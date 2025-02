Česko má třetí celoplošný DAB multiplex

DNES!

▲ Obr č. 1 - Aktuální pokrytí a vysílače DAB multiplexu B (foto: parabola.cz/ČRa)



Vysílače multiplexu B

▲ Obr č. 2 - Plánované pokrytí a vysílače DAB multiplexu B od března 2025 (foto: parabola.cz/ČRa)



▲ Obr č. 3 - Kanálové bloky DAB multiplexu B (foto: parabola.cz/ČRa)



Programová nabídka DAB multiplexu B

▲ Obr č. 4 - Programová nabídka DAB multiplexu B (foto: parabola.cz/ČRa)



▲ Obr č. 5 - Mapa s regionálnímy DAB multiplexy ČRa (foto: parabola.cz/ČRa)



Regionální DAB multiplexy ČRa

▲ Obr č. 6 - Technické parametry DAB multiplexů (foto: parabola.cz/ČRa)



Technické parametry celoplošné a regionálních DAB sítí ČRa

▲ Obr č. 7 - Všechny kmitočty v aukci DAB vysoutěženy (foto: parabola.cz/ČRa)



▲ Obr č. 8 - ČRo DAB multiplex pokrývá 97 % obyvatel Česka (foto: parabola.cz/ČRa)



Další celoplošný DAB mux po deseti letech

▲ Obr č. 9 - Na čem stojí úspěch DAB (foto: parabola.cz/ČRa)



Úspěch DAB rádia v zahraničí

▲ Obr č. 10 - Využívání distribučních platforem pro poslech rozhlasu v zahraničí (foto: parabola.cz/ČRa)



Situace s DAB v Česku

▲ Obr č. 11 - Evropským standardem pro digitální rozhlas je DAB (foto: parabola.cz/ČRa)



V České republice byl dnes dopoledne oficiálně spuštěn nový celoplošný multiplex pro digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB+ (Digital Audio Broacasting). Novou vysílací síť uvedla do provozu společnost České Radiokomunikace (ČRa).DAB+ "multiplex B" (Síť B) společnosti ČRa byla dnes 4.2.2025 uvedena do provozu v 9 hodin ráno spuštěním prvních vysílačů, které pokrývají zhruba 48 procent území České republiky.Multiplex B se vysílá z lokalit, který tvoří vysílače vysokého a velkého výkonu Praha - město, Brno - Hády, Brno Kojál, Ostrava - Hošťálkovice, Plzeň - Radeč, Olomouc - Radíkov, Jihlava - Rudný, Nový Jičín - Veselský kopec a Tachov - Rozsocha a dále menšími vysílači s výkonem ERP pod 1 kW. Jde konkrétně o vysílače a dokrývače Beroun - vrch Děd, Tasov - Za šibenicí, Čtyřkoly - Dubsko, Kácov - Zliv, Křoví - rozcestí, Mechnov - Vrchy, Rosice - Obora a Valašské Meziříčí - Fajtův vrch.Pokrytí pochopitelně není kompletní a během března budou uvedeny do provozu další významné vysílače, čímž se zvýší pokrytí a dostupnost nového vysílání pro více než 80 procent obyvatel České republiky.V březnu budou spuštěny vysílače České Budějovice - Kleť, Trutnov - Černá hora, Jáchymov - Klínovec, Jeseník - Praděd, Jihlava - Javořice, Klatovy - Barák, Liberec - Ještěd, Mikulov - Děvín, Pardubice - Krásné, Ústí nad Labem - Buková hora, Votice - Mezivrata, Zlín - Tlustá hora, Valašské Meziříčí - Radhošť a Pozořice - Poustka.Nejvýkonnějšími vysílači DAB multiplexu B budou Praha - město (již v provozu a vysílač České Budějovice - Kleť s výkonem ERP 20 kW.Na jakém kanálu (bloku) vysílá DAB multiplex B operátora ČRa uvádí mapka na obrázku číslo 3.V současné době nabízí celoplošný multiplex ČRa celkem 6 rozhlasových programů a to od jednoho provozovatele - skupiny Radio United Broadcasting. Posluchači si mohou naladit stanice Kiss, Rádio Country, Rádio Beat, Radio 1, Rádio Spin a Signál Rádio. První tři vysílají s audio bit ratem 48 kbit/s, zbývající tři stanice s 40 kbit/s. Využívá se kodek HE-AAC v2. Aktuálně je zaplněno 30,56 procenta kapacity nového multiplexu.V současné době probíhají jednání s dalšími zákazníky ohledně obsazení volné vysílací kapacity. Mělo by se zde objevit Rádio Impuls a její další dva sesterské programy Český Impuls a RockZone. Provozovatel má v úmyslu posluchačům digitálního rozhlasového vysílání nabídnout ještě čtvrtý program. O jaký půjde zatím není rozhodnuto. V úvahu přicházejí tři varianty.Rádio 1 a Signál Rádio si mohou posluchači aktuálně naladit i z konkurenčního DAB multiplexu C u operátora RTI cz, kde budou do půl roku odpojeny a budou pokračovat již jen u provozovatele ČRa.Vedle celoplošné DAB sítě společnost České Radiokomunikace získala od ČTÚ kmitočtové příděly i pro regionální vysílání v severních a západních Čechách a v Praze. Jde o regionální sítě s označením R4, R15 a R23.Společnost ČRa pro své digitální rozhlasové vysílání vsadila na vysílací technologii společností Rohde & Schwarz a Kathrein. Programy v DAB multiplexech vysílá s Úrovní ochrany (Protection level) EEP 2-A, stejně jako programy Českého rozhlasu v multiplexu A. Po rozšíření pokrytí multiplexu B je v plánu přejít na EEP 3-A, což umožní zařadit do multiplexu další programy a služby, eventuálně nabídnout zákazníkům z řady vysílacích společností kapacitu pro zkvalitnění programu (navýšení audio bit rate).Rozhlasové stanice v DAB síti B společnosti ČRa se vysílají v kodeku HE-AAC v2. Operátor sítě nabízí vysílatelům audio bit raty v širokém rozsahu - od 40 kbps po 128 kbits.ČRa za všechny plánované kmitočty pro DAB+ sítě zaplatila zhruba 30 milionů korun. Dalších 100 milionů investovala do vysílací technologie, která ji umožňuje provozovat DAB sítě.Za využívání kmitočtů bude společnost (stejně jako jiné subjekty) platit pravidelné roční poplatky.Start DAB multiplexu B, který umožní společnosti nabízet kapacitu komerčním rádiím, přichází zhruba 10 let po spuštění veřejnoprávního DAB multiplexu, který si dnes může naladit zhruba 97 procent obyvatel Česka.Ukazuje se, že spuštění privátních stanic v DAB sítích je klíčové pro úspěch samotné technologie na trhu. Český rozhlas má na trhu podíl 26,2 %, zbývajících 73,8 procenta totiž připadá na privátní rádia.Vysoký share na trhu ve způsobu příjmu rozhlasového vysílání má DAB ve Švýcarsku a Velké Británii.DAB (Digital Audio Broadcasting) funguje v mnoha zemích Evropy a Austrálii. Od roku 2020 musí být všechny nová autorádia vybavena příjmem DAB+.V České republice bylo zahájeno pravidelné digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB v roce 2015 a to spuštění celoplošné sítě A (multiplex A) pro veřejnoprávní Český rozhlas. Vedle pravidelného vysílání po mnoho let probíhalo souběžně zkušební vysílání DAB multiplexů s programy privátních vysílatelů od různých operátorů.Na Silvestra 2024 spustila plzeňská společnost RTI cz svůj celoplošný multiplex C (Síť C), který si může naladit zhruba 60 procent obyvatel České republiky.Další DAB sítě budou spuštěny postupně. Půjde o sítě s lokálním, regionálním a multiregionálním pokrytím.redakce