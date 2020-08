Skylink: Do roka chceme získat 10 tisíc abonentů v DVB-T2

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje nabídku operátora platformy Skylink (foto: M7 Group)



▲ Mapa č. 1 - Pokryté území signálem multiplexu RS4 (mapa: M7 Group)

▲ Obr č. 2 - Rodina sleduje nabídku operátora platformy Skylink (foto: M7 Group)



V říjnu spustí operátor satelitní platformy Skylink svoji placenou televizi také v pozemním vysílání. V Praze a okolí bude dostupná služba Skylink Anténa+. Jaromír Glisník, člen představenstva M7 Group , v rozhovoru přibližuje chystanou službu.Bude placená terestrická televize Skylink Anténa+ dostupná i v dalších částech České republiky? Jaký bude používat moduly a jaké má operátor cíle? Odpovědi na tyto a další otázky jsou v tomto rozhovoru pro server parabola.cz.Společnost Prague Digital TV nám nabídla volnou kapacitu svého regionální terestrický multiplexu. Rozhodli jsme se ji využít pro placenou kódovanou službu. Vedle naší placené služby bude v rámci multiplexu i nadále vysílána volně stanice Praha TV.Během technických testů, které mají mj. za cíl ověřit navržené vysílací parametry, se tato otázka vyjasní. Bude to cca 90% celkové kapacity multiplexu.Pro novou službu jsme zvolili jméno Skylink Anténa+.Technické testy spustíme v okamžiku překlopení multiplexu zna DVB-T2. To plánuje Prague Digital TV na 3. září 2020. Diváci televizní stanice Praha TV budou své televizory přelaďovat a současně si naladí nové předvolby naší placené nabídky. Bude se však zatím jednat jen o test, předvolby „ožijí“ až po zahájení komerčního provozu. Nebude potřeba přelaďovat dvakrát.Komerční start nové služby plánujeme na 1. 10. 2020.Programová nabídka se bude skládat z vybraných programů různých žánrů, většinou v HD kvalitě. Počítáme i s HD verzemi Novy a Primy. Počet programů upřesníme podle výsledků technických testů. Programovou nabídku a cenové podmínky zveřejníme před komerčním startem.Pro příjem služby Skylink Anténa+ je nutná běžná anténa pro příjem terestrické televize, televizor s tunerem DVB-T2/HEVC a dekódovací Viaccess CAM modul Anténa+. Ten bude možno zakoupit přes web skylink.cz nebo v síti prodejen Datart v Praze a Středočeském kraji. V ceně modulu bude dvouměsíční předplatné. Je velká chyba, že certifikace set top boxů pro DVB-T2 nevyžadovala slot pro CAM modul. Většina set top boxů zakoupených v posledních letech jej nemá a nejsou proto připraveny pro příjem kódované nabídky.Službu Anténa+ bude možno přijímat v Praze a širším okolí. Dosah závisí na typu antény na straně diváka. Mapa pokrytí bude k dispozici na našich webových stránkách. Dá se říci, že kdo dnes přijímá nekódovanou stanici Praha TV, bude moci přijímat i Anténu+.Možnosti pro spuštění podobné služby v jiných regionech existují. Je otázkou, zda komerční podmínky budou akceptovatelné. Terestrická distribuce je nesmírně nákladná a efektivní může být jen pro území s vysokou hustotou obyvatel a relativně plochým terénem. Takových oblastí je v ČR několik, je otázkou, zda pro ně budou existovat volné frekvence. Dokud nebude rozhodnuto o celostátních sítích, jsou možnosti regionální terestriky omezené.Rádi bychom přinesli naše služby většině diváků pozemní televize v České republice. Za efektivní považuji pro placenou terestrickou službu pokrytí kolem 85%. Usilujeme o jeden národní terestrický multiplex. V odpovědi na naši žádost ČTÚ 11. června 2019 uvedl, že si váží zájmu naší společnosti účastnit se na budoucím zajištění šíření zemského digitálního televizního vysílání v České republice a že o dostupnosti a autorizaci dalších rádiových kmitočtů nebude rozhodnuto dříve než koncem roku 2020. Vzhledem k tomu, že Evropská komise dosud neschválila automatické prodloužení kmitočtů stávajícím držitelům do roku 2030, je pravděpodobné, že kmitočtů pro rozvoj terestrické televize v celostátním měřítku a naši možnou účast na něm bude dostatek.Takový prostor nevidím. Jedna placená terestrická služba na Slovensku již existuje. Není zde místo pro dalšího hráče.Situace je v těchto zemích velmi odlišná. M7 Group provozuje Antenne TV v situaci, kdy terestrický příjem v Belgii využívá jen málo diváků. To rozvoj naší placené služby samozřejmě omezuje. Na druhou stranu v Belgii nejsou nejatraktivnější komerční stanice vysílány nekódovaně, jako u nás. Ve Francii provozuje Canal+ terestrickou službu pro 400 tisíci zákazníků, jejíž licence končí v prosinci letošního roku. Neznám strategické záměry našich francouzských kolegů. Dle informací z veřejně přístupných zdrojů dosud není o dalším postupu dosud rozhodnuto.Bude se jednat o jeden balíček programů s modelem předplatného. Bez závazků, bez sankcí, bez komplikací. V jednoduchosti je krása.Podobně jako u jiných služeb Skylinku bude nutno dekodér přes web registrovat.S přechodem na DVB-T2 si mnoho diváků zakoupilo televizor s velkou obrazovkou. Ti představují naši cílovou skupinu, neboť nemohou být spokojeni s kvalitou obrazu většiny programů vysílaných na terestrice v SD kvalitě. Za nabídku terestrické TV není nutné platit. Kdo však ocení lepší obraz, bohatší programovou nabídku a další služby, připlatí si rád.Do roka bychom rádi získali 10 tisíc předplatitelů. Obecně lze říci, že potenciál pro placenou DTT je v České republice velký. Závisí ovšem na strategii největších komerčních vysílatelů. Pokud se rozhodnou své atraktívní programy zakódovat, o poptávku po placené službě se nebojím. Pro takový scénář je ovšem nutno splnit řadu podmínek. My se na něj každopádně připravujeme.Jedná se o cíl pro Prahu a okolí. Cíle pro celostátní projekt stanoveny zatím nemáme.S touto možností nepočítáme. Technicky vzato se bude jednat o stejné moduly. V našich systémech však budou řízeny odděleně.Martin Vyleťal