V Česku chce vysílat Warner TV přes satelit, DVB-T2 a internet

08.12.2023 09:08

DNES!

Na českém televizním trhu chce fungovat další televizní kanál financovaný z reklamy a šířený prostřednictvím všech distribučních platforem - Warner TV.



Pražská společnost HBO Europe, s.r.o. požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení vysílacích licencí pro šíření programu s názvem Warner TV prostřednictvím satelitu, pozemních vysílačů a zvláštních přenosových systémů (internetem).



Regulátor se bude požadavky subjektu zabývat na některém z dalších termínů zasedání. Provozovatel po udělení licencí bude mít 360 dní na spuštění nového programu.



Značka Warner TV je známá divákům v sousedních zemích - funguje v Polsku, Německu, Rakousku, dále také v Itálii či Španělsku. Na většině trzích funguje jako placený program. V Česku má vysílat bezplatně na klasickou pozemní anténu a stát se součástí některé z celoplošných vysílacích sítí. Dále poskytovat svůj program na satelitu a v internetových platformách.







Nová stanice může čerpat z bohaté knihovny titulů Warner Bros. Co se na české verzi stanice Warner TV objeví zatím není jasné. Například v Polsku vysílá seriály Alf, JAG, Mistři hazardu, Gilmorova děvčata, z filmů Superhrdina, Caddyshack, Let's Dance 2, Podezření, Řidičák snadno a rychle, Kostka 0, Impact Earth. V Itálii stanice divákům nabízí například seriály Smallville, Nikita, Supernatural, Eight Is Enough a řadu dalších.



Kanál Warner TV bude dalším rozšířením programové nabídky pro diváky v Česku. Vedle veřejnoprávních programů ČT, stanic komerčních skupin Nova a Prima mají diváci k dispozici zdarma i řadu dalších stanic se seriály a filmy jako například Televizi Seznam, Paramount Network či JOJ Family.



redakce