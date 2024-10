SkyShowtime spustí Prémiový tarif předplatného

DNES!

▲ Obr č. 1 - Nový Prémiový tarif streamovací služby SkyShowtime (foto: SkyShowtime)



SkyShowtime se od začátku vždy zasazovala o to, aby svým zákazníkům nabídla možnost volby a aby jim poskytovala skvělou zábavu za skvělou cenu. Svůj slib plníme - začali jsme plánem Standard s reklamami a nyní zavádíme náš nový Prémiový plán, který zákazníkům nabízí veškerou skvělou a oblíbenou zábavu od SkyShowtime, ale s dodatečnými funkcemi, včetně více simultánních streamů, více stahování a rostoucího výběru obsahu v rozlišení 4K UHD. SkyShowtime jako první nabídla na těchto trzích plán s podporou reklamy, a s naším Prémiovým plánem jsme stále lídrem: jsme první streamovací službou, která na těchto trzích nabízí všechny tři typy tarifů - Standard s reklamami, Standard a Premiový

Ještě více zábavy chystá pro své zákazníky provozovatel mezinárodní streamovací platformy SkyShowtime v Česku a na Slovensku. Zákazníkům nabídne nejvyšší tarif s novými možnostmi.SkyShowtime odstartovala na českém a slovenském trhu v roce 2023 a od počátku svým klientům nabízela služby za jednotnou cenu. Letos na jaře provozovatel ohlásil důležité změny - zavedl nový tarif bez reklam za vyšší cenu. Ekonomicky výhodnější předplatné je s reklamou.Od 29.10.2024 bude SkyShowtime nabízet nový Prémiový tarif, který bude zcela bez reklam, s obsahem v ultra HD rozlišení 4K a s možností více souběžných streamů a stahování. V novém tarifu bude možné současně využívat pět streamů a stáhnout si až 100 titulů ke sledování offline s omezením, že na jeden předplatitelský účet lze v daném období stáhnout pouze 30 celovečerních filmů.S Prémiovým plánem SkyShowtime se diváci ponoří do sledování ve vysoké kvalitě díky rostoucí nabídce populárních SkyShowtime titulů, které jsou poprvé k dispozici v rozlišení 4K UHD.Prémiový tarif bude od uvedeného data dostupný na všech více než 20 trzích SkyShowtime současně, a to v Albánii, Andoře, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, Česku, Dánsku, Finsku, Chorvatsku, Kosovu, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Severní Makedonii, na Slovensku, ve Slovinsku, Srbsku, Španělsku a Švédsku.Zároveň dochází k přejmenování stávajících tarifů. Varianta s reklamou se nově jmenuje "Standard s reklamami" a bez reklam "Standard" (původně Standard Plus).* Standard s reklamami 159 Kč měsíčně* Standard 219 Kč měsíčně* Prémiový 299 Kč měsíčněPortfolio nových, exkluzivních a původních pořadů SkyShowtime, které se na obrazovkách objeví v nadcházejících měsících, zahrnuje tituly jako např. A Quiet Place: Day One, Landman, Lioness (2. řada), Mamen Mayo, Schmeichel, The Agency, The Darkness, Śleboda, The Day of the Jackal, The Fall Guy a Yellowstone (5.řada, část B).SkyShowtime nabízí tisíce hodin kvalitní zábavy pro celou rodinu. Předplatitelé služby mají přístup k novým a exkluzivním seriálům, původní tvorbě, oceněným filmům, obsahu pro děti a rodinu a k výběru legendárních titulů od studií Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios a Peacock - vše streamované na jedné platformě.Monty Sarhan, generální ředitel SkyShowtime, uvedl: „.“redakce