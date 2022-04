Skylink: Vedle Canal+ Sport spustíme další nové stanice

2dny

▲ Obr č. 1 - Skylink - Vaše satelitní televize (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 2 - Země ve kterých působí M7 Group a CANAL+ (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 3 - Logo M7 Group (foto: M7 Group)



Provozovatel platformy Skylink chystá pro diváky nové stanice. Canal+ Sport nebude jediným novým programem. O změnách v programové nabídce a dalších plánech provozovatele je dnešní rozhovor.Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , která satelitní platformy Skylink a freeSAT provozuje, přibližuje nový prémiový sportovní kanál Canal+ Sport, který začne vysílat začátkem srpna se startem nové sezóny anglické soutěže Premier League, která bude hlavním lákadlem nové stanice. V nabídce Skylinku by mohly skončit časově posunuté programy +1, připustil Jaromír Glisník. Důvody uvádí v tomto rozhovoru.Jaromír Glisník, M7 Group: Našim vlastníkem je již dva roky skupina CANAL+ a logicky naše kroky následují strategii CANAL+ na jiných trzích. Tato značka je spojena s tvorbou kvalitních televizních pořadů a sestavováním atraktivních televizních kanálů. Sportovní kanály nevyjímaje.Vloni jsme se účastnili dvou tendrů na fotbalová práva. V tom prvním jsme neuspěli, v druhém - na Premier League - nám štěstí přálo. Nabídli jsme vyšší cenu než ostatní zájemci. Z tohoto pohledu to nebylo nic těžkého. Těžší bude dosáhnout návratnosti této významné investice.Ano, jistě se budeme účastnit i dalších tendrů na atraktivní práva.Připravujeme nový sportovní kanál, Canal+ Sport, jehož vysílání bude věnováno převážně Premier League.Na jiných trzích je to běžné. Televizní kanály CANAL+ jsou v nabídce všech významných operátorů. I u nás jsme tomuto modelu otevření, se všemi velkými operátory jsme o tom připraveni jednat.Asi nepřekvapím, když řeknu, že naši konkurenti o Premier League zájem mají. Kdo by neměl? Otázkou je, zda a kdy se nám podaří dosáhnout dohody o komerčních podmínkách spolupráce.Obchodní model může být u různých operátorů různý. Předpokládám, že budou existovat obě varianty.Obchodní model máme připraven, ale ještě projde interním schvalováním. Nerad bych prozatím sděloval podrobnosti. Děkuji za trpělivost.Koupili jsme práva na všech 380 zápasů a všechny taky v přímém přenosu odvysíláme. V sobotu odpoledne, kdy se bude hrát několik zápasů současně, budou k dispozici další „dočasné“ kanály Canal+ Sport, které všechny zápasy odvysílají. Samozřejmě s českým nebo slovenským komentářem. Tyto dočasné kanály budou k dispozici přes OTT, tedy pro naše zákazníky přes Skylink Live TV.Ostatním operátorům nabízíme vše, co bude mít k dispozici zákazník Skylinku. Nevím však, s kolika operátory se na tom dohodneme. Pokud k žádné dohodě nedojde, zůstane Premier League pouze v nabídce Skylinku.Bezpečnostní opatření požadovaná Premier League jsou každý cyklus přísnější. Aktuálně o jednotlivých požadavcích jednáme, výsledek jednání nedokážu odhadnout. Zcela určitě budou uplatněna mnohem přísnější kritéria než dosud. Žádnou plošnou výměnu karet však neplánujeme.Přípravy samozřejmě již delší dobu probíhají. Tým máme více méně pohromadě. Na pohled do zákulisí je ještě trochu brzy. Kompletní redakční tým představíme nejpozději měsíc před začátkem vysílání programu Canal+ Sport.Start plánujeme na počátek srpna, první zápas se bude hrát 6. 8. 2022.Připravujeme několik nových kanálů a rovněž bohatou videotéku s atraktivním obsahem. I v tom je nám inspirací působení CANAL+ v jiných zemích.Kanály pod značkou CANAL+ nabídneme i ostatním velkým operátorům. Věřím, že i pro jejich zákazníky budou významným přínosem a že se na komerčních parametrech spolupráce dříve nebo později dohodneme.O programy Nova Sport 3 a 4 máme zájem. Dosud jsme se však s jejich vysílatelem nedohodli na ceně. Jednání pokračují, jejich výsledek však nyní nedokážu odhadnout.O zařazení těchto programů nejednáme. Jedná se o projekt několika konkurenčních operátorů, o naši účast neměli zájem.Nové televizní stanice komerčních vysílatelů rostou jako houby po dešti. Zařazení každého nového kanálu nás stojí spoustu peněz a profitují na tom jen vysílatelé. Naši zákazníci mají televizní zábavy více než dost, neevidujeme žádnou poptávku po těchto programech. Zařazení takového programu jen zvyšuje naše náklady, ovšem nepřináší žádné příjmy. Je stále obtížnější dosáhnout dohody s vysílateli na oboustranně výhodných podmínkách spolupráce. Paušálně na Vaši otázku proto nyní nedokážu odpovědět.Již delší dobu uvažujeme o zrušení časově posunutých +1 stanic. Naši zákazníci mají možnost bez dalších poplatků sledovat pořady ze sedmidenního archívu a +1 stanice nepotřebují. Předpokládám, že k tomuto kroku brzy přistoupíme. Dosud však není nic rozhodnuto.Po pravdě řečeno jsme na tento projekt trošku zapomněli. Přece jen jsme se zabývali důležitějšími úkoly. Vypnutí CAID 0D96 mělo nízkou prioritu. Jistě se k tomu projektu brzy vrátíme.Každý zákazník freeSATu má možnost se „přestěhovat“ na Astru, a to za výhodných podmínek. Získá atraktivnější programovou nabídku za srovnatelnou cenu. Pár set zákazníků již této možnosti využilo a všem dalším jistě vyhovíme. Jak už to bývá, lidé jsou pasivní a do změn se jim nechce. Dosud jsme nikoho k přechodu nijak nenutili. Satelitní kapacitu na Thoru máme rezervovánu na delší období. Nemáme důvod spěchat.To je očividná příležitost, která ovšem naráží na restrikce ze strany SES, provozovatele satelitů Astra. Možnost simulcryptu ve smluvních ujednáních s Telekom Srbija značně zkomplikoval. Pro SES je výhodnější prodat satelitní kapacitu oběma stranám, na simulcryptu proto nemá komerční zájem. Zatím se nám nedaří tuto nepříznivou situaci změnit. Budeme na tom pracovat i v budoucnu.Naše úsilí se plně zaměřuje na přípravu nových programů pod značkou CANAL+. Novinky budeme představovat postupně, nejspíše počátkem letošního léta.Na tento požadavek se technicky připravujeme. Věřím, že termín stihneme.Jistěže je pochopitelný. Vysílání komerčních stanic je financováno z „odsledované“ reklamy. Jakmile diváci ve větším měřítku začnou sledovat pořady komerčních stanic bez reklam, snižují nepřímo výnosy z reklamy. To se komerčnímu vysílateli samozřejmě nelíbí. Otázkou je, zda se problém vyřeší zakázáním přetáčení. Když uvážíte, kolik pořadů různých vysílatelů se nachází v 7denním archívu Skylink Live TV, lze předpokládat, že někteří diváci jednoduše přestanou sledovat pořady vysílatele, který přetáčení znemožní. Těžko však soudit, kolik jich bude. Dokud se to nevyzkouší, nedovíme se to.Ano, různá omezení se vyskytují i v zahraničí. Mně se nejvíce líbí model uplatňovaný RTL. Všichni operátoři mají ve svých aplikacích integrován přístup do jejich archívu. Streamování probíhá na serverech RTL a RTL si do každého sledovaného pořadu vkládá čerstvé reklamy. Mají pod kontrolou jak kvalitu, tak komerční výtěžnost archívu, operátor nemusí pracně sestavovat vlastní archív a divák má optimální zážitek. Překvapuje mě, že touto cestou nejdou naši komerční vysílatelé.V krátkodobém horizontu žádnou změnu nepřipravujeme. Je samozřejmě možné, že časem ke změnám dojde.Ano, tým SPI nám již nyní pomáhá při přípravě nových televizních programů. Mají veškeré technické a odborné zázemí.Prozatím lokalizaci neplánujeme.Spuštění nové služby a zařazení do nabídky největšího rakouského telekomunikačního operátora A1 je samozřejmě velkým úspěchem. Na vyhodnocení komerční úspěšnosti si budeme muset minimálně rok počkat. Velmi pravděpodobně přijdeme s podobnou VOD službou i na český a slovenský trh.Popularita nelineárních streamovacích služeb roste a ani zdaleka nedosáhla vrcholu. Lidé oceňují možnost vybrat si z bohaté videotéky program a sledovat jej kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení. Takových diváků je stále více a někteří z nich jistě zvažují odchod od tradiční placené televize. Nenávratně pryč jsou doby, kdy se atraktivita placené televize měřila počtem televizních kanálů. Tomuto trendu jdeme vstříc vlastním neustálým rozšiřováním naší videotéky a televizního archivu Skylink Live TV. Naši zákazníci si navíc za tyto služby nemusejí nic připlácet.Martin Vyleťal