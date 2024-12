Představujeme: O2 TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Aplikace O2 TV, hlavní obrazovka



▲ Obr č. 2 - Aplikace O2 TV, EPG - časová osa



▲ Obr č. 3 - Aplikace O2 TV, podrobné informace o pořadu



▲ Obr č. 4 - Aplikace O2 TV, nahrazené pořady



▲ Obr č. 5 - Aplikace O2 TV, záložka Sport



▲ Obr č. 6 - Aplikace O2 TV, záložka Premium



▲ Obr č. 7 - Aplikace O2 TV, záložka Videotéka (extra placené tituly)



▲ Obr č. 8 - Aplikace O2 TV, sekce Nastavení - možnost zvolit oblíbené stanice



▲ Obr č. 9 - Aplikace O2 TV, funkce Vyhledávání



Jedna z nejstarších televizních služeb poskytovaná přes internet se jmenuje O2 TV. Divákům nabízí pestrou nabídku programů různých žánrů s akcentem na sportovní content.Operátor O2 nabízí tři základní placené tarify - nejnižší Bronzový, vyšší Stříbrný a nejvyšší balíček Zlatá. Ten je poskytován ve dvou variantách - buď se streamovací platformou Voyo a kanály AXN White a AXN Black nebo se streamovací službou Max a filmovými programy HBO a Cinemax. Vedle těchto tří základních tarifů operátor nabízí ještě tarif Modrá. Ten je možné získat zdarma s internetovým připojením O2, eventuálně lze jej objednat samostatně (tedy bez připojení O2).Pro sportovní fanoušky, kteří již využívají televizní služby jiného operátora a nemíní přecházet k O2 TV, nabízí provozovatel balíčky O2 TV Sport Premium a O2 TV Sport Max. První uvedený se zaměřuje na poskytování výhradně sportovních kanálů, druhý, dražší balíček, nabízí i komerční a tematické stanice různých žánrů (tedy nejenom sportovní programy). Vedle toho si mohou klienti objednat i přístup k zápasům turnaje Oktagon. K dokonalosti (nejen) sportovní nabídky chybí programy skupiny AMC - tedy Sport1, Sport2, Sport3 a další kanály. Nicméně na trhu není žádný operátor, který by nabízel všechny programy, které jsou dostupné na trhu.O2 TV nabízí při vybraných sportovních přenosů funkci multidimenze, což umožňuje z hlavní obrazovky sportovního kanálu O2 TV Sport vybírat konkrétní zápas, který chceme sledovat. Divák vždy rozhodne, jaký přenos se mu zobrazí. Multidimenzi jsme čtenářům webu parabola.cz představili v samostatném článku.Platformu O2 TV je možné využívat na internetovém připojení O2 (varianta IPTV/OTT) ale i na připojení od libovolného poskytovatele (OTT verzi).Televizní službu O2 TV jsme v redakci webu parabola.cz otestovali na populárním multimediálním přijímači Homatics - konkrétně na modelu Homatics Box R 4K.O2 TV na tomto zařízení fungovala plynule, bez záseků. Aplikace O2 TV 2.0 běží na nové technologické platformě, která poskytuje vyšší stabilitu a možnosti pro další rozvoj služby s ohledem na rostoucí počet zákazníků této služby.V základní ceně je možné využívat O2 TV na jednom zařízení. Pro využívání na dalších přístrojích současně je nutné zvolit doplňkovou službu multiroom s názvem "Rodinné sledování", která umožní využívat O2 TV současně na dalších dvou zařízeních.O2 TV nabízí funkce, které jsou doménou IPTV/OTT platforem - tedy možnost přetáčení pořadů, pozastavení živého vysílání/záznamu, nahrávání na cloudové úložiště operátora a 7 denní TV archív. Přetáčení není omezeno ani v nahrávkách či odložené sledovanosti s výjimkou programů skupiny FTV Prima, kde je funkce přetáčení zablokována. Operátor nenabízí žádný doplňkový balíček, který by uživatelům umožnil přetáčet reklamy na stanicích Primy.V sekci Nastavení je možné si vytvořit seznam sledovaných (oblíbených stanic).Hlavní modré menu O2 TV pochopitelně láká na to nejlepší z nabídky operátora. Vedle vodorovné lišty s logotypy programů, pod nimi je sekce Nahrávky (nahrané pořady), další segment obsahuje žánrový obsah - Chci se dívat na... (vánoční, nejlepší filmy, seriály, akční&dobrodružné, dětské&rodinné, komedie, romantické, sci-fi&fantasy, thrillery, krimi, dramata, dokumenty). Další položky obsahují Rozkoukané pořady, Sledujte v O2TV (výběr toho nejlepšího), To nejlepší ze sportu, Vaše premium knihovny filmů a seriálů, Nejlepší filmy v TV, Nejlepší seriály v TV, Novinky z Videotéky a na konci domácí obrazovky je instruktážní video Potřebujete poradit?V záhlaví hlavní obrazovky jsou následující položky v horizontálním menu - O2TV (domácí obrazovka), Program, Nahrávky, Sport, Dětské, Premium, Videotéka.Pod položkou Program se skrývá přehledný programový průvodce (EPG) pro všechny stanice, které jsou součást předplatného. EPG je zde v podobě časové osy.Položka Nahrávky zobrazuje výpis všech nahraných pořadů - včetně obrázku z pořadu, názvu stanice ze které je záznam pořízen a datum odvysílání. Funkce nahrávání uživatelům nabízí kapacitu 100 hodin záznamu s možností uložení nahrávek až na dobu 30 dní, pak se nahrané pořady automaticky mažou.Položky Sport a Dětské obsahují seskupené sportovní a dětské stanice a výběr toho nejlepšího pro sportovního fanouška a dětského diváka. Sekce Premium nabízí filmovou nabídku O2TV Plus, knihovnu titulů National Geographic, Dětský koutek a O2 TV Sport archív.Sekce Videotéka obsahuje filmy, které jsou dostupné za zvláštní poplatek (na obrázku filmu v pravém horním rohu je u takových titulů symbol košíku).Následuje menu nastavení, které umožňuje nastavit kvalitu videa, odpárovat přihlášená zařízení či nastavení jazyka zvuku, titulků a menu.Službu O2 TV je možné využívat na klasické televizi přes O2 TV set top box nebo na chytrých televizorech (smart tv) prostřednictvím aplikace O2 TV. V současné době jsou podporované televizory Samsung a LG TV vyrobené po roce 2019 a dále Android / Google TV televizory značek Sharp, TCL, JVC, Sony, KIVI, Panasonic, Philips, UD, Blaupunkt a CHiQ s operačním systémem Android 10 a novějším.Dále je možné O2 TV sledovat na mobilních telefonech s operačním systémem iOS a Android. Aplikace O2 TV 2.0 není podporovaná u mobilních zařízení Huawei bez podpory Google.Vedle televizorů a mobilů je možné O2 TV využívat také na klasickém stolním počítači s prohlížeči Chrome, Safari a Firefox.O2 TV je televizní služba, která potěší zejména sportovní fanoušky pestrou nabídkou sportovních kanálů a soutěží, včetně zápasů české fotbalové a hokejové ligy. Programová nabídka je sestavena tak, aby oslovila celou rodinu.Určitou nevýhodou je omezení základního tarifu na jedno zařízení současně. Chce-li uživatel umožnit členům domácnosti sledování jiných pořadů/stanic ve stejnou dobu, musí si připlatit za službu multiroom.+ zaměřeno na sportovního fanouška+ nabídka české fotbalové a hokejové ligy- programy Primy bez možnosti přetáčení pořadů (žádný doplňkový balíček)- chybí stanice AMC Networks- základní předplatné jen pro jedno aktivní zařízení (další je možné dokoupit)Martin Vyleťal