Promoakce SkyShowtime: Prémiové předplatné za polovinu

DNES!

▲ Obr č. 1 - SkyShowtime nabízí tarif Premium za polovinu (foto: SkyShowtime)



Provozovatel streamovací platformy SkyShowtime přichystal pro zájemce o nejvyšší tarif Premium zvýhodněnou cenu. Tu získá trvale, dokud předplatné nezruší.SkyShowtime nedávno oznámila zavedení nového tarifu Premium. Ten za běžnou cenu 299,- Kč měsíčně (cena platná v České republice) umožní využívat přístup ke všem funkcím po celou dobu trvání předplatného.Tarifnabízí zájemcům obsah zcela bez reklam, pořady v rozlišení ultra HD ve formátu 4K a více souběžných streamů. Akční nabídka poloviční ceny předplatného platí od 29.10.2024 do 9.12.2024.Časově omezená promoakce Poloviční cena napořád je určena novým i stávajícím zákazníkům, kteří si zaregistrují měsíční předplatné Prémiového plánu přímo na webových stránkách společnosti SkyShowtime. K dispozici je zákazníkům v Andoře, České republice, Dánsku, Finsku, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Španělsku, Švédsku a Slovensku.Poloviční cena napořád není k dispozici novým nebo stávajícím zákazníkům, kteří se zaregistrují prostřednictvím aplikací internetových obchodů, jako jsou Amazon, Apple a Google Play nebo těch, kteří si zvolí roční Prémiový plán.Prémiový plán bude nabízen společně se stávajícími plány Standard s reklamami a Standard (dříve Standard Plus). Prémiový plán navržený pro skutečné milovníky zábavy přináší divácký zážitek nabitý hollywoodskými filmovými hity, exkluzivními seriály a také původními tituly z místní produkce bez reklam. Díky možnosti streamování až na pěti zařízeních současně si může celá rodina užívat svou oblíbenou zábavu. Předplatitelé Prémiového plánu si mohou stáhnout až 100 titulů ke sledování offline a vybírat si z rostoucího katalogu titulů v rozlišení 4K UHD.SkyShowtime přichází znovu s oblíbenou nabídkou Poloviční cena napořád, která byla v minulosti k dispozici pouze jednou pro tarif Standard při spuštění její služby. Znovuuvedením této nabídky u příležitosti spuštění v pořadí již třetího plánu společnost SkyShowtime potvrzuje svůj závazek poskytovat skvělou zábavu za výjimečně příznivou cenu.SkyShowtime, domovská platforma světa Yellowstone (všechny řady 1883, 1923 a Yellowstone), připravuje řadu nových a exkluzivních seriálů, jako jsou Landman, Lioness (2. řada), The Day of the Jackal, a SkyShowtime Original titulů A Recipe for Murder, Mamen Mayo, Schmeichel a Śleboda - které budou již brzy k dispozici.redakce