Na Skylink Live TV chceme mít maximum programů v HD, tvrdí operátor

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo společnosti M7 Group



Přeladění programů, změny technických parametrů na Skylinku

▲ Obr č. 2 - Na starých parametrech některých stanic platformy Skylink se objevila statická obrazovka o změně v distribuci. Ilustrační foto



▲ Obr č. 3 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)



Přesun stanic do Skylink Live TV

▲ Obr č. 4 - Streamovací platforma CANAL+ (foto: CANAL+)



Programy CANAL+, videotéky

Přesun Skylinku na satelit Astra 3C

▲ Obr č. 5 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



Změny v představenstvu M7 Group

Na OTT platformě Skylink Live TV má být maximum stanic ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Dosavadní přeladění programů proběhlo a probíhá hladce. O těchto a dalších plánech je dnešní rozhovor s Jaromírem Glisníkem, členem představenstva společnosti M7 Group , členem CANAL+, provozovatelem česko-slovenské satelitní platformy Skylink a internetové služby Skylink Live TV.Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group, člena CANAL+: Důvodem bylo ukončení naší smlouvy na dva transpondéry. Vysílací společnost nám neumožnila prodloužení na další období za dosavadních podmínek a významné navýšení nákladů jsme si nemohli dovolit. Museli bychom je promítnout do poplatků našim zákazníkům. Změna parametrů některých transponderů byla pro nás i zákazníky lepším řešením.Nečekali jsme velký počet telefonátů. Drtivá většina zákazníků má přijímače nebo televizory s FastScan em a změny parametrů vůbec nezaznamenala. Evidovali jsme během týdne přibližně 10 až 12 tisíc hovorů navíc oproti dlouhodobému průměru.Ano, většina přijímačů změny zvládla bez problémů. U některých ovšem bylo nutno nastavit tovární nastavení, u jiných manuálně přeladit. Není jich naštěstí mnoho. Odezva byla vzhledem k velikosti naší zákaznické základny relativně malá.Satelitní kapacity máme dostatek, flotilu transpondérů nechceme rozšiřovat. Pokud budou v budoucnu přibývat atraktivní programy, kapacita se pro ně najde. V budoucnu bude více programů dostupných jen v Skylink Live TV. Pro programy s malou sledovaností není satelitní distribuce efektivní. Všichni naši zákazníci mají přístup k Skylink Live TV v ceně, takže přechod ze satelitní distribuce na internetovou nepředstavuje u málo sledovaných programů velký problém.Takový plán nemáme. Zvolili jsme parametry, které na některých transpondérech fungovaly bezvadně po mnoho let a nesetkali jsme se s problémy.Nové programy různých vysílatelů přibývají vysokým tempem. Čtenáři webu parabola.cz mají jistě docela dobrý přehled. Konkrétní programové plány však dopředu zveřejňovat nemůžeme.Ano, o tomto programu jednáme.Maďarské programy mají význam pro maďarsky mluvící zákazníky, zejména na Slovensku. Má smysl jim poskytnout programy v jejich jazyce.Ano, to je součástí našich plánů pro méně atraktivní stanice. Budou k dispozici pouze na Skylink Live TV.U některých stanic poskytujeme v Skylink Live TV HD kvalitu a na satelitu SD kvalitu. To je optimální režim pro programy s malou sledovaností. Tento trend bude jistě pokračovat. Stejně tak budou přibývat programy, které budou poskytovány pouze v Skylink Live TV.Ano, to je ideální cílový stav. Postupnými kroky se k němu dostaneme.Ano, to je samozřejmě možné. U nových programů však není zřejmé, nakolik budou v dlouhodobém horizontu atraktivní. Televizní program, který uspěje, jistě bude časem i v naší nabídce. Jakkoli je distribuce přes OTT lacinější než přes satelit, není zadarmo. Proto je určitá opatrnost namístě.Rozvoj OTT příjmu je velmi rychlý. Vidíme to na sledovanosti Skylink Live TV. Ještě před pár lety bychom přechod na OTT distribuci neriskovali. Myslím si, že doba k takovému kroku nazrála. Pro příjem Skylink Live TV existuje spousta cenově dostupných řešení. Mi osobně nejvíce vyhovuje smart televizor připojený na satelitní anténu i k internetu. Lze zvolit náš hybridní přijímač nebo vhodný OTT box. A samozřejmě lze použít i tablet nebo mobilní telefon. Variant je spousta. Nemyslím si, že by se naši zákazníci potýkali s technickou nedostupností Skylink Live TV. Spíše o výhodách mnoho nevědí. Příklad programů AXN může být pro některé dobrým motivem naše OTT služby vyzkoušet.Programy, které dostaneme od vysílatele v HD, budeme v Skylink Live TV poskytovat v HD kvalitě.Když jsme kupovali první sportovní práva, plánovali jsme našimi programy pokrýt přibližně milión českých a slovenských domácností. Tento plán se nám podařilo splnit. Jednáme ovšem i s dalšími operátory. Výsledky jednání nedokážu odhadnout.Jsme moc rádi, že CANAL+, jako první operátor na světě, uzavřel s Apple distribuční smlouvu. Diváci přijali Apple TV+ velmi příznivě. Každý, kdo se s ní seznámil jistě potvrdí, že je to opravdu špičková videotéka.Lokalizace formou titulků je trendem u všech mezinárodních videoték. Je mnohem efektivnější než kvalitní dabing. Domnívám se, že cílové skupině předplatitelů Apple TV+ titulky vyhovují.Přesun jednotlivých transpondérů na satelit Astra 3C již začal. Až na naprosté výjimky se obejde bez přeladění. Zákazníci změnu vůbec nezaznamenají. Kde bude přeladění nutné, bude k dispozici velmi dlouhé duální vysílání na staré i nové frekvenci.Na rozdíl od Astra 3B nebudou mít všechny naše transpondéry identický vyzařovací diagram. Programy převážně určené pro Benelux budou mít transpondéry se „západním“ vyzařovacím diagramem, programy Skylinku budou převážně na transpondérech s „východním“ diagramem. Příjmové podmínky se divákům v České republice a na Slovensku nezhorší.Je to docela možné, ale není to v našich plánech pro nejbližší rok.V Rakousku nebyla značka HD Austria zdaleka tak známá jako Skylink v České republice a na Slovensku. Proto jsme se dlouho nerozpakovali tento přechod v Rakousku udělat. Je efektivnější marketingově podporovat jednu značku než dvě značky.Nevzpomínám si na žádný projekt, ve kterém bych já osobně hrál výjimečnou roli. Měl jsem však možnost se na spoustě zajímavých a úspěšných projektů ve větší či menší míře podílet. Jistě mezi ně patří přechod z neplacené na placenou televizi. Bez něj by platformy Skylink i CS Link zanikly. Velkým projektem byl přechod z DVB-S/MPEG-2 na DVB-S2/MPEG-4 spojený se spoustou technických změn a nepohodlím zákazníků. Nesmím zapomenout na spuštění a rozvoj internetové televize Skylink Live TV. Tento krok rovněž směřoval k zajištění životaschopnosti našich značek v budoucnu. Z poslední doby je jistě třeba zdůraznit spuštění nových programů CANAL+. Jsem moc rád, že se nám v posledních 15 letech podařilo dosáhnout a v tvrdém konkurenčním prostředí i udržet první pozici mezi televizními operátory v České republice a na Slovensku, měřeno počtem zákazníků.V posledních dvou letech bylo předávání zkušeností mou prioritou a bude-li o to zájem, rád pomohu i v budoucnu. Je však pravda, že se náš trh velmi dynamicky vyvíjí a zkušenosti zastarávají. Nepřikládám tomu proto velkou důležitost.V létě bych chtěl mít pár týdnů volno. Rád bych se více věnoval rodině, cestování a svým koníčkům. Na podzim se uvidí, jestli se objeví nějaký zajímavý projekt z pracovního prostředí. Zatím o ničem konkrétním nevím a dopředu neplánuji.Martin Vyleťal