Oneplay nahradí platformy O2 TV a Voyo, které skončí

Již brzy se zákazníci televizní platformy O2 TV a streamovací platformy Voyo v České republice dočkají významných změn. K 9. březnu skončí obě stávající služby a od 10. března budou fungovat společná platforma Oneplay. Ta klientům nabídne více obsahu, nové funkce a také nové stanice.Skupina Nova a operátor O2 TV na dnešní společné tiskové konferenci představily společný brand Oneplay, který nahradí stávající O2 TV a Voyo. Klienti se nemusejí bát, že by o něco přišli. Všichni zákazníci Voyo získají přístup k lineárním programům, zatímco klienti O2 TV budou mít přístup k bohaté videotéce původní služby Voyo a navíc k předpremiérám. Tedy možnosti vidět seriály a další pořady dříve, než v klasickém lineárním vysílání. Navíc klienti Voyo budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Nejnižší balíček Komfort bude stát 199 Kč měsíčně.Služba Voyo nedávno skončila v konkurenčních televizních platformách MAGENTA TV a Vodafone TV. Důvod je nyní zřejmý: majitel O2 TV, televize Nova a služby Voyo se rozhodl sloučit své služby pod jednu značku. Pro klienty, kteří mají obě služby - tedy Voyo a O2 TV - nová platforma Oneplay v některých případech umožní i ušetřit. Záleží ale na programovém balíčku, který zákazník u O2 TV doposud využívá.nabídne až 140 televizních programů. Tahákem platformy budou vlastní sportovní kanály Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 3 a Oneplay Sport 4, které nahradí stávající programy O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Diváci tak místo dvou značkových sportovních kanálů O2 TV budou mít nově čtyři. Hrubé rozdělení sportovního obsahu Oneplay Sport 1 se zaměří na fotbal, Oneplay Sport 2 na hokej, Oneplay Sport 3 bude vysílat výběr obsahu Oneplay a tento program bude dostupný pro všechny klienty Oneplay. A stanice Oneplay Sport 4 bude naopak s prémiovým obsahem. Všechny stanice Oneplay budou doplněny i dalšími přenosy a sportovním obsahem v době, kdy nebudou přenosy z klíčových sportů.V případě stanice Nova Sport 1 až 6 k žádným změnám v obsahu nedochází. Vedle této desítky sportovních programů budou i nadále pokračovat stanice Premier Sport 1 a Premier Sport 2. Sportovní fanoušci tak budou mít sportovní obsah na 12 značkových kanálech. Samozřejmě v nabídce zůstanou i sportovní stanice třetích stran.* Nejsledovanější TV stanice: Možnost přetáčet a sledovat pořady až 7 dní po odvysílání.* Obsah TV Nova: Možnost sledovat s předstihem před vysíláním v TV.* Bez reklam: Obsah z produkce TV Nova, Voyo Originály, Oneplay Originály a archiv.* Flexibilita sledování: Možnost sledovat obsah offline a na více zařízeních současně.* Exkluzivní obsah: Pokračování oblíbených originálních seriálů jako Král Šumavy a nové tituly exkluzivně vytvořené pro Oneplay. V knihovně zůstávají i veškeré Voyo Originály.* Sportovní svět na dosah: Přímé přenosy nejlepších sportovních lig, včetně Ligy mistrů UEFA, Tipsport extraligy, Chance ligy, F1, MotoGP, MMA a dalších.* Multidimenze: Funkce umožňující sledovat více sportovních utkání současně.* AI sport recap: Krátké sestřihy zápasů generované umělou inteligencí po jejich skončení.* Týmové informace: Soupisky, postavení v tabulce, později i detailní statistiky.* Unikátní pohledy: Speciální technologie jako drony a Oneplay Helmet Cam přinášejí jedinečný zážitek.* Dostupnost bez omezení: Služba Oneplay není vázána na žádného poskytovatele připojení a mohou si ji pořídit bez omezení všichni (na území České republiky).(199 Kč měsíčně) – Nejdostupnější programová nabídka s vybranými prémiovými kanály (55 programů), knihovnou s více než 2 000 filmy a televizními pořady a TV kanály s možností zpětného sledování až 7 dní a výhradním přístupem k původním Voyo Originálům i novým Oneplay Originálům.(399 Kč měsíčně) – Obsahuje navíc rozšířenou programovou nabídku o kanály z různých žánrů a vybrané sportovní stanice (100 programů). Součástí jsou i knihovny pořadů National Geographic.(599 Kč měsíčně) – Programová nabídka (90 programů), rozšířená o všechny dostupné sportovní kanály a soutěže z Oneplay. Ideální pro sportovní nadšence, s 80 % obsahu zaměřeným na živé sportovní přenosy včetně, Tipsport extraligy a Chance Ligy, které jsou dostupné pouze na Oneplay, dále Ligy mistrů UEFA ATP Tour, F1 a dalších lig a soutěží.(799 Kč měsíčně) – Kombinuje veškerý dostupný obsah ze všech ostatních balíčků včetně kompletního přístupu ke sportu a zábavě (více než 140 programů) s možností sledování až na třech zařízeních současně.Stávajícím předplatitelům Voyo bude jejich uživatelský profil automaticky převeden do Oneplay, migrace postupně proběhne od desátého března, z jejich strany tak nebude nic třeba dělat. Do nové služby se přihlásí se stejnými údaji jako do té předchozí.redakce