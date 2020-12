DIGI SK: Na trh uvedeme nový bezkartový modul s novými funkcemi

DNES!

▲ Obr č. 1 - Divák sleduje televizní nabídku DIGI Slovakia (foto: DIGI SK)



▲ Obr č. 2 - Nový bezkartový modul DIGI Slovakia, přední pohled (foto: DIGI SK)



▲ Obr č. 3 - Nový bezkartový modul DIGI Slovakia, zadní pohled (foto: DIGI SK)





▲ Obr č. 4 - Dostupnost signálu Digi SK ze satelitu Intelsat 10-02 na 60 cm parabole (foto: DIGI SK)

▲ Obr č. 5 - Dostupnost signálu DIGI SK ze satelitu Intelsat 10-02 na 80 cm parabole (foto: DIGI SK)



Na slovenském trhu se objeví nový přístupový CA modul pro příjem satelitní služby Nová Digi TV SK . Jaké bude mít vlastnosti a funkce? O technických aspektech vysílání je dnešní rozhovor webu parabola.cz.Lukáš Kovaľ, technický ředitel společnosti DIGI Slovakia, v rozhovoru pro web parabola.cz přibližuje novinku - nový bezkartový dekódovací modul DIGI s označeníma funkce, které zákazníkům bude poskytovat. Jak je to se signálem ze satelitů Thor versus Intelsat? Zavede HbbTV aplikace u televizních stanic a jak to bude s EPG?Lukáš Kovaľ, DIGI SK: Vývoj koncového zariadenia, v našom prípade CA modulu, je zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje svoj čas a má definované určité fázy. Určite to nefunguje tak, že obvoláte potencionálnych dodávateľov, spýtate sa, čo majú v ponuke, vyberiete hotový produkt a už len dohodnete finálnu nákupnú cenu. Aj keby sme si to veľmi priali, realita je iná.Hlavným dôvodom sú požiadavky operátora, podporovaný systém podmieneného prístupu (CAS) a špecifické predispozície trhu, kde má byť zariadenie nasadené. Aktuálne sa nachádzame vo fáze tzv. „friendly customer test“, kedy vybraným zákazníkom dodávame nové bezkartové CA moduly. Túto fázu plánujeme ukončiť v priebehu tohto roka a reálne nasadenie pre všetkých zákazníkov, ktorí majú záujem o CA modul namiesto STB, plánujeme na začiatku roka 2021.Nový modul nesie označenie „CI1500-SLT01“, avšak pre ľahšiu identifikáciu ho nazývame „bezkartový CA modul“. Novým CA modulom nahradíme existujúci kartový, ktorý stiahneme z portfólia našich koncových zariadení.Zákazníci si budú môcť CA modul objednať cez štandardné predajné kanály DIGI SLOVAKIA.Aktuálne podporujeme len formu prenájmu koncových zariadení. Tu by som rád uviedol na pravú mieru, čo vlastne pre zákazníka znamená prenájom a čo daná služba vlastne obsahuje, nakoľko sa stretávam s nepochopením danej služby.Prenájmom zákazník získava nielen zariadenie, ktoré umožňuje príjem objednanej služby za nulový počiatočný náklad, ale aj doplňujúce služby, ktorých atraktivita je veľakrát v úvode podceňovaná, ale v priebehu využívania služby veľakrát schválená, ocenená. Súčasťou prenájmu je aj garancia funkčnej služby a v prípade poruchy jej odstránenie v krátkom čase (zvyčajne do 24 až 48 hodín), nasleduje online podpora, kedy vám náš pracovník rad pomôže, asistuje a v neposlednom rade pravidelné zabezpečenie opráv chýb, kompatibility, pridávanie nových funkcionalít.Na druhej strane je pravda, že ak si zariadenie kúpite, tak nemusíte platiť mesačný poplatok, ak sa však zariadenie pokazí, tak ste bez funkčnej služby v krajných prípadoch aj niekoľko týždňov kým sa reklamácia vybaví.Je tu výrazný generačný rozdiel. Nový CA modul nám ponúka väčšie portfólio funkcií, ktoré vieme využívať už teraz alebo ich plánujeme uviesť ako súčasť „firmware upgrade“.Z pohľadu zákazníka medzi významné funkcie patrí absencia Smartkarty a tzv. „Operátorsky profil“, čo v praxi znamená automatické ladenie kanálovej mapy DIGI SK, a tak výrazne zjednodušuje samotnú inštaláciu. Zároveň však napĺňame neustále rastúci dopyt zo strany vlastníkov obsahu na zvyšovanie zabezpečenia služby. Ak chceme prinášať kvalitný obsah v požadovanej kvalite, neodmysliteľne k tomu patrí aj garancia implementácie vyššej ochrany.Výhody sú tak na strane operátora, ako aj u zákazníka, jednak elimináciou prvku, ktorý môže zbytočne generovať poruchu (poškodená karta), a aj zjednodušením inštalácie bez potreby vkladania karty (častokrát sa nám stáva, že je karta vložená opačne, či náhodne povytiahnutá). V neposlednom rade je to aj téma logistiky a zabezpečovania životného cyklu ďalšieho komponentu v už aj tak komplexnom reťazci.Naša služba funguje na satelitnej platforme Slovak Telekom, ktorá aktuálne obsluhuje štyri rôzne satelitné služby a mnohých B2B zákazníkov, operujúca na satelitnej pozícii 1W. Na danej satelitnej pozícii sa nachádza viacero satelitov patriacich do portfólia firiem Telenor a Intelsat. Predmetná pozícia hosťuje viacero významných satelitných operátorov poskytujúcich služby DTH. Ak by sme si urobili vyhľadanie dostupných kanálov štandardnou metódou, zistíme, že nám naše koncové zariadenie, či už ide o STB alebo TV prijímač, nájde viac ako 900 rôznych TV staníc alebo rádií.Funkcionalita „operator profile“ umožňuje v kompatibilnom zariadení vyhľadať len relevantné televízne stanice prislúchajúce k vybranej službe. V jednoduchosti povedané - váš TV prijímač vám v priebehu pár minút naladí televízny raster DIGI SK, bez nutnosti pochopenia, čo je to transpondér, sieťové hľadanie, prípadne výraz „blind scan“ a nutnosti triedenia kanálov do požadovaného poradia. Neodmysliteľnou súčasťou je rovnako automatický update, ktorý zabezpečí aktuálnosť kanálovej mapy a správnych parametrov pre jednotlivé stanice. Za ostatné obdobie sa snažíme čoraz viac zatraktívniť aj formu zriadenia služby tzv. samoinštaláciou. Náš nový produkt je preto uspôsobený tak, aby zákazníka previedol inštaláciou jednoduchým a intuitívnym spôsobom, ktorý, ako my interne hovoríme, nevyžaduje mať „dve vysoké školy a ešte jeden doktorát“. Ak to poviem zjednodušene, tak ak má potencionálny zákazník príjem zo satelitnej pozície 1W, tak inštaláciu služby pomocou CA modulu zvládne skoro každý v priebehu pár minút.Táto funkcionalita je podmienená zariadením kompatibilným s CI+ 1.3, ideálne CI+ 1.4Dôvodom je, že komunikácia medzi TV prijímačom alebo STB musí obsahovať sadu príkazov, ktorá je obsiahnutá v hore uvedenom štandarde.Zároveň si dovolím upozorniť, že nápis na TV, alebo STB obsahujúci informáciu CI+ 1.3 nemusí byť vždy pravdivý, a preto odporúčam realizovať nákup od renomovaných výrobcov, ktorí “ctia” a vedia, čo znamená definovaný štandard a implementujú ho podľa aktuálnej špecifikácie.Dovolím si zdieľať vysvetlenie, ktoré používam interne pri edukácii netechnických kolegov v rámci firmy: „Aj pri všetkej mojej snahe, nedokážem zabezpečiť, aby zariadenie či služba fungovali na televízore, ktorý nakúpil „vychytralý priekupník“ z potopenej lode v čínskom mori, fénom vysušil v prenajatom sklade v Rotterdame a označil práve vymyslenou značkou, pričom pribalil s manuálom preloženým cez službu google translate. Chápem, že cena je atraktívna, ale funkčnosť je viac než otázna“.Práve vzhľadom na rozsah podporovaných funkcionalít a tiež definované zabezpečenie obsahu podporujeme iba rozhranie CI+. Rozumieme, že na trhu sa ešte nájdu zariadenia, ktoré daný typ nepodporujú, avšak ich zastúpenie nepovažujeme za tak signifikantné, aby sme z daného dôvodu obmedzili rozsah funkcií pre zákazníkov, ktorí spĺňajú požadovaný štandard. Tu opäť poukážem na paralelu z minulosti ohľadom analógových TV prijímačov - Áno, aj v dnešnej dobe sa stretávame s požiadavkou, že zákazník chce službu pripojiť k analógovému TV bez SCART či CINCH vstupov a žiada, aby náš STB generoval analógový signál na určitej frekvencii, ako na to bol zvyknutý u starých VHS prehrávačov. Niekedy sa ťažko vysvetľuje, že ide skôr o výstavný exponát do technického múzea ako zariadenie na využívanie našej služby. Rovnako to platí aj CI versus CI+ či pri inej technológii.Zariadenie podporuje súčasné dekódovanie dvoch programov, tak aby sme podporovali funkcionality ako Picture-In-Picture alebo súčasné sledovanie a nahrávanie. Asi sa budem opakovať, ale opäť pripomeniem, že to musí korektne podporovať aj TV prijímač, resp. STB.Každý produkt z nášho portfólia koncových zariadení ma definovaný tzv. životný cyklus, ktorý sa snažíme s miernymi obmenami aplikovať pri uvedení a následnej prevádzke. Už pri obstarávaní je jednou zo základných požiadaviek tzv. „future proof concept“, ktorý definuje, že uvedené zariadenie bude počas celej plánovanej aktívnej doby využívania schopné reflektovať aktuálne štandardy definované trhom. Napriek tomu, že to vyzerá jednoducho, ide o komplikovanú tému, kde sa bije technologický pokrok s business case-om, opatrnosťou a limitmi dodávateľa a požiadavkami „geekmi“ z portfólia našich zákazníkov.Príkladom môže byť STB Kaon NA1170, ktorý sme uviedli na trh v roku 2014 so štartom služby „Nová DIGI“. Predmetný STB od uvedenia získal viac ako 15 rôznych softvérových update-ov, pričom práve vďaka nim získali zákazníci nové funkcionality, ako napríklad TV archív či možnosť vyhľadania FTA kanálov, alebo podporu WIFI USB dongle.Rovnako to bude platiť aj pri novom CA module, kde už teraz máme zadefinovanú roadmap-u uvádzania nových firmware. Aktualizáciu realizujeme vždy s využitím tzv. Over-The-Air (OTA) procedúry.Túto časť implementácie produktu aktuálne ešte dolaďujeme. Môžem však potvrdiť, že existujúci zákazník bude môcť požiadať o výmenu a fungovať to bude úplne rovnako ako teraz, keď má záujem o prechod z STB na CAM či opačne. V prípade veľkého dopytu budeme musieť výmeny jemne korigovať, aby sme maximálne uspokojili tak existujúcich, ako aj nových zákazníkov.S rozširovaním penetrácie CA modulov uvažujeme aj o implementácii funkcionality HbbTV pre verejnoprávne TV a tak umožniť našim zákazníkom prístup k zaujímavému online obsahu. O pred-metnej funkcii na existujúcom portfóliu našich STB vzhľadom na výkonnostné, softvérové a licenčné požiadavky neuvažujeme.Počas môjho pôsobenia v oblasti platenej TV (od roku 2003) som sa už stretol s mnohými zaujímavými konceptmi, ktoré niektoré uspeli a stali sa našou dennodennou súčasťou a iné napriek dobrej myšlienke sa na trhu neujali. Nás aktuálne najviac zaujímajú riešenia, ktoré sú široko podporované výrobcami TV prijímačov, resp. STB. Dôvodom je hlavne zámer cieliť na čo najširšie spektrum našich klientov, nakoľko nie každý si kúpi špecifický TV len pre podporu USB stick-u.Úprimne môžem povedať, že dané konkrétne zariadenie neplánujeme v krátkodobom horizonte uviesť na trh. Podľa mne známych informácií je daný USB stick len vo fáze proof of concept a vyžaduje podporu na strane TV, ktorá štandardne nie je aktuálne dostupná a vyžaduje špecifickú úpravu firmware TV.Ani mi snáď neuveríte, ako som rád danej otázke, a rád by som využil jej potenciál na vysvetlenie danej problematiky. Manažment satelitnej kapacity je veľmi komplikovaný proces, ktorý vyžaduje dlhodobé plánovanie, precízne pravidelné analýzy, úzku spoluprácu tak s tímom, ktorý rieši obsahovú stránku (content management), ako aj finančným, produktovým a v neposlednom rade technologickým oddelením. Výsledkom je zabezpečenie požadovanej kapacity schopnej akomodovať produktovú šírku a kvalitu v definovanom čase, pričom premenné pre tak „komótny“ produkt, ako je satelitná služba, sa neúmerne rýchlo menia vzhľadom na zmeny na trhu obsahu, ale aj zákaznícke požiadavky. Pri definovaní produktu satelitnej služby je významným parametrom tzv. „service availability“ alebo ako u nás hovoríme „dostupnosť služby“. Na základe síce jednoduchého čísla sa skrýva veľmi zložitá matematika, resp. matematické vzorce, ktoré majú desiatky rôznych premenných, ktoré niektoré výrazne a niektoré menej ovplyvňujú výslednú konfiguráciu. Pre našu službu zazmluvňujeme vždy len kapacitu, ktorá napĺňa „service availability“ na úrovni 99 %. V praxi toto číslo vyjadruje, aká je priemerná dostupnosť úrovne signálu na konkrétnom území v priebehu definovaného časového úseku, v našom prípade 1 roka.Výpočet zároveň reflektuje štatistické dáta o počasí za ostatných 10 rokov na území Českej a Slovenskej republiky. Všetci vieme, že šírenie signálu vzduchom, resp. kde je ako médium pre prenos dát, vo veľkom ovplyvňuje počasie. Len pre zaujímavosť uvádzam, že hlavne závisí na type a výške oblaku, ktorý dokáže ovplyvniť úroveň signálu. Jedným z najväčších „tlmičov“ sú kryštály ľadu. No a keď sa vrátime k podstate otázky, tak vždy zohráva úlohu aj ekonomika, resp. cena.Vo všeobecnosti majú naši kolegovia z finančného prepočet ceny za 1Mbit. Satelitné transpondéry majú spravidla šírku 36 MHz, a aby sme ju „zjednodušene“ premenili na kapacitu, musíme aplikovať moduláciu, FEC, symbol rate, pilot a mnohé ďalšie parametre ako typ družice, spôsob transformácie uplink a downlink... Navzájom sa bijeme o nastavenia, technici a produkt požadujú čo najvyššiu dostupnosť, finančné čo najlepšiu efektivitu pomeru cena a Mbit. Rozhodcom pri celom tomto procese je výsledný parameter 99 % dostupnosti. Aj z daného dôvodu sú zrejmé rozdiely v nastaveniach medzi transpondermi THOR a INTELSAT, kde reálne pri THORe vieme 36 MHz premeniť na 66 Mbit usable bitrate, pričom Intelsat len 34 Mbit.Na oboch typoch družíc používame rozdielne modulácie. Modulácia QPSK je omnoho odolnejšia na rušenie, avšak reálne poskytuje výrazne nižšiu kapacitu. A teraz sa dostávame do finále, pričom ten úvod bol veľmi podstatný na pochopenie problematiky ako celku.Väčšina odborne zdatnejších využíva na meranie úrovne kvality, tzv. hodnotu MER. Ak si porovnáme modulácie QPSK a 8PSK, tak zistíme, že modulácia QPSK je odolnejšia k nižším hodnotám MER ako 8PSK a teda aj pri MER okolo hodnoty 7 vie zabezpečiť sledovanie obsahu bez artefaktov alebo straty signálu (signal lock). Na druhej strane pri 8PSK jav artefaktov v obraze vieme sledovať na úrovni jemne nad 8. Mnoho zákazníkov hodnotí signál na základe ukazovateľa na STB, resp. prijímači, tieto hodnoty nereflektujú realitu a nikdy asi ani nebudú vzhľadom na všeobecne využívaný vzorec. Záverom teda len dodám, že z môjho pohľadu sú služby tak zo satelitu Intelsat 10-02, ako aj Thor na viac menej identickej úrovni.Áno, konfiguračné parametre sú nastavené tak, aby naplnili požiadavky dostupnosti služby. Jedným z našich simulcrypt partnerov je Freesat by M7, ktorý u zákazníckych riešení má 60 cm paraboly a nateraz sme nemali reklamáciu na nami poskytované služby na transpondéroch z uvedeného satelitu. Pripomeňme si, že DIGI SK, TELLY CZ, MagioSat a TMCZ SAT používajú 80 cm paraboly.Spolupráca formou tzv. simulcryptu je efektívnym spôsobom, ako zdieľať nielen satelitnú kapacitu, ale aj obslužný hardware a s tým spojené služby. Jedným z benefitov satelitnej pozície 1W je počet operujúcich satelitov s veľkým počtom transpondérov a DTH, či vlastníkov obsahu, ktorí tu distribuujú svoj obsah pomocou tzv. „distribution feeds“. DTH platforma Slovak Telekom má zabezpečenú konektivitu za účelom prepojenia MUXov a CAS systémov jednotlivých operátorov so všetkými relevantnými subjektmi. Zaradenie jednotlivých kanálov je potom už len na vzájomnej komerčnej dohode. Pri zaraďovaní kanálu sú pre nás podstatné technické parametre a už niekoľkokrát spomínaná „service availability“.Niektoré stanice sú totiž distribuované s parametrami, ktoré nám neumožňujú ich zaradenie nakoľko využívať nastavenie, ktoré požaduje väčšiu parabolu, alebo používajú satelitný „beam“, ktorý nepokrýva dostatočne nami požadované územie. Treba tiež brať do úvahy, že každý operátor môže mať svoju špecifickú stratégiu, a preto radšej preferuje vysielanie predmetného kanálu z vlastnej kapacity. V ostatnom čase navyše zaznamenávame pre nás nežiaduci trend výraznej fragmentácie obsahu z pohľadu vlastníkov obsahu (content vendors), ktorí sa snažia obsah významne lokalizovať, a tak limitujú možnosť využívania jedného zdroja pre viacero krajín.Sme otvorení na spoluprácu s akýkoľvek ďalším operátorom.Naši zákazníci danú zmenu žiadnym negatívnym spôsobom nepocítia, skôr opak je pravdou. Mimo tejto témy plánujeme neustále zlepšovanie poskytovanej služby, či už z pohľadu šírky poskytovaných kanálov a rovnako kvality.Súčasťou plánovaných zmien je aj riešenie problematiky EPG. Tu však treba pripomenúť, že veľmi záleží ako čítanie a zobrazovanie EIT dát realizuje koncové zariadenie. Špecifikácia tejto funkcie je veľmi voľná a reálne sa nedajú pokryť všetky možné scenáre správania sa softvéru TV alebo STB.So spoločnosťou Intelsat máme asi najintenzívnejší a veľmi progresívny vzťah zo všetkých operátorov na 1W. Spoločne koordinujeme dlhodobú stratégiu z pohľadu poskytovania služieb DTH. Ultra HD je z nášho pohľadu budúcnosť kvality poskytovania služieb, otázkou jedine zostáva kedy.V súčasnosti neplánujeme žiadne zmeny súvisiace so značkou DIGI.Martin Vyleťal