Slevový kód Sweet.tv stále funkční a vánoční bonus k tomu

▲ Obr č. 1 - Nabídka Sweet.tv pro čtenáře v Česku (foto: Sweet.tv)



Co je potřeba k získání Sweet.tv za lepší cenu?

▲ Obr č. 2 - Nabídka Sweet.tv s vložením promo kódu (foto: Sweet.tv)



Jak dlouho slevové kódy budou fungovat?

Slevové kódy Sweet.tv pro diváky v České republice

Promo kód délka předplatného tarif cena (v Kč) PARABOLACZM3 90 dní M 599,- PARABOLACZM6 180 dní M 1149,- PARABOLACZM12 360 dní M 1999,- PARABOLACZL3 90 dní L 699,- PARABOLACZL6 180 dní L 1349,- PARABOLACZL12 360 dní L 2499,-

▲ Obr č. 3 - Nabídka Sweet.tv pro čtenáře na Slovensku(foto: Sweet.tv)



Slevové kódy Sweet.tv pro diváky na Slovensku

Promo kód délka předplatného tarif cena (v eurech) PARABOLASKM3 90 dní M 19,- PARABOLASKM6 180 dní M 39,- PARABOLASKM12 360 dní M 90,- PARABOLASKL3 90 dní L 25,- PARABOLASKL6 180 dní L 51,- PARABOLASKL12 360 dní L 100,-

Možnost bezplatného vyzkoušení Sweet.tv

Promo kód délka předplatného tarif cena (v Kč/eurech) PARABOLA 30 dní L 0,-

Bonusový kupon na filmovou nadílku se Sweet.tv

Promo kód obsah předplatného tarif cena (v Kč/eurech) SWEETVANOCE 3 filmy z nabídky - 0,-

Stále je možné získat televizní službu Sweet.tv za lepší cenu s využitím slevového kódu z webu parabola.cz. Navíc čtenářům přinášíme dodatečný vánoční bonus, který se rovněž týká OTT služby Sweet.tv.Hledáte vánoční dárek na poslední chvíli pro své blízké či jen chce získat přístup k televizním programům za zvýhodněnou cenu? V takovém případě Vám mohou přijít vhod slevové kupony (vouchery), které sníží ceny balíčků M a L operátora Sweet.tv. Slevovou akci mohou využít čtenáři z České republiky a ze Slovenska.Sweet.tv je OTT a VOD platforma, která působí v několika zemích, včetně České republiky a Slovenska. Služba nabízí přístup k běžně poskytovaným českým a slovenským programům v HD rozlišení a také k bohaté nabídce tematických placených programů různých vysílatelů. Nechybí ani vlastní filmové kanály Sweet.tv sestavené z videotéky operátora. Kanály jako Akční zóna HD, Rodinná zábava HD, Čas na thriller HD, Vesmír komedií HD a Skutečné drama HD najde zájemce jen u operátora Sweet.tv.Exkluzivně nabízí Sweet.tv také dokumentární kanály jako Zmapované vraždy HD, Politické dějiny HD, prezidenti a vůdci HD, Historie módy HD, Historické osobnosti HD, Filmové hvězdy HD, Monarchie a dynastie HD, Dobyvatelé ztraceného umění HD, Světové osobnosti HD, Mýty a Monstra HD. V portfoliu operátora jsou rovněž i exkluzivní hudební kanály jako Video kulled the radio star HD, Legendy opery HD, Londýnská hudba živě HD a Popové koncerty živě HD.Pro využívání Sweet.tv je nutné internetové připojení. Provozovatel televizní platformy doporučuje internet o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.Nejprve je nutné mít uživatelský účet u operátora. Dále je nutné si vybrat balíček programů, který bude uživateli vyhovovat. Do pole Promo kód zadat některý z níže uvedených slevových kódů. Ovšem pozor! Jiné slevové kódy platí pro diváky v České republice a jiné na Slovensku.Slevové kódy pro Sweet.tv, které uvádíme na webu parabola.cz, platí nyní a budou platit i v nadcházejících týdnech. Jejich platnost momentálně není stanovena. Můžete je tak opakovaně používat, případně je nabídnout svým přátelům a známým. V případě, že dojde k ukončení poskytování slevových kódů na Sweet.tv, budeme o tom na webu parabola.cz informovat.Službu Sweet.tv si může zájemce vyzkoušet zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků a to po dobu 30 dní. Uživatel na tuto dobu s příslušným slevovým kódem získá balíček L. Ten je dostupný pro čtenáře webu parabola.cz z celé EU.Jednorázový promo kód může uživatel použít jen jednou.Případné připomínky k OTT/SVOD službě a funkčnosti promo kódů, prosím, směřujte přímo provozovateli této služby - kontakty jsou uvedeny na stránkách sweet.tv.Ve spolupráci s provozovatelem Sweet.tv jsme pro čtenáře webu parabola.cz připravili vánoční promo kód, který umožní sledovat tři filmy z videotéky Sweet.tv zcela zdarma. Vychutnejte si bez poplatků a reklam některý z filmů, které jsou v nabídce Sweet.tv.Níže uvedený promo kód je funkční ve všech zemích Evropské unie.redakce