MAGENTA TV s novinkami: Vylepšená Videotéka, BBC Player i film Vlny

DNES!

Široká obsahová nabídka pro celou rodinu

▲ Obr č. 1 - Nová Videotéka na MAGENTA TV (foto: T-Mobile)



BBC, čeští digitální tvůrci a oceňované Vlny

▲ Obr č. 2 - BBC Player na MAGENTA TV (foto: T-Mobile/BBC Studios)







Kanál DVTV EXTRA jsme spustili jako první a jsme rádi, že se spolupráce velmi intenzivně rozvíjí. Nové DVTV rozhovory v naší Videotéce diváci najdou do 14 dnů od premiéry, celkem je zde teď připraveno více než 600 pořadů

Internetová (OTT) a satelitní (DTH) televizní služba MAGENTA TV telekomunikačního operátora T-Mobile přichází s novou Videotékou, VOD službou BBC Player a také s rozhovory DVTV. V rámci vylepšené Videotéky, která bude spuštěna v pondělí 4. listopadu 2024 v ceně nových tarifů MAGENTA TV Plus, se diváci 18. listopadu dočkají oceňovaného filmu Vlny.Videotékanabízí divákům přes 5 000 titulů a svou velikostí je tak největší českou video on-demand (VOD) službou. Díky rodinnému pojetí MAGENTA TV pokrývá široké žánrové spektrum včetně českých a zahraničních filmů a seriálů, dětských pohádek, dokumentů, ale i třeba divadelních a koncertních představení nebo například fitness cvičení.Výběr obsahu z nové Videotéky bude dostupný jako MAGENTA kino i přímo v programovém průvodci služby MAGENTA TV, a to na EPG pozici číslo 20. MAGENTA kino nabídne oblíbené filmy jako například Jan Žižka, Betlémské světlo, Kolja a mnoho dalšího.se již historicky stala domovem BBC obsahu v Česku. Po exkluzivním spuštění lokalizované stanice BBC Earth a prvenství v představení obsahu BBC First teď nabídne v exkluzivní spolupráci také VOD nabídku pod značkou BBC Player. Diváci se mohou těšit na více než 1 000 titulů, mezi nimi například seriály jako Luther, Kancl, Top Gear nebo dokumentární Putin vs the West.Na dlouhodobou exkluzivní spolupráci navazuje MAGENTA TV i s DVTV. Stanici DVTV EXTRA doplní nový exkluzivní obsah, který bude dostupný přímo v nové Videotéce. Kromě rozhovorů Daniely Drtinové a Martina Veselovského to budou například pořady U kulatého stolu, Standa Show, Kubrt Auto, Pan Plešatý, Zmlsané dějiny nebo Opravdové zločiny.,“ doplňuje Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje ve společnosti T-Mobile.Zásadní novinkou je exkluzivní uvedení českého kritiky oceňovaného filmu Vlny, který se může pochlubit vysokým diváckým hodnocením. Titul, který lze zhlédnout pouze v kinech, kde si ho nenechalo ujít více než 700 tisíc diváků, nabídne jako první exkluzivně právě MAGENTA TV a to již od 18. listopadu 2024.Nová Videotéka je dostupná v ceně televizních tarifů MAGENTA TV Plus, které budou všem stávajícím zákazníkům postupně aktivovány od 4. 11. 2024, jak firma již informovala v září. Zapínání balíčků Videotéka a Videotéka Premium v ceně tarifu bude probíhat postupně, zákazníci si mohou službu zapnout též sami v aplikaci Můj T-Mobile.MAGENTA TV využívá aktuálně 280 000 zákazníků, a to jak přes internet, tak přes satelit. Domácnosti sledují OTT anebo DTH platformu MAGENTA TV v průměru 6 hodin denně. Zpětné zhlédnutí a nahrávky využívají diváci stabilně, v průměru je takto sledována cca čtvrtina všech pořadů.redakce