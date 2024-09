Představujeme: Voyo

DNES!

Z historie

▲ Obr č. 1 - Aplikace VOYO, domovská obrazovka



Popis služby

▲ Obr č. 2 - Aplikace VOYO, záložka Novinky



Jak služba vypadá a zkušenosti z provozu

▲ Obr č. 3 - Aplikace VOYO, záložka Filmy



▲ Obr č. 4 - Aplikace VOYO, záložka Pořady



▲ Obr č. 5 - Aplikace VOYO, záložka Sport



▲ Obr č. 6 - Aplikace VOYO, záložka Živě



Technická dostupnost

▲ Obr č. 7 - Aplikace VOYO, Oblíbené tituly



▲ Obr č. 8 - Aplikace VOYO, výsledky vyhledávání



Závěr

Mezi největší domácí streamovací platformy v České republice patří služba VOYO, kterou u nás provozuje televizní skupina Nova. Na Slovensku mohou diváci využívat tamní nabídku služby VOYO, kterou jim zajišťuje TV Markíza. Nejenom v Česku a na Slovensku znají diváci Voyo. Pod touto značkou poskytuje společnost CME své služby i na dalších trzích. Tento článek je věnován české verzi služby Voyo.Televize Nova spustila svoji streamovací platformu Voyo začátkem ledna 2011. Divákům již tehdy nabízela živé vysílání TV Nova, sportovní přenosy a širokou nabídku titulů. V té době nevznikal žádný obsah speciálně pro Voyo.Situace se změnila v roce 2021, kdy na Voyo byl z TV Nova přesunut úspěšný seriál Ordinace v růžové zahradě 2 a stal se jedním z projektů pod novou značkou Voyo Originál. Postupně TV Nova svým abonentům služby Voyo nabídla další seriály, které vznikly speciálně pro tuto službu jako například Případ Roubal, Iveta, Vědma, Extraktoři či Kauza Kramný.Voyo je placená streamovací služba. V Česku ji svým zákazníkům nabízí provozovatel televizní skupiny Nova. Divákům nabízí vybrané pořady s exkluzivním týdenním předstihem před uvedením na televizní obrazovky, dále živé vysílání kanálů TV Nova, sportovních programů Nova Sport 1 a Nova Sport 2 a eventového programu TN Live, který se zaměřuje na aktuální zpravodajství a informace a je v provozu během dne.To pochopitelně není vše. Vedle zmíněného obsahu nabízí Voyo více než 700 českých filmů, přes 2 tisíce titulů a celkově přes 17 tisíc hodin zábavy.Voyo je možné používat až na pěti zařízeních na každém uživatelském profilu. Souběžně lze v rámci jednoho předplatného využívat službu na dvou zařízeních.Hlavní obrazovka služby Voyo nabízí upoutávky na to nejnovější a nejzajímavější, co tato platforma svým klientům nabízí - tedy nechybí sekce Doporučujeme, rozkoukané pořady, předpremiérové pořady (dříve než v TV), V záři reflektorů, TOP 10 filmů týdne, Exkluzivně na VOYO, Reality show a mnoho dalších upoutávek.V záhlaví titulky nechybí vyhledávání (ikona lupy). Postupným zadáváním písmen názvu titulu se zobrazují průběžné výsledky vyhledávání.Nabídka Novinky pravděpodobně nepřekvapí vzhledem ke svému názvu. Zajímavé je, že zde uživatel najde i informace o titulech, které se teprve ve videotéce objeví, včetně data dostupnosti titulu.Pod záložkami Filmy a Seriály se nacházejí žánrově řazené tituly. Nechybí ani oblíbená česká filmová klasika a to jak ta barevná, tak i černobílá.Záložka Pořady nabízí vybrané tituly z vysílání TV Nova a TV Markíza - soutěže, zábavu a reality show.V záložce Sport najde sportovní fanoušek přístup k přímým přenosům a záznamům, sportovním dokumentům, sportovnímu zpravodajství a také k živému vysílání programů Nova Sport 1 a Nova Sport 2.V menu Děti jsou zařazené tituly pro děti různého věku, holky a kluky.Pod položkou Živě najde uživatel EPG všech stanic skupiny Nova s možností přehrání vybraných pořadů bez reklam.Záložku Oblíbené asi netřeba představovat - jsou zde uvedeny všechny tituly, které si divák označil jako oblíbené. Nemusí je tak složitě hledat a kdykoliv se k nim může vracet.Všechny tituly se automaticky spouštějí v nejvyšší možné kvalitě, která je dostupná. U zahraničních pořadů je k dispozici volba audio stopy a titulků. Často je dostupná jen čeština - služba je určena pro české diváky, proto je zde preferována lokalizace.Divák si může vytvořit uživatelské profily, které budou odpovídat potřebám jednotlivých diváků služby.Aplikace VOYO byla otestována na Android TV boxu Tesla XT-850, kde fungovala výborně a svižně.České Voyo má širokou technickou podporu a je velmi pravděpodobné, že službu na Vašem zařízení budete moci využívat. VOYO lze sledovat na Smart TV, na zařízeních s podporou Chromecastu, telefonech a tabletech a také na počítačích prostřednictvím webového rozhraní.Na chytrých televizorech lze Voyo sledovat s operačním systémem Android TV či Apple TV s tvOS 12, dále na televizorech různých značek GoGEN (rok výroby 2015+), Hisense (2015+), Hyundai (2015+), JVC (2018+), LG (2014+), Panasonic (2014+), Philips (2015+), Samsung (2014+), Sony Bravia (2013+), Sony s Android TV (2015+), Toshiba (2018+).Na mobilních telefonech funguje české Voyo s OS Android 6 a vyšším a iOS 12 a vyšším.Aplikaci Voyo lze využívat bez jakékoliv instalace aplikace a to prostřednictvím webové verze na počítačích s OS MS Windows, Apple či Linux.Rozsah podporovaných zařízení se může v čase měnit s ohledem na technickou zastaralost starších výrobků a naopak se rozšířit o další přístroje, které budou uvedeny na trh.VOYO patří mezi největší domácí streamovací platformy. Služba je poskytována jen v placené verzi. Nicméně zákazníci si ji mohou vyzkoušet na 7 dní a pak se rozhodnout, zda si ji předplatí.Uživatel služby VOYO se dostane k předpremiérovému obsahu (dříve než v TV) a to bez jakýchkoliv reklam, široké videotéce filmů a seriálů různých žánrů, včetně titulů České televize, k současným ale i starším pořadům TV Nova, které patří do zlatého fondu televize (Zlatá mříž či Tele Tele), živému vysílání, včetně sportovních kanálů Nova Sport 1 a Nova Sport 2. Na VOYO jsou i některé tituly vlastní tvorby TV Markíza - mj. Dunaj, k Vašim službám.+ předpremiéry pořadů (dříve, než v běžném tv vysílání)+ živé vysílání kanálů TV Nova a TN Live, Markíza International + vysílání kanálů Nova Sport 1 a Nova Sport 2+ EPG kanálů skupiny Nova s prolinkováním pořadů, které jsou na Voyo+ možnost sledovat pořady offline+ široká technická podpora- chybí původní znění zahraničních pořadůredakce