Streamovací platforma prima+ s modernějším vzhledem a novinkami

Rozšíření dostupnosti prima+

▲ Obr č. 1 - Novinky prima+, rozšíření podpory pro další zařízení (foto: parabola.cz)



Nový vzhled prima+

Rozšířený dětský obsah na prima+ a rodičovská pojistka

▲ Obr č. 2 - Novinky prima+, rozšíření podpory pro další zařízení (foto: parabola.cz)



Obsahové novinky na prima+

Streamovací platforma prima+, společnosti FTV Prima, přichází za diváky s řadou novinek a to jak po stránce obsahu, tak i nového vzhledu a funkcí.Provozovatel rozšířil podporu na další zařízení. Nově je možné službu prima+ využívat na televizorech značek Philips a Hisense. Obě značky tak rozšiřují stávající podporu pro zařízení ať už formou aplikací pro konkrétní značky televizorů, tak i podpory operačního systému jako Android TV či Android mobile, webové verzi a stejně tak i HbbTV podobě prima+.Další, neméně zajímavou novinkou provozovatele, je modernější a odlehčenější vzhled televizní aplikace, která uživatelům zjednoduší procházení titulů. Pohyb po jednotlivých dlaždicích je hladší. Zároveň dochází ke sjednocení designu na všech platformách. Provozovatel se inspiroval ovládáním a vzhledem u konkurenčních domácích a zahraničních služeb, aby svým uživatelům nabídl tu nejlepší možnou službu.Služba prima+ chce získat i nejmladší televizní diváky. Proto rozšiřuje svoji knihovnu pořadů o další dětské pořady.Malí diváci se tak mohou těšit například na Tlapkovou patrolu, Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví, Tučňáky z Madagaskaru, v průběhu podzimu pak nově dorazí Kouzelná beruška a Černý kocour, Barbie Dreamtopia, Hot Wheels City či nové tituly ze série LEGO.Mimo to prima+ umožní rodičům kontrolovat, jaký obsah jejich děti sledují a to formou rodičovské pojistky. K vybranému profilu je tak možné nastavit jen obsah, který je vhodný pro děti. Rodiče se pak nemusí bát nechat své děti u televizních obrazovek se službou prima+.Být rodičem je složité. Stát se rodičem je ale někdy ještě složitější. Právě tomuto tématu se bude věnovat novinka Alice Nellis, kterou nabídne ještě letos videoslužba prima+. Minisérie slibuje citově plnou, dojemnou a někdy zábavně absurdní výpověď o lidské touze po rodině. V pokračování dokumentární minisériesi před kameru sednou další nejobávanější zločinci z ČR, kteří se vyzpovídají z vražd, jež spáchali.redakce