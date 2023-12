V Česku může začít vysílat teleshoppingový kanál Hit TV

DNES!

Na českém trhu může začít vysílat další televizní kanál zaměřený na propagaci a prodej výrobků a služeb. RRTV na svém posledním zasedání udělila vysílací licenci pro digitální pozemní vysílání projektu s názvemRRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém dvacátém zasedání konaného 5. prosince 2023 rozhodla o udělení licenci pražské společnosti #THETOPMERCH s.r.o. na program s názvem. Podle základní programové specifikace se bude jednat o teleshoppingovou a reklamní televizi, která bude vysílat 16 až 24 hodin programu denně. Program bude poskytován na území České republiky a bude vysílat v češtině.Licence Hit TV platí 12 let.V pozemním vysílání se již objevila celá řada programů s nakupováním prostřednictvím televizní obrazovky. Nejstarší je projekt, následovaly televizní staniceči. Všechny po čase ukončily vysílání. Dnes je jediným programem tohoto typu televizní stanice, vysílaná celoplošně v DVB-T2 síti 24 ( multiplex 24 ) u operátora Digital Broadcasting . Teleshoppingové programy mají obvykle problém se dostat do televizní nabídky do dalších distribučních platformem. Zatímco u většiny ostatních stanic platí operátoři poplatky za možnost zařazení programu do nabídky, v případě stanic s nakupováním prostřednictvím tv obrazovky chtějí naopak poplatek za šíření programu operátoři.Stanice Hit TV by se měla objevit v multiplexu 23, na jedné z připravených programových pozic.redakce