Představujeme: CANAL+

DNES!

Popis služby

▲ Obr č. 1 - Aplikace CANAL+, startovací obrazovka



Lineární kanály

Videotéka

▲ Obr č. 2 - Aplikace CANAL+, startovací obrazovka, výběr profilu (uživatele)



▲ Obr č. 3 - Aplikace CANAL+, hlavní nabídka



Zkušenosti z provozu

▲ Obr č. 4 - Aplikace CANAL+, tituly zařazené mezi oblíbené



▲ Obr č. 5 - Aplikace CANAL+, lineární stanice CANAL+ Sport, CANAL+ Action a FilmBoxy



▲ Obr č. 6 - Aplikace CANAL+, vyhledávání titulů



Dostupnost CANAL+

▲ Obr č. 7 - Aplikace CANAL+, stránka Nastavení







Závěr

Recenze představuje streamovací platformu CANAL+, kterou na českém a slovenském trhu poskytuje lucemburská mediální skupina M7 Group , člen CANAL+. Firma u nás provozuje také populární satelitní platformu Skylink a též OTT službu Skylink Live TV.V dubnu 2023 rozšířila mediální skupina M7 Group své služby a začala u nás poskytovat vlastní streamovací platformu s názvem CANAL+. Ta nabízí bohatou videotéku titulů vlastní produkce CANAL+ a dalších dodavatelů (mimo jiné České televize, Apple TV+).Vedle filmotéky jsou v nabídce také vybrané lineární kanály pod značkou CANAL+ (tedy CANAL+ Sport 1, CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Action plus streamované programy CANAL+ Sport 3 až 8, které jsou v provozu jen během souběžně hraných zápasů, které se nevejdou do vysílání stávajících dvou plnohodnotných sportovních stanic CANAL+ Sport) a SPI International (tedy kanály FilmBox, FilmBox Stars, FilmBox Extra HD, FilmBox Family a FilmBox Premium HD).Lineární programy hlavních českých a slovenských vysílatelů zde nejsou (tedy divák zde nenajde programy ČT, Nova, Prima, STVR, Markíza a JOJ). Služba cílí na diváky, kteří hledají něco jiného, než jen klasické lineární vysílání u kterých by provozovatel musel odvádět vysílacím společnostem distribuční poplatky.SVOD/OTT služba CANAL+ je nabízena zákazníkům ve dvou variantách předplatného - v tarifech "CANAL+" a "CANAL+ Komplet". Varianty předplatného se liší videotékou Apple TV+. Provozovatel nabízí předplatné na měsíc, ale také cenově zvýhodněné předplatné na rok, kdy klient zaplati 10 měsíců a službu využívá 12 měsíců.Provozovatel nabízí svoji službu CANAL+ také třetím stranám. Rozsah videotéky a služeb se v tomto případě liší v závislosti na dohodě mezi operátory.Službu CANAL+ jsme v redakci otestovali na OS Android TV na set top boxu Tesla XT-850, na kterém fungovala bez jediného sekání či prodlev. Na jiných zařízeních se chování může trochu lišit v závislosti na typu hardware.Grafická podoba aplikace CANAL+ vychází ze stejného základu, který používá sesterská aplikace Skylink Live TV. Při startu se aplikace zeptá na uživatelský profil - tedy kdo danou službu nyní využívá. Lze tak personalizovat obsah, který se danému uživateli zobrazuje. Po výběru profilu se zobrazí samotné hlavní rozhraní - tedy nechybí postranní lišta (vlevo) s nabídkou základních služeb. Zbývající část hlavní obrazovky nabízí lákadla na obsah v jednotlivých segmentech.Zájemci o lineární kanály, které byly v tomto článku již zmíněny, musí rolovat na titulní stránce až pomalu na konec (programy se nacházejí pod dláždicí Televize). V aplikaci je preferován obsah na vyžádání (VOD). Vedle možnosti sledovat živé vysílání popisovaných lineárních kanálů je zde k dispozici také EPG, včetně sedmidenního TV archívu těchto stanic.Na hlavní obrazovce je nabídka listování titulů podle žánru (akční, krimi, thriller, sci-fi...), nově přidané, chystané tituly, to nejlepší z Česka a Slovenska, oceněné, filmové kolekce, Apple TV+, TOP 10 titulů, tituly CANAL+ a řadu dalšího.Postranní menu nabízí sekce Filmy, Seriály, Moje pořady (tituly zařazené uživatelem mezi oblíbené). Nechybí ani běžná funkce jako je vyhledávání titulů.Většina titulů ve videotéce CANAL+ je s českým dabingem (vyjma titulů Apple TV+, které jsou lokalizovány formou českých titulků). Vybrané zahraniční tituly jsou dostupné vedle českého dabingu anebo titulků také v původním znění. V případě Apple TV+ jsou dostupné audio verze v angličtině a francouzštině a volitelné titulky v češtině, slovenštině a angličtině.Jakýkoliv titul lze zařadit mezi oblíbený - stačí vybrat volbu "Záložka". Oblíbené tituly je pak možné zobratit z hlavního postranního menu z položky "Moje pořady".Vyhledávání funguje výborně - stačí zadat název hledaného titulu bez diakritiky, aplikace po chvíli zobrazí výsledek, včetně náhledového obrázku.V části Nastavení je možné spravovat spárované zařízení s uživatelským účtem a případně nastavit, zda má aplikace při spuštění nabízet volbu uživatele. Ostatní položky v této části jsou buď informační nebo nabízejí diagnostiku rychlosti připojení. Jiné možnosti uživatelského nastavení zde nejsou.S jedním účtem je možné aplikaci CANAL+ využívat až na pěti zařízeních, souběžně jen na dvou zařízeních a to jak na chytrých televizorech, počítačích a notebooku či v mobilu a tabletu s iOS nebo Android.Streamovací platforma CANAL+ je určena především fanouškům filmů a seriálů, kde najde řadu domácích titulů (ať už osvědčenou a nestárnoucí klasiku, tak i novější tituly z posledních let), tak i starší ale i aktuální zahraniční tituly. Vedle bohaté videotéky může divák sledovat i sportovní přenosy díky stanicím CANAL+ Sport a filmy prostřednictvím stanic skupiny SPI International/FilmBox.+ široká nabídka titulů, včetně Apple+ (v příslušném tarifu)+ přístup k programům CANAL+ a FilmBox+ sportovní kanály CANAL+ Sport- v nabídce nejsou základní české/slovenské programyMartin Vyleťal