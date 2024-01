Premier Sport 3 HD míří do DIGI SK, Magio TV a Magenta TV

DNES!

Premier Sport 3 HD

▲ Obr č. 1 - Premier Sport 3 HD míří do DIGI SK (foto: DIGI Slovakia)



Love Nature HD a Love Nature 4K

Arena Sport 2 HD

Rozšíření programové nabídky přichystaly slovenské televizní platformy DIGI Slovakia a Magio TV a česká Magenta TV (T-Mobile TV). Nově budou svým zákazníkům nabízet nový sportovní kanál Premier Sport 3 HD s tenisovými turnaji. Vedle této stanice se diváci dočkají dalších dvou programových novinek - Love Nature a Arena Sport 2.Premier Sport 3 HD nabízí to nejlepší z mužského tenisu - kompletní sezónu turnajů ATP World Tour a dalších vrcholné soutěže. Stanice vysílá živé přenosy nejprestižnějších zápasů a také i exkluzivní rozhovory, záběry ze zákulisí a analýzy od renomovaných tenisových odborníků.Nová sportovní stanice Premier Sport 3 HD bude shodně 18.1.2024 zařazena do balíčků Digi Slovakia a televizních platforem Magio.Televizní služba Magio bude nabízet tento program od balíčku TV L na platformách IPTV, SAT, Magio TV cez internet a také bude dostupný i pro Magio TV Štart Extra.Digi Slovakia bude Premier Sport 3 HD nabízet v základním balíčku Premium pro zákazníky se satelitní službou nebo kabelovou televizí. Klienti DIGI internetové televize program najdou v Extra balíčku Premium šport.V nabídce Magenta TV českého telekomunikačního operátora T-Mobile TV bude stanice dostupná od 18.1.2024 od balíčku M na pozici 92.Vedle sportu potěší obě platformy i příznivce přírodopisných stanic. Magio TV do nabídky zařadí program Love Nature 4K. Divákům tak nabídne dokumenty o zvířatech a přírodě. Stanice bude od 1.2.2024 dostupná zákazníkům Magio TV s českým dabingem. Kanál bude dostupný v HD kvalitě od balíčku M pro platformy IPTV a SAT a pro program Magio TV Štar Plus. Zákazníci služby Magio TV cez internet mohou stanici Love Nature sledovat v nativním 4K rozlišení (program Love Nature 4K).Od stejného dne 1.2.2024 bude Love Nature dostupný i divákům Digi SK. Stanice bude součástí základního balíčku Štandard na satelitní a kabelové službě a v základním balíčku TV M v internetové televizi DIGI.Od 1.2.2024 bude Love Nature 4K dostupný od tarifu S ve službě Magenta TV na pozici 58.Ve stejný den 1.2.2024 se rozšíří také sportovní nabídka o program Arena Sport 2 HD, zaměřený na motoristické sporty a evropské fotbalovou soutěže jako o holandskou, rakouskou, portugalskou a belgickou ligu. Vedle toho nabídne i předkola zápasů UEFA a další sportovní zápasy a pořady. Pro zákazníky Magio TV cez internet bude dostupný od balíčku L a také i ve službě Magio TV Štart Extra.Od 1.2.2024 bude Arena Sport 2 HD k dispozici na internetové televizi DIGI SK v rámci tarifu TV M.Magenta TV zařadí stanici Arena Sport 2 HD do své nabídky od 1.2.2024. Program na 104. pozici najdou klienti od tarifu M.redakce