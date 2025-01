JOJ Šport 2 od úterý. Kde bude možné stanici naladit?

DNES!

Jaké přenosy JOJ Šport 2 nabídne?

▲ Obr č. 1 - Logo JOJ Šport 2 (foto: JOJ Group)



Kde bude možné JOJ Šport 2 naladit?

Již v úterý 21. ledna 2025 začne vysílat v pořadí patnáctý televizní kanál slovenské mediální skupiny JOJ. Půjde o druhý sportovní kanál, který dostal jednoduše název JOJ Šport 2. Co divákům nabídne?JOJ Šport 2, jak sám provozovatel upozorňuje, bude plnohodnotná televizní stanice s množství přímých sportovních přenosů, které se jednoduše nevejdou do vysílání stávajícího jednoho sportovního kanálu. Některé zápasy se totiž konají ve stejnou dobu. A druhý porgram pomůže vyřešit tyto časové kolize.Na nové stanici dostanou prostor domácí (slovenské) a mezinárodní soutěže nejpopulárnějších sportů jako jsou hokej, fotbal, lyžování, atletika, cyklistika, basketbal, volejbal a rovněž se ve vysílání objeví i minoritní sporty.Diváci se mohou těšit například na alpské lyžování, které v únoru vrcholí vysíláním MS v Saalbachu, stejně tak uvidí i zápasy Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA, reprezentační a domácí ligové zápasy slovenského basketbalu, volejbalu a fotbalu. Prostor dostanou i menší kluby. Stanice chce vysílat i dětské turnaje a juniorské zápasy.Oblíbený hokej dostane díky JOJ Šport 2 více vysílacího prostoru. Na diváky čeká domácí extraliga, Slovenská hokejová liga, MS U20, U18 v mužských a ženských kategoriích, Spengler Cup, NCAA Frozen Cup či přípravné zápasy reprezentací všech věkových kategorií. V květnu opět přinese hokejový vrchol - MS seniorů. Práva na MS v hokeji má JOJ zajištěné až do roku 2034.K vrcholným akcím do roku 2026 přibudou dvě špičkové události - MS ve fotbale v letech 2026 a 2030 a ME a MS v házené mužů a žen pro roky 2026 až 2031. Kvalifikační zápasy se objeví na obrazovkách JOJ Šport a JOJ Šport 2 již v tomto roce.Z fotbalu divákům přinese Slovnaft Cup, druhou ligu, slovenskou reprezentaci mužů do 21 let či reprezentaci žen, vedle zmíněných evropských klubových soutěží Evropská liga UEFA a Konferenční liga UEFA. Jako držitel licence přitom JOJ disponuje první volnou výběru zápasu.Obě sportovní stanice JOJ divákům také budou přinášet množství dokumentárních a publicistických relací a živé sportovní přenosy mládežnických soutěží.JOJ Šport 2 odstartuje vysíláním zimní univerziády FISU z Turína, kde bojují slovenští univerzitní sportovci. Vysílání přinese u MS ve sjezdovém lyžování ze Saalbachu, přípravné zápasy slovenské hokejové U18 před dubnovým MS, stejně tak i samotné MS. Mladé lyžaře JOJ Šport 2 navnadí na Žampa Cupe a přinese i ME v plavání juniorů a ME v plavání U23, které se budou konat na Slovensku v červnu a červenci. Vedle toho stanice nabídne i Tipos extraligu, SHL, americký fotbal, Monacobet liga či Slovnaft Cup, basketbalovou ENBL, Tipos Ligu či Ligu mistrů ve volejbale mužů a žen.Od svého spuštění - tedy 21.1.2025 - bude JOJ Šport 2 dostupná u následujících operátorů, respektive platforem:* O2 Slovakia s.r.o. prostřednictvím služby O2 TV* SWAN a.s. (4ka)* Antik Telecom s.r.o.* DSI Data a.s.* Plustelka* SledovanieTV.sk s.r.o.* goNet s.r.o. prostřednictvím služby Lepšia.tv* MARTICO s.r.o.*.SATRO s.r.o.* ARTOS a.s.* BBX s.r.o.* EHS s.r.o.* NITRANET s.r.o.* VAN GROUP s.r.o.Od 30.1.2025 bude JOJ Šport 2 dostupná také v nabídce Orange TV.redakce