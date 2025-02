Další stěhování: Deluxe Dance i Deluxe Rap. Start One Music TV

DNES!

Změny na transpondéru 85

Změny na transpondéru 71

Změny na transpondéru 101

technické parametry:

Hudební volně vysílané kanály pod značkou Deluxe a další tematické programy společnosti HighView začaly přes satelit Astra na pozici 19,2°E vysílat z nové kapacity. Z Astry vysílají i další hudební stanice - One Music Television a vrací se Zwei Music Television.Stěhování na nové vysílací parametry souvisí s uvolněním transpondérů po SD vysílání německé veřejnoprávní televize ARD.Programy německého veřejnoprávního vysílatele ARD (hlavní celoplošný program Das Erste a zemské /regionální/ třetí kanály ARD) ukončily k 7. lednu své satelitní vysílání v klasickém SD rozlišení. Od uvedeného data až do 31.1.2025 se na jejich SD pozicích vysílala statická informace o ukončení SD vysílání a nutnosti přeladit programy na HD verze, eventuálně i výměnu staršího přijímacího zařízení, které podporuje DVB-S2, MPEG-4 a HD rozlišení.Po vypnutí tří transpondérů využivaných platformou ARD Digital pro SD distribuci mohly uvolněné kapacity najít nové uplatnění u německých privátních vysílatelů.V souladu s očekáváním byly vypnuté transpondéry po ARD opět v sobotu 1. února 2025 zapnuty a využívají se pro šíření jiných stanic.Transpondér 85 (freq. 12,110 GHz) využívá společnost HighView pro šíření programů Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Rap, Xplore, Hip Trips!, One Terra, Just Cooking, Just Fishing, Höhenrausch, Crime Time a Serien+. Všechny se vysílají volně ( FTA ) v MPEG-4 v SD rozlišení. Tyto programy byly doposud šířeny na kmitočtu 12,610 GHz, pol. V, kde patrně brzy skončí.Zajímavostí je, že všechny programy využívají původní SD sloty programů ARD Digital. Přeladění přijímače proto většinou není nutné a přístroj většinou automaticky přejmenuje programové pozice.Nové využití získal také transpondér 71 (freq. 11,836 GHz), kde se objevily hudební programy One Music Television, Zwei Music Television Dokusat a Telegold vedle testovacích pozic satelitního operátora SES (Astra) I v tomto případě jsou programy vysílané na původních pozicích dříve šířených programů. Tedy například One Music Television najde divák na původní SD pozici WDR Köln, kanál Zwei Music Television se nachází na pozici HR Fernsehen. Lukrativní SD pozici po Das Erste získala stanice Dokusat a Telegold využívá slot po SD stanici BR Fernsehen Süd.Všechny televizní programy se vysílají v MPEG-2 (s výjimou One Music TV a Zwei Music TV, které jsou v MPEG-4) v SD rozlišení a vysílají se FTA.Z těchto změn bude pro diváky snad jediná novinka - One Music Television, která se poprvé vysílá přes satelit Astra na pozici 19,2°E. V případě Zwei Music Television se jedná o návrat programu po zhruba týdenní pauze. Oba programy se v minulosti vysílaly v HD rozlišení přes konkurenční satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Na Astře jsou v MPEG-2 v SD. Kanály One Music Television a Zwei Music Television patří do skupiny Folx Music Television.Třetí transpondér po SD vysílání multiplexu ARD Digital (101, freq. 12,422 GHz), kde se původně vysílaly lokální verze programu WDR, se nyní nachází jen obrazovka operátora SES (Astra).satelit: Astra 1M (19,2°E)frekvence: 12,110 GHzpolarizace: horizontálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 28205video PID: 255 (MPEG-4/SD)audio PID: 256 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28206video PID: 511 (MPEG-4/SD)audio PID: 512 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28224video PID: 767 (MPEG-4/SD)audio PID: 768 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28225video PID: 1279 (MPEG-4/SD)audio PID: 1280 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28226video PID: 1535 (MPEG-4/SD)audio PID: 1536 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28227video PID: 2047 (MPEG-4/SD)audio PID: 2048 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28228video PID: 2303 (MPEG-4/SD)audio PID: 2304 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28229video PID: 2815 (MPEG-4/SD)audio PID: 2816 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28230video PID: 3071 (MPEG-4/SD)audio PID: 3072 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28231video PID: 3327 (MPEG-4/SD)audio PID: 3328 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)satelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,836 GHzpolarizace: horizontálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 28106video PID: 101 (MPEG-2/SD)audio PID: 102 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28107video PID: 201 (MPEG-2/SD)audio PID: 202 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28108video PID: 911 (MPEG-4/SD)audio PID: 6101 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 28111video PID: 811 (MPEG-4/SD)audio PID: 8101 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)redakce