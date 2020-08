FilmBox je v Česku nejpopulárnějším placeným filmovým kanálem, říká SPI

DNES!

Jak si vede ve sledovanosti FilmBox? Jaké filmy nejvíce vyhledávají diváci na programech FilmBox? Jaké novinky chystá provozovatel pro své diváky. To prozradí v rozhovoru Haymi Behar, ředitel marketingu SPI International.Haymi Behar: Nasadili jsme novou vizuální identitu v dubnu, a to prvně na českém a slovenském trhu, a v dalších zemích pak v červenci. Účelem rebrandingu zvukové a obrazové identity je, aby upoutávky a další obsah tohoto druhu byl více informativní díky inovativním, ale divákům povědomým prvkům.Usilovali jsme o to, aby přechod k nové vizuální identitě byl co nejhladší. Proto jsme zachovali některé původní, divákům dobře známé prvky tak, aby zavádění nových nenarušilo divácký zážitek. Díky tomu byly reakce na novou tvář našich programů veskrze pozitivní.Zatím jsme žádné výtky k nové podobě programu nezaznamenali.Nový grafický balíček bude v dalším kroku uplatněn na náš prémiový filmový kanál FilmBox Premium, a to již tento měsíc. V září pak bude následovat audio a vizuální rebranding i našich dalších stanic, tedy FilmBox Family, FilmBox Extra a FilmBox Plus respektive Stars.Součástí tohoto celistvého přerodu je také změna loga a názvu stanice FilmBox Plus na FilmBox Stars. Která je odrazem naší snahy přinášet divákům široký výběr oscarových filmů, populárních hollywoodských trháků i toho nejlepšího z evropské kinematografie. Proměna tohoto kanálu je plánovaná na září.FilmBox CZ vede na trhu s placeným filmovým obsahem již desátý měsíc v řadě. FilmBox je tedy v současné době nejpopulárnějším a nejsledovanějším placeným filmovým kanálem na českém trhu a dále zvyšuje svůj průměrný podíl na sledovanosti.Foto č. 1 - Haymi Behar, ředitel marketingu SPI International (foto: SPI)Provozujeme FilmBox jako placený filmový program a v současné době neplánujeme vstup do bezplatného vysílání DVB-T2. Vždy jsme ale vyhledávali zajímavé projekty placené televize, a pokud se najde nová příležitost na tomto poli, jistě se na ni zaměříme.Poptávka po programech FilmBox se během tohoto období zvýšila v mnoha regionech včetně českého a slovenského trhu. Během prvních několika měsíců pandemie jsme pozorovali celosvětový trend proměny diváckých návyků ve smyslu druhu a množství konzumovaného obsahu, a také denní doby. Diváci častěji než dřív sledovali romantické, emotivní filmy jako způsob zahnání těžké reality.Sledovanost FilmBox CZ stabilně stoupá už od začátku letošního roku, a vyvrcholila v březnu a dubnu, souběžně s přijímáním rázných opatření proti šíření viru. S tím, že FilmBox nepřestává být nejsledovanějším placeným filmovým kanálem na českém trhu, který v tomto ohledu neustále posiluje.Podle našich dat jsou u českých diváků nejpopulárnější akční filmy, komedie a kriminální dramata. Například v červenci mezi nejsledovanější tituly patřily komediální klasiky Bouřlivé víno a Mladé víno, britský seriál o belgickém detektivovi Hercule Poirot, kriminální drama Útěk z Alcatrazu s Clintem Eastwoodem v hlavní roli, česká kriminální komedie Fešák Hubert nebo akční film Operace Delta Force II.České filmy, ty klasické i novější, divácky stále táhnou. Máme licence na pečlivě sestavený výběr českých titulů od místních distributorů jako AQS nebo NFA. Abychom uspokojili diváky, kteří rádi prověřenou klasiku, stejně jako ty, kdo si přejí sledovat relativně novější filmy, budeme tento dobře vyvážený mix udržovat pomocí dalších nákupů obsahu od místních distributorů.V srpnu a září bude FilmBox vysílat pečlivě vybraný mix populárních českých komedií a odlehčených romantických filmů, tento měsíc například 2Bobule s Kryštofem Hádkem a Lukášem Langmajerem v hlavních rolích. Kdo má rád ostřejší humor, užije si Ulovit miliardáře s Tomášem Matonohou, Ester Janečkovou a Jiřím Mádlem. V září se pak diváci programu FilmBox mohou těšit na Muzikál aneb Cesty ke štěstí o studentech pražské konzervatoře uprostřed malebného jihočeského venkova, komedii O rodičích a dětech nebo romantický film Přijde letos Ježíšek?FilmBox ovšem bude v příštích měsících vysílat také širokou škálu populárních i kritikou vysoce hodnocených hollywoodských filmů. V září například dvojnásobně oscarovou Železnou Lady, životopisný film o Margaret Thatcher s Meryl Streep v hlavní roli, dále drama Otcové a dcery s Russelem Crowem a Amandou Seyfried nebo komedii Já, knedlíček s Jennifer Aniston v hlavní úloze.V říjnu se naši diváci mohou těšit mimo jiné na adrenalinem nabité akční filmy jako Povstání mrtvých: Strážní věž nebo Bez dechu, a v listopadu pak na Zabiják s Liamem Hemsworthem nebo kriminální drama Nejdřív vezmem Brooklyn.Stanice FilmBox chce přinášet obsah pro různorodý vkus a napříč všemi žánry, včetně světové kinematografie. Ani filmy evropské provenience tedy nebudou chybět v programovém schématu kanálu na příští měsíce.Naši diváci po celém světě mají různé preference, pročež se naši nabídku titulů snažíme držet všestranně zajímavou. Evropská filmová produkce je u českých diváků skutečně oblíbená, příkladem hodným zmínky jsou třeba skandinávské kriminální a mysteriózní seriály. Proto jsme vysílali například seriál Městečko Fortitude, o arktické osadě, kterým otřásla děsivá událost, nebo Modus smrti o vyšetřování série nevysvětlitelných úmrtí. Oba seriály u našich diváků zaznamenaly velký zájem.Na českém trhu jsou tuzemské a hollywoodské produkce relativně oblíbenější než ty ze zbytku Evropy. Kterým však divácká přízeň přesto nechybí, zvláště seriálové tvorbě.FilmBox Premium je v současné době k dispozici v rámci prémiových balíčků operátorů, a tedy za zvýšený paušál. Přesto naše zákazníky, myslím televizní platformy, rádi podpoříme v tom, aby náš prémiový obsah a nelineární vysílání mohly zařadit do svých nabídek ve formě balíčků.Foto č. 2 - Haymi Behar, ředitel marketingu SPI International (foto: SPI)Film1 jsme od Sony koupili loni, a pod touto hlavičkou nadále provozujeme čtyři lineární filmové kanály a digitální služby. Film1 nadále vysílá výlučně na nizozemském trhu se sloganem „Altijd een goede Film“, česky Vždy dobrý film. Tato značka nadále udržuje silné vazby s nizozemskými i mezinárodními distributory, a v současnosti drží licence na téměř tisíc titulů od těch hollywoodských po místní, nizozemskou produkci.Mezi všemi placenými televizními kanály má FilmBox na českém a slovenském trhu nejširší penetraci. To proto, že většina diváků stále dává přednost tomu, že film či seriál v daném časovém slotu za ně vybere někdo jiný. Na rozdíl od situace se službami videa na vyžádání čili VoD, kdy si musí uživatel sám vybrat z nepřeberného množství titulů. Dokud diváci navyklí na tradičním televizním vysílání budou převládat, zůstanou lineární programy nepostradatelnými.Streamingové služby a VoD přesto již proměnily způsob, jakým přijímáme audiovizuální obsah. Diváci přesto nadále vyžadují, aby si mohli užívat kvalitní programy bez dlouhého vybírání z obsáhlé videotéky. Chtějí tedy pohodlí, ale zároveň sledovat přesně to, co je baví. Lineární televize se tedy bude muset této, do určité míry protikladné poptávce a obecně potřebám nastupující technologicky zdatné generace přizpůsobit.Nabídka FilmBox již obsahuje několik takových průsečíků mezi lineárním vysíláním a VoD. Například na několika trzích včetně toho českého necháváme diváky, aby si vybrali film, který chtějí v daném měsících na stanicích FilmBox vidět. Hlasují na naší webové stránce www.sledujfilmbox.cz , a film s nejvíce hlasy pak na našich programech odvysíláme. Tato kampaň slučuje prvek VoD s pohodou lineárního vysílání.Do našeho programového schématu také zařazujeme takříkajíc maratony seriálů nebo filmů stejného žánru, což inspirováno diváckými návyky, které se rozšířily po nástupu streamovacích služeb. Tedy že lidé celý večer nebo i den sledují určitý seriál, jeden jeho díl za druhým. Proto naši diváci mohou na FilmBox Premium shlédnout například všechny díly Mladého papeže na jeden zátah, anebo máme časy vyhrazeny určitému žánru. Například středeční večery jsou na FilmBox věnované komediím nebo čtvrtky večer akčním filmům.Prostřednictvím FilmBox Live mohou diváci sledovat jak filmy a seriály způsobem VoD, tak naše lineárně vysílané programy. Co se VoD týče, tak nejoblíbenějšími žánry jsou komedie, akční filmy a odlehčená tvorba. Naše specializované kanály jako DocuBox a Fast&FunBox ovšem během karanténních opatření zaznamenaly nárůst zájmu o cestovatelské dokumenty a programy věnované venkovním sportům, očividně v souvislosti s omezením těchto aktivit kvůli pandemii. Lidé v té době hodně sledovali také klasickou a artovou filmovou tvorba.Neustále pracujeme na vylepšování naší nabídky a vytváření nových, moderních produktů, které odpovídají neustále se proměňující poptávce ze strany spotřebitelů. A i nadále budeme vyhledávat příležitosti, jak rozšiřovat dosah našich služeb a přinášet kvalitní zábavu do co nejvíce domácností.Martin Vyleťal