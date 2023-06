TV Prima: Po omezení přetáčení reklam naše sledovanost roste

DNES!

▲ Obr č. 1 - Lukáš Kubát, ředitel strategie a distribuce skupiny Prima (foto: FTV Prima)



▲ Obr č. 2 - Marek Singer, šéf FTV Prima představuje službu Prima+ (foto: FTV Prima)



▲ Obr č. 3 - Josef Beneš, ředitel VOD skupiny Prima (foto: FTV Prima)



Televize Prima před rokem u internetových televizních platforem (OTT a IPTV) prosadila zákaz či omezení přetáčení svých pořadů. Jak se tento krok projevil ve sledovanosti a jaké další záměry má se službou prima+? Objeví se prima+ v light verzi u televizních operátorů jako součást nabízených služeb? Na jakých dalších zařízeních bude možné prima+ sledovat?Na tyto a některé další otázky najdete čtenář webu parabola.cz v dnešním dvojrozhovoru. Na otázky parabola.cz odpovídali Lukáš Kubát, ředitel strategie a distribuce skupiny Prima a Josef Beneš, ředitel VOD skupiny Prima.Lukáš Kubát, strategie a distribuce skupiny Prima: Omezení přetáčení reklamy zpětně vnímáme jako správný krok. Zdroje z reklamních příjmů jsou pro nás coby komerční televizi zcela zásadní, v praxi jde o hlavní zdroj financování výroby našich pořadů. V loňském roce se nám podařilo zachránit reklamní spoty v hodnotě 150 milionů korun, které investujeme do výroby nových pořadů - ty pak mohou diváci sledovat na televizních obrazovkách nebo na prima+.Lukáš Kubát: Pokud je nám známo, konkurenční televize problémy spojené s přetáčením reklamy zatím tak palčivě nepociťují. Myslíme si však, že tomuto problému budou v blízké budoucnosti rovněž čelit. Trendy v celé Evropě tomu nasvědčují. Operátoři internetového vysílání se v zahraničí férově dělí o část svých příjmů s poskytovateli obsahu, jimiž jsou televize nebo VOD služby. Získané prostředky jsou zpětně investovány do výroby nového obsahu.Lukáš Kubát: Naopak pozorujeme, že naše sledovanost mírně roste. Pokud porovnám hodnoty skupiny Prima za loňský leden až květen, tak náš share v CS 15+ vzrostl z 26,85 % na 27,33 %.Lukáš Kubát: Podíl odložené sledovanosti kanálu Prima je téměř stejný jako v roce 2022.Lukáš Kubát: Od 1. června jsme zavedli navýšení reklamních bloků ze tří minut na čtyři, jednalo se o plánovaný krok, který jsme již avizovali v ceníku uveřejněném 30. června loňského roku. U zhruba poloviny operátorů, kteří nemají možnost přeskakování reklamy nebo kombinují možnost vkládání online reklamy, se ale nic nezměnilo a diváci budou sledovat reklamní bloky tak, jak jsou zvyklí.Lukáš Kubát: Ano, s jednotlivými operátory o tom jednáme.Josef Beneš, ředitel VOD skupiny Prima: Velmi dobře, podařilo se nám představit první hybridní VOD propozici na českém trhu a zákaznická ozvěna je velmi pozitivní. Obchodní výsledky jsou také nad očekáváním u všech klíčových parametrů, jak na úrovni počtu aktivních uživatelů v každém tarifu, tak ve stráveném čase, churn ratu i sledovanosti nově představených ORIGINALS.Josef Beneš: V následujících měsících se plánujeme zaměřit na další zlepšování uživatelské zkušenosti, budeme přidávat další exkluzivní obsah z řad ORIGINALS a rozšiřovat dostupnost naší aplikace prima+ pro nová zařízení, např. TV Phillips, Linux a další.Nejsledovanější pořady v placených tarifech tvoří naše vlastní tvorba z řad ORIGINALS a exkluzivní koprodukční filmy, TOP 3 seriály od spuštění drží 7 schodů k moci, Půlnoční zpověď a Agrometal. Nejúspěšnější film je Ostrov a Prezidentka, v rámci předpremiér je to samozřejmě ZOO.Josef Beneš: Aktivní uživatele v tarifu FREE tvoří pořád většinu uživatelů, na původní iprima.cz jsme vybudovali zákaznickou bázi přes 1 mio uživatelů a velká část z nich nadále pokračuje sledováním obsahu zdarma s reklamou.Josef Beneš: V rámci prémiových formátů uvedeme doku-reality Bez lítosti, pojednávající o doživotně odsouzených vrazích v České republice. V polovině prázdnin pak přijde pokračování oblíbeného seriálu Einstein II a v červnu také nasadíme australský krimiseriál Stíny nad jezerem.Martin Vyleťal