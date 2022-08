Canal+ Sport by se mohl lišit v ČR a SR i programově, naznačil operátor

DNES!

▲ Obr č. 1 - Televizní studio CANAL+ Sport (foto: CANAL+)



▲ Obr č. 2 - CANAL+ Sport vysílá nový pořad Fantasy Show (foto: M7 Group)



Nový sportovní kanál Canal+ Sport by mohl mít odlišný feed nejenom kvůli reklamě ale i především z důvodu omezení plynoucí z vysílacích práv k dalšími atraktivnímu obsahu. Canal+ Sport se nyní plně věnuje anglické fotbalové Premier League.Canal+ Sport zahájil vysílání ve čtvrtek 4.8.2022 v 18:00 hodin. Od svého spuštění je stanice dostupná pro zákazníky platforem Skylink , včetně Skylink TV pre Orange a freeSAT ze satelitu Astra 3B (23,5°E), dále také na družici Intelsat 10-02 (1°W) v nabídce DTH služeb Magio Sat, Nová Digi TV SK T-Mobile SAT TV . Na obou satelitních systémech je k dispozici hlavní program CANAL+ Sport HD a doplňkový CANAL+ Sport 2 HD, který vysílá jen v době přenosů Premier League.Vedle satelitu je CANAL+ Sport HD včetně všech doplňkových streamů CANAL+ Sport 2 až 7 HD dostupné na OTT a IPTV platformách Skylink Live TV, Magio Go, DIGI GO a T-Mobile TV. Vedle těchto DTH, OTT a IPTV platforem je stanice CANAL+ Sport dostupná u řady menších operátorů.Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , člena CANAL+, odpovídá na nejčastější otázky, které se týkají nově spuštěného programu. Najdou program diváci i u dalších operátorů a co ti menší, kteří mají o novou stanici zájem? Jak to bude z posilováním obsahu o další sportovní obsah?Jaromír Glisník, M7 Group: Kdybychom nebyli o správnosti této akvizice přesvědčeni, tendru bychom se neúčastnili. Pevně věříme, že na český a slovenský trh přinášíme kvalitní produkt, který na sebe vydělá.O exkluzivitu v rámci platforem M7 jsme nikdy neusilovali. Všichni operátoři, kteří poskytovali přenosy z Premier League v minulosti, byli v okamžiku, kdy jsme v tendru uspěli, informováni, že jsme připraveni se o naše programy podělit. Tuto strategii uplatňuje CANAL+ v jiných zemích.Jednání se všemi velkými operátory pokračují, nemohu však poskytovat informace o jejich průběhu a ani nechci odhadovat šanci na dohodu.Jak vysílací práva tak produkční náklady představují vysoké fixní částky. Od našich partnerů očekáváme, že se na jejich úhradě budou s námi podílet. Velcí operátoři díky velikosti své zákaznické základny mohou takovýto projekt financovat. U menších operátorů to není pravděpodobné.Někteří menší operátoři se rozhodli přeprodávat naše televizní služby jako celek. U satelitu to jsou televizní služby Orange a SATRO, u Skylink Live TV desítky poskytovatelů internetu v České republice i na Slovensku. Jejich, a tedy i naši zákazníci samozřejmě přístup k CANAL+ Sport v rámci služeb Skylink získají.Náš zájem o atraktivní sportovní soutěže trvá. Jistě se budeme snažit získat další kvalitní sportovní práva.Ano budeme, bude-li se jednat o skutečně atraktivní práva za rozumnou cenu.V reklamě u takovýchto sportovních stanic dominují sázkové kanceláře. Jistě se objeví i další inzerenti. Rozsah reklamy bude záviset na poptávce inzerentů.Takové myšlence se nebráníme, ale dosud jsme o tom neuvažovali.Ano, tento nový kanál bude koncipován tak, aby byl atraktivní pro ostatní operátory.Martin Vyleťal