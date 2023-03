Skylink: Brzy spustíme streamovací službu CANAL+

DNES!

Na českém a slovenském trhu brzy v dohledné době odstartuje streamovací platforma CANAL+, provozovatele satelitní platformy Skylink . Nejen o této novince je rozhovor. Na otázky webu parabola.cz odpovídal Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group Jaromír Glisník, M7 Group (Skylink): Poté, co jsme se stali součástí skupiny CANAL+, bylo spuštění programu CANAL+ Domo tím nejrychlejším a nejjednodušším krokem, jak uvést značku CANAL+ do povědomí našich zákazníků. Nyní tuto roli převzaly kanály CANAL+ Sport a CANAL+ Action. Rozhodnutí padlo někdy kolem poloviny loňského roku.Televizních kanálů tohoto žánru máme v nabídce několik. Naši zákazníci mají z čeho vybírat. Rozhodli jsme se proto investovat do jiných žánrů.Tuto možnost zvážíme.Při budování vlastního balíčku programů CANAL+ jsme začali u sportu, u Premier League. Snažili jsme se dalším televizním kanálem na tento krok navázat. Dospěli jsme k závěru, že se cílové skupiny sportu a akčních filmů a seriálů významně neliší. Navíc jsme zjistili, že existuje dostatek skutečně atraktivního obsahu tohoto žánru, které je možno na trhu pro naše území získat.Od samého počátku jsme naše programy nabízeli všem velkým operátorům v České republice a na Slovensku, kteří by byli schopni se o naše náklady podělit. Týkalo se to nejen sportovních kanálů, ale i dalších programových služeb. To je v souladu se strategií CANAL+ v jiných zemích. Neusilujeme o exkluzivitu, právě naopak, chceme naše programy dostat k co nejširšímu okruhu diváků.Naše strategie se nezměnila. Pokud se týká O2, naše jednání vloni v létě uvízla na mrtvém bodě. Ocitli jsme se v situaci, kdy jsme museli před startem nové sezóny Premier League - jako držitel vysílacích práv - jasně říci, co mají zájemci dělat, aby ji mohli sledovat. Jakmile jsme viděli, že O2 start nové sezóny stihnout nemůže, informovali jsme o tom veřejnost. To samozřejmě vůbec neznamená, že bychom jednání s O2 odmítali. Právě naopak.Trh televizních kanálů je skutečně velmi konkurenční. Současně je třeba vzít v úvahu, že diváci stále více dávají přednost „nelineárnímu“ sledování. Rádi se dívají na své pořady, kdy oni chtějí, ne když právě běží v televizi. Tomuto trendu chceme jít vstříc a vedle tradičních televizních kanálů investovat do nelineárního obsahu.Máme zájem o atraktivní sport, ať již pro vlastní televizní kanály nebo na kanálech jiných vysílatelů. O zařazení do nabídky rozhoduje poměr hodnoty a ceny daných sportovních práv nebo televizních kanálů. V případě kanálů Nova Sport 3 a 4 jsme se na ceně s vysílatelem zatím neshodli.Televizní platformy Skylink a freeSAT jsou velmi dobře etablovány na trhu, a proto zatím nic podobného neplánujeme. Souběžně s tím ovšem budeme rozvíjet i značku CANAL+, která se zaměřuje na špičkový sport a kvalitní filmovou tvorbu a má ambici oslovit široké spektrum diváků.Ano, nelineární obsah je aktuálně velmi žádaný a naše plány s tím počítají. Připravujeme streamovací službu pod značkou CANAL+ která poskytne vedle atraktivní videotéky i přístup k našim televizním kanálům, tedy i k CANAL+ Sportu a CANAL+ Action.Ano, novou službu si bude moci koupit kdokoli.Ano, počítáme s tím.Datum nemohu sdělit, ale bude to brzy. Naše přípravy vrcholí.Tyto služby dávají momentálně přednost přímému prodeji divákům. Prodeji přes operátory se nebrání, ovšem nabízené komerční podmínky nejsou pro operátory zatím atraktivní. V jiných zemích, kde CANAL+ působí, takovéto kombinované balíčky existují.Zatímco v Česku a Slovensku provozujeme největší televizní platformu, naše pozice v Maďarsku a Rumunsku je mnohem slabší. Máme v plánu tam rovněž spustit služby pod značkou CANAL+, ovšem potřebujeme k tomu spolupráci s jinými operátory. Jednání probíhají, těžko se mi odhaduje, kdy budou uzavřena.Nemáme exkluzivitu a očekávám, že vysílatel Story4 CZ bude oslovovat i jiné operátory.Uvidíme, jak se novému programu bude dařit. Pokud si získá významný počet diváků, do Skylink Live TV jej rádi zařadíme.Naše aplikace je na nahrávání technicky připravena. Bude-li o ni zájem, dokážeme ji implementovat.Platforma freeSAT je nyní na dvou orbitálních pozicích. Již několik let nové instalace na pozici 0,8°W neděláme a stávající zákazníci postupně přecházejí na 23,5°E. Oslovujeme je postupně a nabízíme individuální podmínky tak, aby po přechodu měli přístup k bohatší nabídce za srovnatelnou cenu. Nemáme stanoven žádný termín ukončení migrace.Systému CryptoWorks skončila technická podpora před více než deseti lety a ještě delší doba uplynula od skončení prodeje satelitních přijímačů s tímto systémem. Programů s CAID 0D96 je už relativně málo a postupně ubývají. Zdá se, že budeme moci tento starý systém brzy odstavit úplně. Mohlo by to být dokončeno někdy v průběhu letošního roku.Rozvoj Ultra HD je v rukou velkých vysílatelů. Jakmile se objeví atraktivní televizní stanice s širším diváckým záběrem vysílající v Ultra HD, jistě se stane součástí naší nabídky.Martin Vyleťal