Skylink: Navýšíme kapacitu pro nové programy a zlepšení kvality

Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , v rozhovoru pro web parabola.cz přibližuje chystané novinky pro diváky - otevření nové kapacity na satelitu Astra 3B pro nové programy a překlopení stávajících stanic do vysokého rozlišení a plánovaný přesun klientů freeSATu na novou pozici.Jaromír Glisník, Canal+ Luxembourg (M7 Group): Nová kapacita bude určena pro naše služby. Nejedná se o náhradu stávajících transpondérů.Rozšíření kapacity bude sloužit pro zkvalitnění našich služeb. Řada programů vysílaných nyní ve standardním rozlišení přejde na HD a postupně budou přibývat nové programy.Konkrétní přehled všech novinek prozatím nemohu zveřejnit. Prosím o trpělivost.S programy v Ultra HD na nových transpondérech nepočítáme.Kapacita nových transpondérů je určena primárně pro programy dostupné v České republice a na Slovensku.Rozhodující většina našich zákazníků přijímá signál z pozice 23,5°E. Pro český a slovenský trh ji považujeme za jednoznačně perspektivní a do jejího rozvoje hodláme investovat. Pozice 1°W hraje tuto roli pro nás v Maďarsku a Rumunsku. K přechodu zákazníků mezi pozicemi již dochází. Zatraktivněním nabídky na pozici 23,5° se přechod zintenzivní.Astra 3B je orbitální pozice, kterou budeme dále rozvíjet v České republice a na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku to bude 1°W.To nedokážu takto paušálně říci. Každopádně dosavadní kapacitu určenou pro českou a slovenskou programovou nabídku neplánujeme na pozici 1°W rozšiřovat.Plošné přesměrování antén zatím neplánujeme. Bylo by nákladné a nic by nám nepřineslo. Spíše budeme přetáčení nabízet vybraným segmentům zákazníků a budeme je motivovat vhodnými pobídkami.Termín stanoven není, v roce 2021 to nebude.Je předčasné o stahování programů hovořit. Konkrétní plán dosud neexistuje.Převážná většina zákazníků FreeSATu má přijímač, který bude dobře fungovat i na pozici 23,5°E. Ani přijímač ani kartu nebude nutno měnit. Existují však přijímače, které bude nutno vyměnit za nové.Ano, kódování freeSATu bude funkční jak na 1°W tak na 23,5°E.Zákazníci freeSATu si rozhodně nepohorší. Právě naopak. V okamžiku zahájení migrace budou mít na Astře k dispozici širší programovou nabídku a mnohem více programů v HD. Jinak by migrace nedávala smysl.Uvolněnou kapacitu budeme postupně využívat pro rozšíření HD nabídky v Maďarsku a Rumunsku.Možnosti simulcryptu jsou evidentní. Dosud stály v cestě určité překážky, avšak podařilo se je překonat. Věřím, že se pozastavený projekt velmi brzy zase rozjede a počátkem roku 2021 se dočkáme prvních výsledků.Skupina Canal+ je jedním z největších globálních hráčů v tvorbě programů. Skylink 7 je zatím jediným vlastním kanálem na našem trhu. Je vhodnou platformou pro vysílání exkluzivních programů, a to nejen z dílny Canal+. Připomínám úspěšné seriály Vítejte ve Švédsku, Domácí hřiště, Zmijovisko a nově Černý baron. Zatraktivňování programu Skylink 7 a současně i naší videotéky Skylink Live TV patří mezi naše priority.Změnu názvu neplánujeme.Otázka sportovních práv je poněkud složitější. Naši strategii v této oblasti prozatím nemohu komentovat.Samotná pandemie s podmínkami na trhu sportovních práv mnoho neudělá. Pokud se najde kupec za vysokou cenu, poskytovatel práv za vysokou cenu prodá. Ke změně v ceně práv může vést pouze změna přístupu platforem, které práva kupují. Skupina Canal+ v tomto ohledu bude jistě aktivní. Jedná se však o běh na dlouhou trať.Komerční nabídka, kterou jsme dostali na začátku léta, nebyla pro nás akceptovatelná. Na tom se nic nezměnilo.Kritické ohlasy zákazníků jsme samozřejmě zaznamenali. Jen velmi těžko se však odhaduje, nakolik jedna konkrétní změna nabídky ovlivnila úroveň přechodu k jiným platformám. Počet odcházejících zákazníků je výslednicí různých faktorů. Změny programové nabídky, které jsme v poslední době realizovali, někdo vítá, jinému vadí. Příznivý vliv na stabilitu báze měla pravděpodobně pandemie. Co do absolutních čísel i procent, byl v prvních 8 měsících letošního roku odchod zákazníků Skylinku výrazně nižší než v uplynulých 5 letech.Funkce a vzhled Skylink Live TV postupně přibližujeme platformě myCANAL, jak ji znají naši zákazníci ve Francii, Polsku a na dalších trzích. Na druhou stranu je naše aplikace mnohem více rozšířena než myCANAL na smart televizorech populárních značek.Skylink Live TV je již nyní plnohodnotnou televizní službou a tisíce zákazníků Skylinku satelitní příjem vůbec nemají a užívají pouze naši televizi přes internet.OTT služba nikdy nebude moci konkurovat satelitu co do počtu programů. Naši zákazníci mají přístup ke stovkám či tisícům satelitních stanic. Pro Skylink Live TV vybíráme ty nejsledovanější. OTT poskytuje přesné informace o sledovanosti. Nepovažuji za efektivní investovat do OTT funkcionality, pokud ji u konkrétního programu využívá mizivý počet zákazníků nebo vůbec nikdo. Tím ovšem neříkám, že se programová nabídka Skylink Live TV nebude rozšiřovat. Samozřejmě s tím počítáme.Využívání služeb VOD velmi rychle roste v USA a západní Evropě a bezpochyby se tato revoluční změna diváckých preferencí projeví i u nás. Připravujeme se na to. Naši zákazníci si za kvalitní programy nemusejí připlácet. Videotéku mají v ceně služby. Aktuálně videotéku pravidelně využívá přibližně 10 % našich zákazníků.V Praze a okolí spouštíme naši novou službu Skylink Anténa+ určenou pro uživatele pozemního televizního příjmu. O dalších novinkách budeme naše zákazníky a veřejnost průběžně informovat.Martin Vyleťal