Sweet.tv nabízí řadu programů zdarma

▲ Obr č. 1 - Reklamní přestávka (reklama) na vlastní stanici Sweet.tv (foto: z vysílání / parabola.cz)



Nabídka programů v bezplatném balíčku Sweet.tv

Závěr

Televizní operátoři OTT služeb se snaží zaujmout zákazníky různými způsoby - nabídkou exkluzivních programů, atraktivním balíčkem či nízkou cenou. Jinou cestu zvolil provozovatel služby Sweet.tv, který nabízí omezený počet stanic zcela zdarma.Sweet.tv svým klientům nabízí placené balíčky M a L, které se liší počtem nabízených programů a pochopitelně jejich cenou. Stále mohou čtenáři webu parabola.cz si tuto platformu abonovat za zvýhodněné ceny a to využitím promo kódů (slevových kuponů).Poměrně nedávno provozovatel Sweet.tv rozšířil své služby v Česku a na Slovensku a začal nabízet balíček programů zcela zdarma. Bezplatný balíček programů není na trhu novinkou - nabízejí jej služby jako Antik TV či Zdarma TV. Sweet.tv je tak dalším poskytovatelem grátis balíčku. Zajímavostí je v tomto případě zejména to, že v nabídce tohoto balíčku jsou i vlastní stanice. Cíl tohoto balíčku je zřejmý - propagovat službu u potenciálních zákazníků. Pořady jsou přerušovány krátkou reklamou, která propaguje samotnou platformu.A jaké programy najdou zákazníci Sweet.tv v bezplatném balíčku? V České republice to jsou stanice ČT1 HD, ČT2 HD , ČT24 HD, ČT:D HD/ ČT art HD a rovněž regionální varianty ČT1 JM HD a ČT SM HD (regionální zpravodajství pro Jižní Moravu a Severní Moravu). Verze pro další regiony ČT nejsou zde poskytovány, stejně tak ani ČT Sport. Ve slovenské variantě Sweet.tv jsou v gratis nabídce programy STVR (dříve RTVS) - tedy Jednotka HD, Dvojka HD a 24 HD. Není zde sportovní kanál STVR (STVR Šport/RTVS Šport).Vedle programů veřejnoprávních vysílatelů mohou zákazníci v Česku i na Slovensku přijímat celou řadu dalších bezplatných programů ve Sweet.tv a to vlastní filmové, dokumentární či hudební programy.O jaké programy se jedná? Z filmových programů jsou to Akční zóna HD, Rodinná zábava HD, Čas na thriller HD, Vesmír komedií HD a Skutečné drama HD. Mezi dokumentárními programy jsou stanice Zmapované vraždy HD, Politické dějiny HD, Prezidenti a vůdci HD, Men With The Pot HD, Historie módy HD, Historické osobnosti HD, Filmové hvězdy HD, Monarchie a dynastie HD, Dobyvatelé ztraceného umění HD, Světové osobnosti HD, Mýty a Monstra HD, Da Vinci: Prozkoumejte svět HD, Da Vinci: Operácia Ouch HD a Da Vinci: Zábavné učení HD.V kategorii hudebních (a hudebně-dokumentárních) bezplatných programů se na Sweet.tv nacházejí stanice Video killed the radio star HD, Legendy opery HD, Londýnská hudba živě HD a Popové koncerty HD.Vedle vlastních stanic jsou v gratis nabídce Sweet.tv i dva dětské programy Cartoon TV HD a Babyfirst HD.U programů je k dispozici EPG (elektronický programový průvodce) a také TV archív s možností sledovat odvysílaný pořad kdykoliv. Většina stanic (obsahu) je lokalizována do češtiny či slovenštiny a to formou titulků nebo dabingu.Sweet.tv se rozhodl oslovit širší skupinu diváků a nabídl ji poměrně pestrou nabídku programů bez jakéhokoliv poplatku.redakce