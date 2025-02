Představujeme: Vodafone TV

DNES!

Popis služby

▲ Obr č. 1 - Aplikace Vodafone TV, hlavní obrazovka



▲ Obr č. 2 - Aplikace Vodafone TV, channel list - EPG



▲ Obr č. 3 - Aplikace Vodafone TV, základní informace o pořadu



Chování aplikace

Popis aplikace

▲ Obr č. 4 - Aplikace Vodafone TV, rozšířený popisek pořadu



▲ Obr č. 5 - Aplikace Vodafone TV, funkce vyhledávání pořadů/titulů



Nahrávání pořadů

▲ Obr č. 6 - Aplikace Vodafone TV, nahrazené pořady



Dostupnost Vodafone TV

▲ Obr č. 7 - Aplikace Vodafone TV, videotéka operátora - sekce Extra



▲ Obr č. 8 - Aplikace Vodafone TV, sekce Nastavení



Závěr

V portfoliu poskytovaných služeb telekomunikačním operátorem Vodafone Česká republika se nachází i televizní služba pojmenovaná jednoduše - Vodafone TV. Co nabízí a jak funguje? O tom je dnešní recenze.Vodafone TV je jedna z nejmladší velkých televizních platforem typu OTT/IPTV v České republice. Divákům byla představena na konci března 2020 a zanedlouho tedy oslaví páté výročí od svého vstupu na trh.V době spuštění Vodafone TV divákům nabízela přes 130 programů. Dnes je v nabídce okolo 160 televizních stanic. V nabídce služby Vodafone TV nejsou žádné rozhlasové stanice. K dispozici je také bohaté knihovna titulů ve videotéce (VOD). Tituly jsou v knihovně setříděny do jednotlivých žánrů. V sekci Extra se nacházejí Videonávody Vodafone, videotéka Filmbox OD, History + Crime and Investigation, VARY u vás doma, Queer, Disney Channel OD a Nick OD.Operátor nabízí Základní balíček a tematicky laděné tarify Cinema, Family a Sport. V nabídce je i balíček ALLinONE, který obsahuje kompletní programovou nabídku provozovatele. Podrobnosti o stanicích, balíčcích a aktuálních cenách najde zájemce na stránkách operátora - tedy vodafone.cz.Vodafone TV nabízí všechny běžné funkce digitální televize - tedy možnost sledování živého vysílání, restart pořadu od začátku, přetáčení, nahrávání. K dispozici je také sedmidenní TV archív. Pořady je možné nahrávat na cloudové úložiště operátora. Pro své nahrávky z vysílání mají zákazníci virtuální prostor o velikosti 100 hodin. Platnost nahrávek je 90 dní. Po této době se nahrávky automaticky smažou.Nahrávat je možné jakýkoliv právě vysílaný pořad nebo pořady, které doposud nebyly odvysílány. Odvysílané pořady již není možné si nahrát a lze je sledovat jen v rámci zpětného zhlédnutí a to do 7 dní po jeho odvysílání. Takže pokud si zapomenete nahrát pořad, máte až 7 dní na dodatečné zhlédnutí oproti 90 dnům u plánovaných nahrávek.Ve spolupráci s FTV Prima nabízí nyní operátor Vodafone programové balíčky Vodafone TV+, které již zahrnují přístup ke streamovací platformě prima+ ve variantě PREMIUM.Operátor doporučuje pro správné fungování Vodafone TV internet o rychlosti alespoň 50 Mbit/s. Samotná Vodafone TV vyžaduje rychlost (downloadu) minimálně 3 Mbit/s pro SD, 7 Mbit/s v případě HD, 16 Mbit/s pro sledování 4K obsahu.Službu Vodafone TV ve variantě OTT jsme v redakci webu parabola.cz otestovali na set top boxu Homatics Box R 4K. Na tomto přístroji služba fungovala stabilně. Jedinou připomínkou je relativně méně svižné menu, především channel list (EPG), který si stahuje veškerou grafiku z internetu. Po vizuální stránce vypadá EPG velmi pěkně, na druhou stranu ztrácí na rychlosti. Bohužel v Nastavení nejsou žádné možnosti omezit načítání grafických prvků, aby byla rychlost obsahu zobrazování rychlejší.Po spuštění aplikace Vodafone TV se zobrazí úvodní obrazovka, která se skládá z postranních ikon (Sledovat TV, TV program, Vyhledávání, Nastavení), dále třech částí dláždic (Moje TV, Právě se vysílá a Videotéka). Pokud budeme rolovat níže, zobrazí se další sekce, které mají upozornit na zajímavý obsah členěný podle katagorií - Doporučení pro vás, Pokračovat ve sledování (rozkoukané pořady), Na co se dívat (tipy na pořady), Nahrávky (nahrané pořady uživatelem), Chci vidět (tituly zařazené mezi oblíbené).Položka z postranních ikon TV program nabízí přehledný elektronický programový průvodce (EPG) s časovou osou. V dolní části obrazovky se zobrazuje popis zvoleného pořadu v EPG, včetně fotografie a doplňkových informací jako je délka pořadu, rok výroby, krajina původu či věkové omezení.Vodafone TV nabízí také funkci vyhledávání a to zadáváním písmen a číslic prostřednictvím dálkového ovladače. Hlasové ovládání není k dispozici. Je možné přepínat mezi českou a anglickou abecedou. Při vkládání znaků systém průběžně vyhledává pořady, které splňují zadaný text.V části Nastavení aplikace umožňuje nastavit přístupnost k programům podle věku, zamknout kanály, zobrazit a skrýt prémiové kanály či nastavit jazyk systému, titulků a zvuku. Lze zde de/aktivovat zvukový popis, který se vysílá u vybraných pořadů na některých stanicích.U aplikace Vodafone TV jsem našel dvě zajímavé funkce, které souvisí s nahráváním. Ta první funkce umožňuje u seriálů zvolit, zda se má nahrát jen aktuálně zvolený díl nebo celý seriál.Druhé funkce, které si všimne divák asi jen náhodou, je při zvolení nahrávání pořadu na vybrané stanici. Aplikace upozorní, že stejný pořad (film, seriál) se vysílá i na jiné stanici a z jaké stanice chce uživatel pořídit nahrávku. Docela zajímavá funkce, která umožní divákům nakonec volby, ze které stanice budou pořízeny nahrávky.Službu Vodafone TV je možné využívat na televizorech přes základní set top box, eventuálně prémiový set top box s hlasovým ovládáním, Vodafone TV 3 box s Androidem nebo Vodafone TV Play s vestavěným reproduktorem. Eventuálně na set top boxech s operačním systémem Android TV.Vodafone TV funguje také prostřednictvím aplikace na Samsung TV, LG TV nebo jiných televizorech s OS Android TV, dále je služba funkční také na mobilním telefonu přes aplikaci Vodafone TV, kde funguje streamování / zrcadlení obrazu do TV pomocí funkce Chromecast nebo AirPlay.Službu Vodafone TV mohou diváci konzumovat také na tabletech přes aplikaci Vodafone a také na stolním počítači a notebooku přes webový prohlížeč.Vodafone TV nabízí pestrou nabídku televizních programů pro celou rodinu. Operátor osloví jak filmové fanoušky i diváky dokumentárních a hudebních stanic. Na své si přijdou i sportovní fanoušci. V nabídce provozovatele je všech sportovních kanálů pod značkou Nova Sport a samozřejmě i řada dalších programů. V nabídce operátora je i pestrá knihovna filmů různých žánrů a také videotéky třetích stran (viz. úvod článku).Jako jediný televizní operátor na českém trhu nabízí svým zákazníkům přístup do streamovací platformy prima+ společnosti FTV Prima.+ služba prima++ možnost nahrávání celých seriálů+ možnost zvolení stanice ze které se bude pořad nahrávat+ bohatá videotéka- relativně pomalejší rozhraníMartin Vyleťal