Skylink: Chceme CANAL+ Sport s Premier League dostat k dalším divákům

Nový ceník satelitní a internetové služby Skylink , rozšíření nabídky o videotéku Apple TV+, spuštění tenisového kanálu CANAL+ Sport 2 či o rozšíření dostupnosti fotbalového programu CANAL+ Sport s Premier League, koprodukce pořadů či o migraci freeSATu na Astru je dnešní rozhovor webu parabola.cz. Na tyto a další otázky odpovídal Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , člen skupiny CANAL+.Jaromír Glisník, M7 Group: Balíček Flexi10 si předplácí relativně velmi málo zákazníků. Byly doby, kdy měl 40 tisíc předplatitelů. Nyní je to pouze 1% báze a počet každý měsíc klesá. Souvisí to jistě s cenovou výhodností ostatních balíčků. Na druhé straně jsou náklady na obsluhu Flexi10 oproti jiným balíčkům mnohem vyšší.I zde je důvodem malá poptávka. Tento samostatný balíček si aktuálně předplácí něco přes 100 zákazníků. K programům Film Europe a Film Europe+ se totiž mohou dostat přes jiné, mnohem výhodnější, balíčky.Ano, součástí bude balíček HBO Standard včetně HBO Max, tak jak je nám poskytován vysílatelem.Vnímám to přesně opačně. Apple TV+ významně rozšíří naši videotéku. Zákazníci si budou moci přikoupit vysoce kvalitní prémiový obsah.Počítáme s Českou a Slovenskou verzí, které se budou lišit pouze reklamními bloky. Obsah i audio komentáře budou stejné.Náš zkušený komentátorský tým tvoří Radek Barkman, Ivan Petr, Dominik Križ a Klára Koukalová.Aktuálně vedeme jednání s několika operátory. Věřím, že se podaří dosah programů CANAL+ v příštím roce dále rozšířit.Když jsme před lety kupovali práva na Premier League, nevěděli jsme, zda dokážeme tuto nákladnou akvizici ufinancovat pouze z vlastní zákaznické báze. Proto jsme dlouho před startem vysílání vedli jednání s největšími operátory. Nyní jsme v jiné situaci. Jednáním s ostatními operátory se rozhodně nebráníme, jejich výsledek však není pro komerční úspěšnost programu s WTA rozhodující.Zákazníkům jiných operátorů bude program CANAL+ Sport 2 dostupný, pokud s příslušným operátorem uzavřeme smlouvu. Nikoli automaticky.Na tuto otázku není snadná odpověď. Neznáme totiž budoucnost těchto programů a jejich obsah v dlouhodobém horizontu. Budeme si muset pár měsíců počkat.Bývaly doby, kdy byla tato forma předplatného velmi úspěšná v USA, ovšem v Evropě se neujala. Rozmach OTT služeb mohl poměry významně změnit nebo je změní v budoucnu. Těžko říct. My nic podobného neplánujeme.Je to jistě zajímavý projekt a budeme o tom uvažovat. Samozřejmě vše záleží na komerčních podmínkách.Akvizice SPI International podstatným způsobem zlepšila naše možnosti v akvizici a produkci vlastních programů. Kolegové z SPI mají na starosti naše nesportovní kanály CANAL+ a rovněž obsah videotéky. S výsledky jejich práce se tedy setkávají skoro všichni zákazníci.Rebrandování v plánu pro příští rok nemáme.Na základě dohody s Telenorem přechází část pronajaté kapacity na satelit Thor 7. To je důvodem přelaďování. Žádné jiné významné změny tuto orbitální pozici nečekají.Migraci freeSATu na Astru bychom rádi dokončili v příštím roce, ovšem satelitní kapacitu máme na 0,8°W smluvně zajištěnu na delší dobu. Čas nás proto netlačí, není třeba datum vypnutí uspěchat. Migrujeme tempem cca 500 zákazníků týdně. Koncem roku budeme mít polovinu českých zákazníků freeSATu již na Astře.Žádný plán utlumení CA systémů nemáme.Rozjezd samostatné služby CANAL+ splnil naše očekávání. V jednáních s jinými operátory dokážeme nabídnout řešení dle jejich přání.Vlastní televizní produkce je součástí DNA značky CANAL+. A zdaleka se to netýká jen Francie. Významnou vlastní produkci máme v Africe, Vietnamu a dalších zemích. Pro nás je silnou inspirací CANAL+ v Polsku, kde produkujeme několik seriálů ročně. Koprodukci vítáme.Pro délku exkluzivity neexistuje pevné pravidlo. Záleží vždy na konkrétní dohodě.Martin Vyleťal