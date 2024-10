Představujeme: Antik TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Aplikace Antik TV (stará verze), hlavní nabídka



Druhy předplatného

▲ Obr č. 2 - Aplikace Antik TV (stará verze), TV archív - pořady podle žánru



Jak služba funguje

▲ Obr č. 3 - Aplikace Antik TV (stará verze), channe list



▲ Obr č. 4 - Aplikace Antik TV (stará verze), EPG s TV archívem



▲ Obr č. 5 - Aplikace Antik TV (nová verze), hlavní nabídka



Podporované zařízení

▲ Obr č. 6 - Aplikace Antik TV (nová verze), channel list



▲ Obr č. 7 - Aplikace Antik TV (nová verze), detailní popis pořadu v EPG



▲ Obr č. 8 - Aplikace Antik TV (nová verze), info bar



Závěr

Recenze představuje OTT platformu Antik TV košického telekomunikačního operátora Antik Telecom. Služba má širokou podporu zařízení a rovněž i zajímavé funkce a vlastnosti, které jinde nenajdete.Společnost Antik Telecom byla čtenářům webu parabola.cz známá především z provozu satelitní (DTH) platformy Antik Sat , kterou provozuje i nadále ze satelitu Eutelsat 16A (16°E) a je poskytována výhradně zákazníkům na Slovensku. Jiná je situace u internetové (OTT) platformy Antik TV, jež byla nabízena původně jen na Slovensku. V květnu 2022 tato OTT služba expandovala i do sousední České republiky. Česká a slovenská nabídka Antik TV se pochopitelně liší z důvodu licenčních a vysílacích práv.Struktura balíčků Antik TV pro Česko a pro Slovensko je podobná (liší se počtem a nabídkou stanic). Zákazníkům na Slovensku operátor nabízí navíc Maďarský balíček.Službu Antik TV je možné vyzkoušet bez instalace aplikace přímo v prohlížeči webových stránek na webtv.tv (viz. další část článku). Pro trvalé používání se hodí služba Vstupní balíček (Vstupný balík) s neomezeným bezplatným přístupem k vybraným programům (veřejnoprávní stanice, regionální televize a rozhlasové programy plus několik dalších stanic). Zadarmo se tak divák dostává k plnohodnotné službě (omezené jen počtem stanic). Atraktivně nabídku poskytují pochopitelně až placené balíčky, které mohou zaujmout jak svoji pestrostí, počtem stanic, tak i zajímavou cenou. Podrobnosti najde zájemce na stránkách provozovatele - tedy antiktv.cz, respektive antiktv.sk.Nejnižší placený základní balíček u Antik TV se jmenuje Antik TV Mini. Doplňkový (extra placený) balíček Babylon nabízí erotické stanice. Přístup k ukrajinským programům poskytuje Ukrajinský balíček.Společnost Antik Telecom poskytuje pro službu Antik TV podporu pro širokou škálu zařízení (viz. další část článku). V redakci webu parabola.cz jsme otestovali českou nabídku operátora na operačním systému Android TV na set top boxu Tesla XT-850. Pro tento systém jsou k dispozici dvě aplikace - Antik TV for STB/TV a Antik TV for STB/TV 2.0. Ta druhá, jak již samotný název napovídá, je již druhá generace aplikace, která má trochu jiný vzhled. Podstatné je, že i v nové podobě appky zachoval provozovatel jednoduché a především svižné menu, takže načítání i na slabším hardwaru není náročné a aplikace funguje bez větších problémů.Antik TV nabízí všechny programy ve vysokém rozlišení ( HDTV ), pokud jsou v takovém formátu k dispozici. Pro vysílání využívá úsporný kodek HEVC (H.265), což je projevuje menší datovou náročností na samotný provoz aplikace a programů.V nabídce operátora jsou i stanice ve 4K rozlišení - Yachting TV 4K a Extasy 4K Platinum.U většiny stanic je k dispozici elektronický programový průvodce (EPG) a také TV archív, který nabízí jednotně přístup k pořadům z posledních 20 dní (stará verze aplikace), resp. 10 dní (nová verze aplikace), což je dostatečně bohatý archív odvysílaných pořadů pro hledání zajímavého obsahu ke sledování. TV archív na takto dlouho dobu není na trhu obvyklý, zejména v případě komerčních stanic, kde konkurenční služby nabízejí odloženou sledovanost z posledních sedmi dní. Na druhou stranu Antik TV postrádá funkci nahrávání na cloudové úložiště operátora. Delší doba archivace pořadů tak částečně kompenzuje chybějící funkci.Součástí tarifů operátora není žádná videotéka (VOD) s filmy či dokumenty.Grafická podoba staré a nové verze Antik TV se liší a též i chováním po spuštění aplikace. Stará verze spustí naposledy sledovanou stanici, kde do menu se lze dostat až po stisknutí tlačítka OK. U nové verze Antik TV je spuštěno grafické rozhraní rovnou s nabídkou, která se u staré verze zobrazí až po stisknutí potvrzovacího tlačítka.U obou verzí aplikace Antik TV for STB/TV je zajímavá funkce preview z vysílání stanice, kterou máte v channel listu zobrazenou, aniž byste na ni reálně přepnuli. Vidíte tak snímek z vysílání, který Vás může nalákat k samotnému přepnutí na zvolenou stanici.OTT platforma Antik TV má širokou podporu zařízení. Lze ji využívat až na čtyřech zařízeních současně s tím, že půjde o dva set top boxy nebo televizní přijímače a dvě mobilní zařízení.Antik TV podporuje Apple TV Box, Android TV set top boxy, televizory se systémem Android TV, televizory značek Samsung, LG a Hisense (r.v. od 2021 s Vidaa OS U4/U5).Službu Antik TV je možné sledovat i na mobilních telefonech se systémy Android, iOS a mobilech Huawei.A v neposlední řadě je možné Antik TV sledovat i na počítačích prostřednictvím webového rozhraní (přes prohlížeč). Bez registrace a přihlášení k uživatelskému účtu je možné na dobu pěti minut sledovat vybrané stanice a poznat tak jednotlivé programy. Součástí preview módu nejsou všechny stanice ale jen programy, které tuto funkci umožnily. Je to jedinečná možnost, jak bez placení a registrace si zobrazit vybrané televizní stanice. Takovou funkci jsem zatím u žádného operátora neviděl.Antik TV je televizní služba určená (nejen) pro diváky, kteří vyhledávají skvělý poměr mezi počtem programů a cenou. V nabídce nechybí žádné klíčové programy (nejsou zde prémiové sportovní kanály Nova Sport 3 až 6 či Premier Sport), na druhou stranu zde divák najde stanice, které si teprve cestu k divákům hledají - DVTV Extra či OKTV.Kladně hodnotím WebTV - tedy možnost sledovat programy Antik TV na počítači s možností vyzkoušení služby bez platby a jakékoliv registrace. Potenciální klient tak zde vidí, co u operátora dostane.Jedinou výtku lze snad směřovat jen k televiznímu archívu, který není dostupný u všech programů.Hodnocení:+ nízká cena základního balíčku+ nejnižší balíček po registraci zdarma+ preview image z vysílání v channel listu+ WebTV preview+ TV archív na 20/10 dní- TV archív není u všech stanic- pořady nelze nahrávat (přístup k nim jen přes TV archív)Martin Vyleťal