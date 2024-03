Chceme dostat BBC Earth mezi TOP5 dokumentárních tv, říká jednatelka Channels

DNES!

▲ Obr č. 1 - Eva Sedláčková, jednatelka společnosti Channels (foto: Channels)



▲ Obr č. 2 - Zastupované kanály společností Channels (foto: Channels)



Televizní stanice BBC Earth se postupně dostává k dalším operátorům v Česku a na Slovensku a novým divákům. Zástupce stanice, společnost Channels hodlá stanici dostat mezi TOP 5 doku programů u nás. O tom a dalších tématech je dnešní rozhovor webu parabola.cz.Eva Sedláčková, jednatelka společnosti Channels, která na českém a slovenském trhu zastupuje BBC Earth a řadu dalších stanic jako National Geographic, Nat Geo Wild, Disney Channel, Mezzo, Travelxp, kanály Stingray, programy pro dospělé a jiné, v rozhovoru pro server parabola.cz přibližuje činnost společnosti Channels, expanzi BBC Earth či změny na mediálním trhu.Eva Sedláčková, Channels: S kolegyní Ladou Dobrkovskou jsme se tehdy již nějakou dobu staraly o distribuci, marketing a PR stanice Jetix a také získaly zastoupení National Geographic. Trh se v té době rozvíjel ve všech směrech. Přicházely nové technologie, dostupnost televizních služeb rostla díky budování nových sítí, vzniku nových platforem, snaze nových programerů o vstup na český a slovenský trh. Motivem pro nás byla příležitost být součástí moderního rozvíjejícího se odvětví, přinést na trh nový obsah, který zde chyběl, reprezentovat celosvětově známé značky, pracovat v oboru, který propojuje zahraniční a lokální trh, mít možnost jej ovlivnit.Vlastně ano. Za téměř 15leté působení v oboru placené televize jsme, věřím, stabilní firma respektovaná jak zahraničními vysílateli, tak i operátory. Zastupujeme několik významných zahraničních společností a distribuujeme silné portfolio velmi úspěšných televizních kanálů. Ze dvou TV stanic na začátku máme nyní v nabídce přes dvacet TV kanálů širokého žánrového zaměření.A současně se nám povedlo tento podnikatelský záměr a pracovní aktivity velmi efektivně skloubit s našimi soukromými životy, což vnímám jako velký bonus.Myšlenky ale přicházejí stále nové a nové, takže doufám, že naplněním těch původních to nekončí. 😊Ano, bez toho by to nešlo. S postupným rozšířením programového portfolia logicky přibývalo běžné operativy, úkolů, povinností, komunikace na více stran. Začínaly jsme ve dvou a v současnosti fungujeme v 4 až 5 členném týmu a spolupracujeme s několika externími společnostmi. Musíme samozřejmě i personálně reagovat na aktuální situace, které plynou z rozsahu služeb pro naše klienty nebo co se děje na trhu, nejrůznější akvizice, změny strategie, apod. Nicméně máme stabilní fungující tým, na který jsem velmi pyšná.Vše začíná obhájením pozice agenta u zahraniční společnosti, prokázáním znalosti místního trhu a dojednáním smluvních podmínek. Po podpisu smlouvy se vzájemně seznámí náš tým se zahraničním vedením a lidmi v různých odděleních, se kterými pak spolupracujeme. Vzájemně si schválíme proces spolupráce -postup řešení a schvalování nabídek a smluv, formu distribuce, zdroje a předání signálu, reporting, fakturaci, řešení pohledávek, a také následnou péči o zákazníka a programovou podporu. Nastudujeme produktové materiály, připravíme a řídíme komunikaci směrem k operátorům. Pak už nastupuje obchodní část, kdy kontaktujeme klienty, TV kanály představíme a usilujeme o zařazení stanic v programových nabídkách. Jakmile operátor stanici zařadí, jsme pak již v pravidelném kontaktu ohledně měsíčních hlášení, fakturace, programových priorit, marketingových kampaní, nejrůznějších migrací, změn, obnov smluv atd. Je toho ale ještě mnohem víc.Kromě těch, které jste uvedl, ještě nabízíme řadu lifestylových kanálů a máme také všestrannou a pestrou nabídku kanálů pro dospělé. Dlouhodobě budujeme naše programové portfolio tak, abychom nabídli silné značky, kvalitní obsah a multižánrové zaměření.Zájem je především o zvučné značky a kanály s vysokou sledovaností. Zásadní pro náš trh je, aby byla stanice v lokálním jazyce, to zásadním způsobem ovlivňuje zájem operátora o jeho zařazení a má signifikantní vliv na sledovanost. Přes určitý posun stále platí, že prostě chceme u televize odpočívat a poslouchat pořad v češtině, a ne se soustředit na cizí jazyk v audiu nebo titulcích.Pokud bych měla jmenovat konkrétní TV kanály naší nabídky, pak nejúspěšnějšími jsou rozhodně stanice National Geographic Channel a National Geographic Wild, Disney Channel, z hudebních Stingray, iConcerts a Mezzo, cestovatelský Travelxp a několik adult značek od společnosti Aylo.Velký potenciál a přínos pro trh vidíme v TV kanálech našeho nového partnera BBC Studios (BBCS).Myslím, že hlavní oblasti diváckého zájmu se v podstatě nemění. Potvrzují to i dlouhodobě sledovaná data a statistiky, které pravidelně zveřejňuje mediální agentura AT Media. Přetrvává zájem o filmy a seriály, lokální zpravodajství, lidé mají rádi kvalitní dokumenty, je samozřejmě žádaný dětský obsah. Samostatný fenomén je sport. Trh se sportovními právy je pro mě džungle 😊 Nejen žádané, ale nakonec vysoce sledované jsou kanály pro dospělé.V minulosti byli operátoři ochotni přidávat nové TV kanály do své nabídky prakticky stále a cílili především na co nejvyšší počet nabízených stanic.,. V posledních letech se ustupuje od kvantity a hledí se na kvalitu. Nový TV kanál se nedoplňuje, ale nahrazuje jiným. Silné značky mají mírnou výhodu, nicméně všechny kanály musí bojovat za udržení pozice a sledovanosti.Vážím si důvěry společnosti BBC Studios (BBCS), která nám dohodou o zastoupení v České republice a na Slovensku svěřila. Moc mě těší, že naše intuice byla správná a zájem operátorů o TV kanály BBCS se jen potvrzuje. Zpravodajskou stanici BBC News není třeba představovat, nicméně s BBC Earth rozšiřujeme přístup ke špičkové dokumentární tvorbě, za kterou stojí silná značka, mediální gigant a léty osvědčená kvalita, kterou již znají i čeští diváci. S aktivním prodejem jsme začali v listopadu minulého roku a máme hodně pozitivních ohlasů. K novému roku jej už zařadilo několik českých i slovenských platforem. Věřím, že se nám v distribuci bude dařit i nadále a dostaneme tento program mezi top 5 dokumentárních stanic.Poskytování špičkového programu publiku po celém světě je klíčovou prioritou BBCS a lokalizace v tom hraje velmi důležitou roli. Všechny programy BBC Earth v hlavním vysílacím čase jsou pro naše české diváky dabovány. Pracujeme na tom a zjišťujeme možnosti, jak lokalizaci v budoucnu ještě rozšířit.Na konec března plánujeme naši konferenci Den s Channels. Je to pro nás nejdůležitější zákaznická akce v roce, kde představujeme novinky, rozvojové strategie, programové priority a plány. Letos slavíme její 10. výročí, zúčastní se i náš nový partner BBC Studios a představí celé své portfolio a plány působení na našich trzích. Věříme, že přijde i odpověď na tuto otázku.Faktem však je, že BBCS aktivně zkoumá nové příležitosti v celém regionu střední a východní Evropy, které umožní pokračovat v záměru nabídnout celou řadu kvalitních produkcí z Velké Británie místnímu publiku, ať už prostřednictvím lineárních nebo digitálních platforem. To se týká i britských dramat vysílaných na TV kanálu BBC First.Myslím, že obecně platí, že každý broadcaster přistupuje vždy k danému teritoriu individuálně a hodnotí jeho stabilitu, výkonnost, vnímá lokální specifika a potenciál. Například oproti severní nebo západní Evropě je u nás penetrace streamingových služeb prozatím stále dost nízká. Na to, aby streamovací platforma nahradila profitující placenou televizi, je dle mého názoru u nás zatím příliš brzy a diváci nemusí mít obavu, že by o své oblíbené programy přišli. Penetrace streamovacích služeb sice postupně roste, ale lineární vysílání si udržuje díky specifikům českého trhu stále pevnou, stabilní pozici.Nemyslím si. Samozřejmě je dětského obsahu na internetu, Youtube a všude možně obrovské množství, ale dětské kanály budou součástí klasického vysílání vždy. Když si kupujete balíček s placenou televizí, chcete tam mít zábavu i pro své děti. Zároveň televizní kanál je v podstatě pro dítě nejbezpečnější prostor. Nehrozí, aby omylem překliklo na nevhodný obsah, stejně tak reklamy zohledňují cílovou skupinu.Ano, určitě mohou a jsme toho stále svědky. Jak jsem již uváděla, lineární sledovanost má v našich zemích velmi silnou pozici a současně i setrvačnost. Chování diváků klasické televize zaznamenává jisté změny s novými technickými možností a moderními trendy v konzumaci obsahu. Ty nám umožnily například podívat se na to, co nás opravdu zajímá a ve chvíli, kdy na to máme čas. Ale v zásadě jsme silně konzervativní a zůstáváme věrni tomu, co známe a máme rádi. Např. u mé maminky nadále na stolku leží zvýrazňovačem zaškrtaný program v TV magazínu, přestože má televizní službu se všemi funkcemi zpětného shlédnutí, nahrávání, atd. 😊Apetit broadcasterů k novým projektům je stále, jen motivy a cíle jsou různé. Od uplatnění, již licencovaného obsahu, vytvoření nového reklamního prostoru, přes oslovení specifické cílové skupiny, exkluzivní program, až po vstup zcela nových subjektů na mediální trh, vytvoření specifických partnerství a frančíz nebo třeba zamezení ztráty diváka vlivem změny jeho chování nebo preferencí. Za vším je vždy jasný business model.Srdečně děkuji za pozvání a hlavně dlouholetou spolupráci. Parabola.cz čtu téměř denně, je i pro mě cenným zdrojem informací, které ke své práci potřebuji.Martin Vyleťal