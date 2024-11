Představujeme: Zdarma TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Aplikace Zdarma TV, hlavní obrazovka



▲ Obr č. 2 - Aplikace Zdarma TV, nalezené aplikace Zdarma TV v Google Play



Co nabízí Zdarma TV?

▲ Obr č. 3 - Aplikace Zdarma TV, channel list



Stažení aplikace

▲ Obr č. 4 - Aplikace Zdarma TV, TV program (EPG s TV archívem)



Popis aplikace

▲ Obr č. 5 - Aplikace Zdarma TV, TV archív vybrané stanice



▲ Obr č. 6 - Aplikace Zdarma TV, nabídka aplikace



▲ Obr č. 7 - Aplikace Zdarma TV, funkce Vyhledávání



Závěr

Recenze aplikace pro bezplatný příjem vybraných českých programů přes internet. Aplikace se jmenujea nabízí divákům bez jakýchkoliv poplatků slušnou porci televizních a rozhlasových stanic.Svět OTT a IPTV platforem nabízí zákazníkům televizní (a někdy i rozhlasové) programy plus v některých případech i nabídku různých videoték. Za takovou porci zábavy je nutné platit poplatky v závislosti na vybraném provozovateli služeb a programovém balíčku. Diváci, kteří nechtějí platit poplatky a chtějí se dívat zdarma, mají k dispozici nabídku dostupnou na klasickou pozemní anténu. Grátis lze sledovat poměrně omezenou nabídku stanic také přes internet. Stačí si nainstalovat aplikaci Zdarma TV, která je dostupná pro operační systém Android TV.Služba Zdarma TV nabízí uživatelům OS Android TV přístup k omezené nabídce českých programů. K dispozici jsou vybrané celoplošné stanice plus několik regionálních a menších tematických stanic. Jsou zde i dvě slovenské stanice.Aplikace Zdarma TV obsahuje celkem 22 televizních programů a stejný počet rozhlasových stanic. Zájemci zde najdou všechny programy ČT (ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, ČT:D ČT art ), kanály skupiny Barrandov (TV Barrandov, Kino Barrandov a Barrandov Krimi), skupiny Óčko (TV Óčko, Óčko Star, Óčko Expres, Óčko Black), Televizi Seznam, slovenské stanice STVR 24/RTVS 24, TV8 (TV Osem), regionální KladNo.+ TV, i-Vysočina, TVR, tematické iVodárenství TV a zahraniční programy France 24 a Red Bull TV.Zdarma TV přináší také i vybrané rozhlasové stanice - Českého rozhlasu (Radiožurnál, Vltava, D-Dur, Junior), privátní stanice Evropa 2, Frekvence 1, Impuls, Kiss, Dance Rádio, Hip Hop Vibes, Hitrádio Milénium, Hitrádio 80s, Hitrádio 90s, Pigy rádio, Rádio CZ - Chillout, Rádio Beat, Rádio Blaník, Rádio Dechovka, rádio Krokodýl, Rádio Spin, RockZone a Retro DJ radio.Aplikace "Zdarma TV" je dostupná v Google play pod svým názvem. Po nainstalování této aplikace můžeme službu na OS Android TV hned začít používat. V redakci jsme aplikaci vyzkoušeli na set top boxu Tesla XT-850, kde fungovala svižně a bez jakýchkoliv problémů.Aplikace má velmi přehledné a jednoduché postranní menu. Titulní obrazovka láká na vybrané odvysílané pořady. V postranní liště jsou všechny klíčové části aplikace - tedy funkce Vyhledávání pořadů, Kanály, TV Program (EPG s TV archívem ve formě časové osy), Uložené (oblíbené pořady, které si uživatel označil), TV archív (další ze způsobů vstupu do TV archívu - tentokrát pro vybranou stanici). Položka Videotéka je zatím prázdná, stejně tak i Notifikace.V menu Nastavení je možné zvolit své oblíbené programy a také měnit jejich pořadí.Po části Kanály se zobrazí dláždice s televizními anebo rozhlasovými programy. Pod názvem stanice je menším fontem napsán aktuální pořad a červená linka v boxíku graficky znázorňuje, kolik již bylo odvysíláno z daného pořadu. Většina televizních stanic a některé rozhlasové stanice mají EPG. To se právě hodí pro vyhledávání pořadu v sedmidenním archívu.Většina stanic je poskytována ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Kvalita obrazu je velmi dobrá. U každého programu je možné zvolit kvalitu streamu a také titulky (pokud jsou vysílány).S ohledem na skutečnost, že se jedná o bezplatnou aplikaci, je před spuštěním stanice přehrána krátká reklama, kterou lze předčasně ukončit.Zdarma TV je zajímavá aplikace pro diváky, kteří chtějí získat bezplatný přístup k televizním programům s TV archívem. Vedle toho získají i několik českých rozhlasových stanic.Jasnou nevýhodou je, že chybí programy televizních skupin Nova a Prima, které své programy nabízejí operátorům za poplatek. Z logického důvodu proto zde nemohou být.+ svižná a přehledná aplikace+ bezplatná služba+ programy s TV archívem (7 dní) bez jakékoliv registrace- chybí klíčové komerční programy- některé tv a rozhlasové stanice jsou bez EPGMartin Vyleťal