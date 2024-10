Představujeme: MAX

DNES!

▲ Obr č. 1 - Aplikace Max, hlavní obrazovka aplikace



Krátce z historie

▲ Obr č. 2 - Aplikace Max, sekce Seriály



Druhy předplatného

▲ Obr č. 3 - Aplikace Max, sekce Seriály - TOP 10 dnešních seriálů



▲ Obr č. 4 - Aplikace Max, možnost volby jazykové verze zvuku a titulků



Zkušenosti s provozem MAX

▲ Obr č. 5 - Aplikace Max, podrobné informace o filmu, včetně jazykových verzí, kvalitě obrazu a zvuku



▲ Obr č. 6 - Aplikace Max, sekce Sport



▲ Obr č. 7 - Aplikace Max, sekce Sport - Sportovní rozvrh



▲ Obr č. 8 - Aplikace Max, vyhledávání titulů



Podporovaná zařízení

▲ Obr č. 9 - Aplikace Max, skromné možnosti nastavení



Závěr

Streamovací platforma společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) prošla významným vývojem - od HBO GO, přes HBO Max až po dnešní MAX, který tentokrát již nabízí nejenom filmy či seriály. V nabídce je i další obsah jako dokumentární filmy či sport.Videotéku HBO GO mohli zákazníci v Česku a na Slovensku využívat až do března 2022, kdy byla nahrazena službou HBO Max s rozsáhlejší nabídkou titulů. Pod touto značkou služba fungovala jen něco málo přes dva roky. V květnu 2024 se HBO Max rebrandovala na Max. Z názvu tak zmizela značka HBO. Zatím poslední změna v názvu SVOD platformy naznačila, že vedle filmů a seriálů zde najdou diváci i něco navíc - reality show či sport. V létě 2024 mohli všichni zákazníci bez ohledu na aktivní tarif sledovat kompletní obsah z Letních olympijských her, na která má práva společnost WBD a v rámci sublicence poskytuje omezené množství přenosů jiným vysílatelům.Max je domovem ikonických titulů jako Rod draka, Hra o trůny, The last of us, Rodina Sopranů a mnoha dalších. Seriály z produkce HBO Original se objevují jak na lineárních kanálech HBO, tak jsou k dispozici kdykoliv a kdekoliv na streamovací platformě Max, kde jsou i tituly (seriály ale i filmy), které se na televizních stanicích HBO nevysílají.V současné době provozovatel platformy MAX nabízí dva druhy předplatného Standard a Premium, které se liší jednak rozsahem poskytovaných služeb a pak pochopitelně i cenou. Službu je možné zaplatit na měsíc, či za zvýhodněnou cenu na rok.Tarif Standard umožňuje sledovat SVOD službu MAX ja dvou zařízeních současně, video obsah je dostupný ve full HD rozlišení. Uživatel si u tohoto tarifu může stáhnout až 30 titulů pro sledování v režimu offline.Vyšší tarif Premium nabízí divákům více zábavy - službu je možné využívat na 4 zařízeních zároveň. K dispozici je rozlišení UHD ve 4K a zvuk Dolby Atmos (u některých titulů) a s výjimkami je možné stáhnout až 100 titulů pro sledování offline.Doplňkový balíček MAX Sport, který je možné objednat k některému ze dvou výše uvedených základních balíčků, nabízí přístup k vysílání stanic Eurosport 1 a Eurosport 2, přímé přenosy z cyklistiky, tenisu, včetnšě zimních sportů a PGA TOUR a dalších sportů. Balíček lze využívat jen na dvou zařízeních souběžně.Platformu Max je možné pořídit přímo na stránkách max.com, případně u poskytovatele televizních služeb v rámci cenově zvýhodněných balíčků.Aktuální ceník najde zájemce na stránkách max.cz.Služba MAX byla otestována na zařízení s OS Android TV a to konkrétně na set top boxu Tesla XT-850, kde fungovala bez jakýchkoliv problémů.Po přihlášení k MAXu se zobrazí tradiční základní obrazovka. V horní liště jsou odkazy na Domů, Seriály, Filmy, HBO (produkce HBO), Sport. V postranní liště je Vyhledávání, Domovská obrazovka a Oblíbené tituly.V sekcích Seriály a Filmy jsou seřazené tituly do jednotlivých žánrů. Nechybí ani speciální sekce jako "Seriály pro vás", resp. "Filmy pro vás", "TOP 10 dnešních seriálů", resp. "TOP 10 dnešních filmů", "Doporučené seriály", "Novinky tohoto týdne", "To nejlepší na Maxu" a mnoho dalších speciálních kategorií.Na MAXu nechybí ani dětský obsah.Pod odkazem Sport se nachází sportovní obsah, který je dostupný jen zákazníkům se zaplaceným doplňkovým balíčkem.Podle úrovně zaplaceného tarifu jsou tituly dostupné v HD, případně až ve 4K rozlišení (ne všechny tituly). Veškeré informace o jednotlivých titulech jsou vždy uvedeny v podrobnostech. Je zde i informace o kvalitě zvukové stopy ale také i seznam všech jazykových lokalizací formou titulků anebo audio stopy.Náročný divák si zde přijde na své - pořady může sledovat nejenom s domácím dabingem ale také v původním znění, eventuálně v jiném jazyce.Slovenské zákazníky potěší, že tituly jsou dostupné se slovenský dabingem anebo s titulky.Jednotlivé tituly ve videotéce je možné vyhledat zadáním textu na softwarové klávesnici na obrazovce. Postupným zadáváním písmen se mění výpis nalezených titulů.Tituly je možné vložit mezi oblíbené a získat tím snadný přístup k pořadům, které máte rádi.Divák může na Maxu vytvořit uživatelské profily pro jednotlivé členy domácnosti, díky tomu pak aplikace přizpůsobuje nabídku titulů přímo pro každého uživatele.SVOD platforma MAX se pyšní širokou podporou zařízení - od tabletů, telefonů, přes počítače a televizory.MAX funguje na tabletech Amazon Fire, telefonech nebo tabletech se systémem Android, Apple iPhone, iPad a iPod Touch. Na počítačích s webovým prohlížečem Chrome, Firefox, Microsoft Edge a Safari.Na televizorech lze MAX využívat na produktech společností Samsung TV, LG TV, Hisense VIDAA TV, dále Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, PlayStation či Xbox.MAX nabízí zábavu pro celou rodinu. Ať už jste filmovým fanouškem nebo seriálovým, najdete zde spoustu zajímavého obsahu. Nechybí ani content pro nejmenší diváky a sportovní fanoušky v rámci doplňkového balíčku (za extra příplatek).Rozsah služeb, včetně technické kvality se liší od úrovně předplatného.+ široká nabídka titulů+ tituly s dabingem/titulky, původní znění a další jazykové verze+ slovenská lokalizace (dabing, titulky)- sportovní obsah v doplatkovém balíčkuredakce