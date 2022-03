HBO Max již v Česku a na Slovensku

DNES!

Nová streamovací platforma HBO Max z dílny HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Max Originals a dalších, je nově dostupná na českém a slovenském trhu, kde nahrazuje původní službu a aplikaci HBO GO.Na HBO Max se pro každého něco najde, například seriály Boj o moc, Hra o trůny, Euforie nebo Lakers: Vzestup dynastie z produkce HBO, a z původní produkce HBO Originals Stanice 11, Hacks, Vlajka smrti, A jak to bylo dál..., Holky z vejšky, Zrozeni milovat dále Liga spravedlnosti Zacka Snydera a Wonder Woman 1984 z produkce DC, Gumballův úžasný svět a Mladí Titáni do toho! z produkce Cartoon Network či filmy Duna, The Matrix Resurrections a Král Richard: Zrození šampiónek, Cry Macho z produkce společnosti Warner Bros.Těšit se můžete i na nové evropské tituly z Max Originals, Kamikaze, Lust, Ruxx, Informant, Síla nebo Obleva. Nově na platformu zařazujeme unscripted show jako Spolu & Hladoví, Amy v očekávání, Ellen hledá nové skvělé návrháře, Ostrov frajerů, Selena vaří s šéfkuchaři a mnoho dalších titulů.Stávající abonenti platformy HBO GO, kteří platí předplatné napřímo, budou automaticky převedeni na novou platformu a budou platit nižší částku 132 korun měsíčně, což je méně než současná cena 159 Kč za HBO GO. Díky této promo akci klienti ušetří více než 30% měsíčního předplatného po celou dobu jeho trvání.Noví klienti, kteří se zaregistrují do 31.3.2022, si budou moci službu HBO Max předplatit za tuto sníženou měsíční cenu. Od 1.4.2022 bude standardní měsíční předplatné stát 199 Kč měsíčně. Navíc bude možné získat výhodnější cenu, pokud si klient službu předplatí na 12 měsíců, zaplatí jen 1590 Kč - tedy v přepočtu jen cenu za osm měsíců. Službu HBO Max najde zájemce na stránkách www.hbomax.com.HBO Max je nyní v provozu v 61 zemích Evropy, Severní Ameriky a Latinské Ameriky. Její celosvětové rozšíření bude pokračovat i v letošním roce, kdy bude spuštěna v Turecku, Řecku, na Islandu, v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Plánuje se také další rozšíření do jihovýchodní Asie.Mezi 15 zemí, ve kterých byla dnes platforma HBO Max spuštěna, patří: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Severní Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.HBO Max bude k dispozici na předních zařízeních a platformách, včetně chytrých televizorů (Samsung, LG a Android TV), streamovacích zařízení (Apple TV 4K a Google Chromecast), herních konzolí (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One a Xbox Series X/S), mobilů a tabletů (iPhone, iPad, iPod Touch a Android), a online na http://www.hbomax.com. HBO Max bude k dispozici také prostřednictvím vybraných televizních distribučních partnerů. Zákazníci budou mít možnost předplatné uhradit pomocí běžných zprostředkovatelů plateb (VISA, Mastercard a PayPal) nebo nákupem v mobilní aplikaci (Apple App Store, Google Play Store a Samsung Checkout, který lze objednat přímo v televizi).HBO Max nabízí fanouškům vylepšený divácký zážitek. Přispívají k němu také funkce, jako je personalizace služby s až pěti diváckými profily, souběžné přehrávání na třech zařízeních, neomezený počet registrovaných zařízení na jedno předplatné, streamování s prostorovým zvukem 5.1, technologie Dolby Atmos a vybrané tituly dostupné v rozlišení 4K.redakce