AMC+ stále v plánu, zřejmě bude pod jiným názvem

▲ Obr č. 1 - Spektrum Home - programové schéma a žánry (foto: parabola.cz, prezentace AMC)



▲ Obr č. 2 - Irena Novotná, contry manager CZ&SK, AMC Networks International (foto: parabola.cz)



Streamovací platforma AMC+ je stále v plánu pro země střední Evropy. Odstartuje pravděpodobně pod jiným názvem. Jaké další novinky chystá AMC Networks pro české a slovenské diváky je dnešní rozhovor.Lifestylový kanál Spektrum Home se začátkem března dostal k většině českých domácností - stanice je dostupná vedle placených televizních platforem také zdarma v pozemním vysílání v rámci celoplošné vysílací sítě 23 ( multiplex 23 ). O rozvoji Spektrum Home a dalších plánech je rozhovor s Irenou Novotnou, country managerem pro CZ a SK společnosti AMC Networks International.Irena Novotná, AMC Networks International: Spektrum Home je televizní stanice, která je v našem regionu již dobře zavedana. Touto změnou jsme chtěli dosáhnout lepší distribuce, abychom mohli náš obsah poskytnout co nejširšímu okruhu diváků. Pevně věříme, že s rozšířenou distribucí se nám rozšíří i reklamní příležitosti, a snažíme se využít výhod toho, že všechny české domácnosti ji teď mohou sledovat. Díky reklamnímu potenciálu hodláme navýšit investice do obsahu stanice se zvláštním zřetelem na českou lokální tvorbu. Chceme, aby tato stanice byla pro diváky televizním ostrovem klidu v tomto uspěchaném světe.Ano, kromě obvyklých oblíbených pořadů, jako jsou Property Brothers a Zahradníkův svět s Monty Donem, bude programová skladba pestřejší a přibudou nové žánry, včetně obsahu pro ženy. Slovo Domov, z názvu stanice, by mělo být vnímáno v širším slova smyslu - váš dům, váš byt, vaše zahrada, ale také vaše rodina, vaše cestování, vaše zdraví.Ano, je to možné, záleží to na dohodě s provozovatelem.Ano, na stanici Spektrum Home propagujeme obsah jiných stanic napříč našim portfoliem, abychom ukázali rozmanitost žánrů, které nabízíme.Spuštění Spektrum Home do volného vysílání je to pro nás prvním vstupem do této nové oblasti, vykročili jsme do ní, protože věříme, že je to lukrativní cesta, jak zlepšit naši pozici na českém trhu. V případě, že dosáhneme očekávaných výsledků, určitě zvážíme všechny další možnosti.Další pořady domácí tvorby budou zaměřeny na vaření a cestování.Jsme vždy otevřeni jednat s domácími producenty, kteří nám pomohou obohatit programovou skladku stanice a podílejí se tak na tvorbě živého obsahu knihovny. Každou lokální produkci posuzujeme samostatně.Skupina AMC poskytuje ve vysokém rozlišení své filmové stanice AMC a Film+, sportovní Sport1 a Sport2, dokumentární Spektrum a nejnověji Spektrum Home. Kdy nabídnete ve větších detailech i zbývající stanice - dětské Minimax a JimJam, dokumentární CBS Reality či gastronomickou TV Paprika.Do budoucna plánujeme vysílání i dalších stanic z našeho portfólia v HD rozlišení, momentálně nejsou dány konkrétní termíny. Je to jedna z oblastí, které se věnujeme a sledujeme trendy na trhu.Domácí pořady patří rozhodně mezi jedny z nejoblíbenějších mezi ženskými diváky, na které stanice Spektrum Home cílí primárně. S pořadem Luxusní bydlení chceme smíchat charakteristiky žánru stanice s místním nádechem. Programová sestava se plánuje postupně rozšiřovat a průběžně přibývají nové žánry.Plány na spuštění AMC+ pro tento region zůstávají v platnosti, ale pravděpodobně pod jiným jménem. Hledáme teď nejoptimálnější platformové řešení pro OTT služby. Bližší informace budou včas oznámeny.FEAR (Fear the Walking Dead) je vlajkovou lodí stanice AMC v České republice. Prozatím je 8. série komunikována jako poslední, ale jak se říká, nikdy neříkejte nikdy ... a o zombících to platí dvakrátNaše mateřská společnost průběžně produkuje nové seriály. Při výběru seriálů z vlastní produkce pro náš region vždy zohledňujeme trendy a divácké preference. Takže ano, i v budoucnu se mohou diváci těšit na vlastní výrobu AMC.Martin Vyleťal