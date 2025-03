Šéf ČT Souček: Kvalitní zpravodajský servis je naše vlajková loď

DNES!

▲ Obr č. 1 - Technika České televize. Ilustrační foto (foto: Česká televize)



Jan Souček: Každý z vrcholných manažerů České televize má spolu se smlouvou uzavřenou konkurenční doložku. Je to z pochopitelných důvodů. Pokud bude z ČT odcházet, dostane i plat za dobu, kdy nemůže pracovat pro jinou firmu, protože mu to konkurenční doložka zakazuje. Jednalo se tedy o standardní postup, který chrání Českou televizi. Snad ještě dodám, že délka takového zákazu a tedy i objem vyplacených peněz nesouvisí s délkou pracovního poměru a nejde ani o odměnu za mimořádný výkon. V ČT pracují kvalitní lidé, ti nejlepší ve svém oboru, a jejich platové ohodnocení tomu musí odpovídat. A nemyslím si, že by bylo vyšší než na podobných postech v jiných institucích. Odchod dvou pracovníků, na které se Rada ČT dotazovala (celkem bylo přezkoumáno v loňském roce 189 odchodů), proběhl dle platných pravidel, v souladu se smlouvami, které s manažery byly uzavřeny. Nakonec to, že nedošlo k porušení zákona ani interních pravidel, konstatovala ve svém usnesení i Dozorčí komise Rady ČT.Krátce po mém nástupu do funkce proběhl v České televizi interní audit, který se zaměřil právě na znečitelňování smluv, které vkládáme do veřejného registru. Na základě toho jsem pak loni na jaře zadal právníkům vytvoření přesnějšího interního předpisu. Jako Rozhodnutí GŘ 2024/34 jsem jej vydal v září loňského roku. Z toho předpisu jasně vyplývá, že uzavírání smluv s ČT má být mnohem transparentnější a tzv. začerňování má probíhat v mnohem menší míře, než tomu bylo v minulosti. Na podzim jsme také v tomto ohledu proškolili příslušné úředníky. Jestli teď všechno probíhá jak má, mělo ukázat opakované šetření. Ve středu mi Rada ČT udělila výtku, ale šetření Dozorčí komise Rady ČT začalo až dva dny poté. Rada ČT k výtce neuvedla žádné argumenty a odmítla diskuzi na toto téma. Na základě čeho radní rozhodovali, mi tedy není jasné.Domnívám se, že tady je také výtka poněkud přísná. Vyjádření ohledně rušení programů ČT art, ČT :D a ČT sport bylo loni na podzim odpovědí na otázku novináře z portálu Info.cz a odpověď zněla, že pokud tady dlouhodobě nebude politická vůle poplatky změnit, míříme zpátky k rozsahu tří programů, protože nikdo z televizních profesionálů nechce provozovat šest vyjedených krámů - reálná hodnota poplatku je už pod polovinou jeho hodnoty v roce 2008. Doplnil jsem také vzápětí, že ještě po řadu let by tady zřejmě existoval ČT sport jako čtvrtý program, a to s ohledem na rozsah a předstih nakoupených licencí. Samozřejmě jsem si byl plně vědom toho, že by to byl proces náročný. Rozhodnutí samozřejmě není na generálním řediteli, ale musí být v souladu s Radou ČT a v prvé řadě se zákonem o ČT. A o tom jsem v tomto rozhovoru také mluvil. Chtěl jsem tímto výrokem pouze upozornit na to, že pokud by nedošlo k navýšení televizního poplatku, mohlo by v budoucnu dojít k takto razantním krokům. Navíc jsem přesvědčen o tom, že hlavní pozdvižení vyvolají vždycky zjednodušené titulky.Rád bych řekl, že se v žádném případě nejedná o ukvapené rozhodnutí. Pozastavení pořadů předcházela dlouhá jednání a případná úsporná opatření byla dlouho dopředu avizovaná. Zároveň jsem také od začátku uváděl, že ve zpravodajství se bude škrtat a šetřit až v úplně posledním kroku. Kvalitní zpravodajský servis je naše vlajková loď. Finální rozhodnutí a návrh na pozastavení konkrétních pořadů vzešlo od vedení zpravodajství. Já jsem následně Radu ČT informoval o tomto rozhodnutí. Jako generálnímu řediteli České televize mi nepřísluší jakýmkoliv způsobem zasahovat do redakční autonomie, pokud by nehrozilo porušení zákona. Všechna konkrétní úsporná opatření v letošním roce byla činěna na základě návrhů divizních ředitelů.Navenek se jedná o pozastavení sedmi pořadů na programu ČT24, kterými dosáhne ČT úspory ve výši 6,5 milionů korun. Ve skutečnosti ale úspory proběhly napříč všemi divizemi a celkový objem nově zmrazených peněz činí 50 milionů korun. Jde opravdu o nezbytný krok, aby Česká televize nevyčerpala rozpočet na zbytek roku, pokud by nastala situace, že senátem neprojde navýšení televizních poplatků, nebo jej nepodepíše pan prezident.(Česká televize)redakce