaké nabídky jsem už dostala. Pořád jsem je odkládala a na něco se vymlouvala. Možná se nechám přesvědčit

V úterý 2. ledna 2024 začne vysílat nový televizní program, zaměřený na ženský tenisový okruh WTA. Projekt, který na české a slovenské sportovní mediální scéně nemá obdoby, zdobí vpravdě hvězdné obsazení.Po svém posledním profesionálním zápase v pověstné betonové džungli zvané US Open vyprávěla tenisová šampionka Barbora Strýcová o životě, který ji čeká po ukončení kariéry.Prozradila, že by synku Vincentovi ráda pořídila sourozence a že by si chtěla zkusit zaběhnout maraton. Řeč přišla taky na roli televizní expertky.,“ prohlásila začátkem září s jiskřičkami v očích. „.“A co myslíte? Stalo se! O pár měsíců později kývla dvojnásobná wimbledonská vítězka ve čtyřhře na nabídku CANAL+ Sport, aby se stala členkou týmu, který rozjíždí mimořádný tenisový počin.Strýcová se v něm schází s dalšími výtečnými bývalými hráčkami Lucií Šafářovou, Klárou Koukalovou, Lucií Hradeckou, Andreou Sestini Hlaváčkovou nebo Kristýnou Plíškovou.Diváci se mohou těšit na přímé přenosy z turnajů WTA 1000, WTA 500 a WTA 250 a k tomu na zápasová studia, autorský magazín, exkluzivní rozhovorový formáta mnoho dalšího. Stejně jako u vysílání Premier League bude program klást důraz na vysokou kvalitu obsahu, informační aktuálnost a snahu přinést co nejbližší zážitek.Mediální tváří vysílání se stala současná 8. hráčka v pořadí WTA Karolína Muchová. Objeví se nejen jako tvář kampaně, ale bude také poskytovat vlastní unikátní obsah, ve kterém v rámci televizního vysílání a na sociálních sítích CANAL+ Sport sledujícím odkryje, jak to chodí na velkých světových turnajích. Společně budeme též sledovat, jak po jejích vítězných úderech roste částka na dobročinném kontu Muška.Role komentátorů se ujmou známé hlasy Radek Barkman, Ivan Petr a Dominik Križ. Po obsahové stránce bude na projekt dohlížet Karel Knap, jeden ze služebně nejstarších tenisových novinářů v regionu, který se mediálnímu pokrývání špičkového tenisu věnuje už bezmála tři dekády.Čerstvé novinky se diváci dozvědí na stránce www.canalplussport.cz a na sociálních sítích CANAL+ Sport. Najdou zde všechny informace, díky nimž nepřijdou o žádný tenisový trhák.(M7 Group)redakce