Úplatky, intriky, sledování a odposlechy v thrilleru na ČT1

21.01.2020 12:19

Richard Krajčo, Ondřej Vetchý, Miroslav Donutil a Tomáš Töpfer, to je jen malý výčet z hvězdného hereckého obsazení nového dvoudílného televizního filmu Jiřího Svobody. Vysoká hra, thriller ze současnosti od režiséra Sametových vrahů, je příběhem policisty protikorupčního útvaru, vycházejícím z několika kriminálních kauz, které nejsou dodnes právně dořešeny.

První díl uvede ČT1 již tuto neděli od 20.10 hodin, druhý díl o týden poději, 2. února, ve stejném čase.

Jako námět snímku posloužily zkušenosti policisty Václava Lásky, který byl součástí elitního vyšetřovacího útvaru a na základě své praxe napsal román Advokát. „ Existuje prakticky neomezený počet variant vynucování úplatků. Ať v případě nákupů různého zahraničního zařízení na účet státního rozpočtu, velkých stavebních prací nebo dotačních podvodů. Některé případy se dokonce dostaly před soud, byť sahaly do vysokých pater politiky. Přemnohé se před soud nedostaly a byly zameteny pod koberec, nebo amnestované. Myslím, že tato oblast našeho veřejného života je ve skutečnosti daleko horší, než jak se podařilo ztvárnit ve filmu ,“ přibližuje inspiraci reálnými případy režisér Jiří Svoboda.

▲ Vysoká hra (foto: ČT)

Hlavním hrdinou je policista protikorupčního útvaru Tomáš Krása, pro kterého právní stát není jen prázdnou frází. Společně se sebevědomou a ambiciózní novinářkou se vrhá do vyšetřování. Proti nim ale stojí falešní hráči rozhodnutí vyhrát za každou cenu. A tak si Tomáš nemůže být jistý loajalitou ani u svých nejbližších kolegů.

„ Tomáš je vystudovaný právník, který ale nechce stát na jedné straně zákona s lumpy, nechce vytahovat lidi ven z vězení, ale naopak by je tam raději zavíral. Proto jde ke zvláštnímu útvaru u policie a snaží se odhalovat korupci někdy i trochu na vlastní pěst. Je to takový samorost a nemyslím si, že se to všem líbí. Sám nevím, jestli bych měl na takovou práci žaludek a taky odvahu, zvlášť když víte, že vám může jít o život ,“ říká představitel hlavní role Richard Krajčo a režisér Jiří Svoboda k jeho volbě dodává: „ Představitel čestného a trochu naivního policisty zvláštního útvaru neměl být habituálně Sylvester Stallone. Naopak jsem ho od počátku vnímal jako muže průměrného vzrůstu, citově zranitelného a zároveň hravého, se smyslem pro humor. Richard Krajčo byl první volbou, ještě když jsem psal scénář .“

„ Vysoká hra nabízí fascinující vhled do práce policistů, do světa vysoké politiky a jejího propojení s byznysem i do vlivu moderních technologií na náš každodenní život a s tím související ztrátu soukromí ,“ doplňuje kreativní producent snímku Jan Maxa.

zdroj: ČT