BBC Earth a BBC First v nabídce Vodafone TV

BBC Studios rozšířilo dostupnost svých značkových kanálů BBC v České republice. Od soboty 1. února 2025 jsou programy BBC Earth a BBC First dostupné zákazníkům televizní platformy Vodafone TV telekomunikačního operátora Vodafone Czech Republic.Díky partnerství mezi BBC Studios a Vodafone Czech Republic se stalo BBC Earth součástí balíčku Vodafone TV a BBC First součástí rozšířených balíčků Family a ALLinONE. Tisíce českých domácností tak nyní mají přístup k prvotřídním přírodopisným dokumentům a faktografické zábavě BBC Earth, stejně jako k nejlepším kritikou oceňovaným britským dramatům, které přináší BBC First.Divácise mohou těšit na seriál Tichý svědek (27. série). Mnohokrát oceněné kriminální drama se vrací s dalšími pěti napínavými příběhy, které musí tým vědců vyřešit. Pro vyšetřovatele od vedením patoložky Dr. Nikki Alexanderové a forenzního vědce Jacka Hodgsona není žádný případ stejný. Znovu se objevuje sériový vrah, v univerzitním kampusu číhá smrt, komunitou otřese nález mumifikované ženy, v podzemí jsou nalezena pohřbená těla a technologie deep fake zastírá pravdu. Tým využívá své odborné znalosti k odhalení záhadných úmrtí a pomáhá policii vyřešit některé z jejich nejmrazivějších případů. Přitom je ale vystaven těžkým zkouškám. Nové epizody se vysílají každou neděli ve 21:00 hodin.uvede oblíbený seriál Život pod bodem mrazu, který mapuje každodenní život nezdolných obyvatel Aljašky. Fascinující dokumentární seriál se vrací, aby divákům odhalil útrapy, které zažívají čtyři aljašské domácnosti v různých koutech tohoto nemilosrdného území, kde bojují o přežití dlouhé, temné a mrazivé zimy. Obrovský americký stát Aljaška je nechvalně známý extrémním počasím, přičemž teploty zde pravidelně klesají až na smrtelných -27 stupňů Celsia. Zároveň je ale domovem jedněch z nejtvrdších, nejodolnějších a nejizolovanějších lidí na světě. Pořad má premiéru v úterý 11. února ve 21:00 hodin.Mezi další novinky BBC First v nadcházejících týdnech patří: Na hony od ráje, spin-off oblíbeného seriálu Smrt v ráji; Vina, napínavý thriller s pevnou dramatickou strukturou a komediálním podtextem, a TrueLove, poutavé a vtipné drama od tvůrců kteří stojí za seriálem The End of the F**king World. Diváci BBC Earth v celé České republice budou mít také možnost sledovat objevný dokumentární seriál Budoucnost přírody a zábavnou a neméně poučnou 5. řadu Po nebezpečných cestách.Bartosz Witak, generální ředitel pro region střední a východní Evropy a Blízkého východu v BBC Studios, řekl: „.”Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Vodafone Czech Republic, dodala: „.”BBC Earth a BBC First jsou dostupné na platformě Vodafone v Česku od 1. února. Oba kanály jsou plně lokalizovány do češtiny, přičemž BBC First poskytuje ke každému pořadu titulky a BBC Earth nabídne kombinaci dabingu a titulků.redakce