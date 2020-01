Český rozhlas upravuje programové schéma Vltavy

21.01.2020 15:12

DNES!

Český rozhlas Vltava nabídne od 1. dubna ve svém programu novinky, které nezklamou tradiční posluchače a zároveň mají potenciál oslovit nové publikum. Proměnou projde i zvuková grafika jediné tuzemské kulturní stanice, na nové verzi znělek pracuje hudebník Tomáš Dvořák známý jako Floex, novými staničními hlasy budou Jana Plodková a Václav Neužil.

Více živého vysílání, noční řada odvážné četby i nedělní hry z rozhlasového archivu. „Aktuálně připravujeme dramaturgické plány na druhé čtvrtletí, takže řešíme konkrétní náplně jednotlivých programových řad. Těšíme se například na Četbu s hvězdičkou, což bude série tematicky i jazykové odvážnějších titulů, kterou zařadíme denně od 23. hodiny,“ uvedla šéfredaktorka stanice Český rozhlas Vltava Jaroslava Haladová.

Vltavský kulturní proud krátkých publicistických příspěvků a hudby Mozaika se od dubna rozšíří až do desáté hodiny dopolední, odpoledne přinese také o dvě a půl hodiny živého kulturního mixu. Stanice bude pružněji reagovat na aktuální kulturní dění, zároveň nabídne užší a sehranější moderátorský tým, výrazně posílí role editorů vysílání. V hudbě bude stále převažovat klasika, do odpoledne se ale vmísí i jiné, příbuzné žánry, svůj stabilní prostor bude mít na Vltavě jazz. „ Rozšiřujeme řadu Sedmé nebe, každý den bude od 19. do 20. hodiny vybírat a komentovat hudbu respektovaná osobnost ze světa hudební publicistiky nebo praxe ,“ doplnila Haladová.

Z vysílání nevymizí ani náročnější publicistika. Denně se pod povrch kulturního dění podívá nový půlhodinový magazín, komplexní pohled na fenomény historie i současnosti nabídne obnovený premiérový cyklus Večer na téma. Novinkou bude nedělní rozhlasová hra.

„ Zůstaneme patrně u pracovního názvu Hra pro pamětníky, protože ten evokuje asi nejlépe profil nové řady - chceme se podívat i do pozapomenutých zákoutí rozhlasového archivu a nabídnout k poslechu s vysvětlujícím komentářem tituly, které léta nespatřily světlo světa ,“ dodala šéfredaktorka stanice.

zdroj: ČRo