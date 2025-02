Novinky Lepší.TV: Možnost změny velikosti písma a start Dream Porn HD

DNES!

Možnost změny velikosti textu

▲ Obr č. 1 - Lepší.TV umožňuje změnit velikost textu (foto: Lepší.TV)



Nová stanice v nabídce Dream Porn HD

Operátor OTT platformy Lepší.TV (Lepšia.TV na Slovensku) vylepšil svoji aplikaci o novou funkci. Zákazníkům nyní umožňuje přizpůsobit si velikost písma svým potřebám a zlepšit čitelnost textu či přehlednost obsahu na obrazovce. Nechybí ani rozšíření nabídky o další program.Pro ještě větší komfort přidal provozovatel Lepší.TV do své aplikace možnost nastavení velikosti fontu. Díky tomu si může divák text lépe přizpůsobit svým potřebám a na všech typech zařízení (televizní obrazovka, počítače, mobilní telefony).Menší písmo zajistí maximální přehlednost, větší text zase usnadní čtení textu.Pro úpravu klikněte v nastavení (ozubené kolečko) › Přizpůsobit › Zobrazení › Velikost písma a vyberte si ze 4 velikostí podle svých potřeb.Provozovatel Lepší.TV naslouchá přáním svých diváků a na základě jejich podnětů přidal do programového balíčku TOP zcela novou prémiovou stanici Dream Porn HD. Nový program je určen pro opravdové milovníky vášně a kvalitního erotického umění. Obsah pro dospělé v plném rozlišení nabízí svět fantazie a potěšení.Balíčky Lepší.TV MINI a KLASIK jsou vstupem do světa Lepší.TV. Balíček TIP posouvá televizní zábavu na další úroveň. Divákům nabízí ještě více stanic, lepší kvalitu obrazu. Celkem je zde k dispozici 156 stanic, sledování pořadů až 100 dní zpětně, ještě více filmů, seriálů a také sledování ve 4K rozlišení za 299 Kč měsíčně.redakce