Discovery uvede seriál Velké stavby s Richardem Hammondem

30.01.2020 10:55

DNES!

Oceňovaný britský moderátor a hvězda pořadu Top Gear Richard Hammond přichází na stanici Discovery se zbrusu novým zábavným pořadem - Velké stavby s Richardem Hammondem (Richard Hammond´s BIG).

V novém devítidílném seriálu z inženýrského prostředí, který můžete sledovat od soboty 8. února 2020 od 21 hodin, se vydá na celosvětovou misi, kde na vlastní kůži pozná největší konstrukce a stroje světa.

Richard Hammond pronikne do zákulisí největších staveb a strojů světa, od nejdelšího podzemního železničního tunelu až po nákladní loď velikosti čtyř fotbalových hřišť, aby porozuměl vědě „velikánů“, neboli tomu, jak inženýři staví, udržují a používají tyto superstruktury. Natáčení přitom bylo pro celý štáb velkou výzvou, protože většina z navštívených míst není pro filmování a pohyb vysokého počtu lidí „na place“ uzpůsobená.

▲ Velké stavby s Richardem Hammondem (foto: Discovery)

Proč nás podle Richarda Hammonda obrovské struktury a stroje tak fascinují? „ Myslím si, že je pro nás těžko pochopitelné, jak může vzniknout něco tak obřího. Třeba na pyramidy nebo katedrály se lidé dívají s úžasem i staletí poté, co byly postaveny. Velikost je prostě fascinující, ať už jde o vysokou stavbu nebo tunel vybudovaný pod zemí .“

Díky Richardově nenapodobitelnému stylu navíc nepůjde jen o obyčejnou show ze světa inženýrů. Kromě toho, že se jako laik dokáže správně ptát, tak britský moderátor divákům ukáže, že tím nejlepším způsobem, jak poznat tajemství něčeho opravdu velkolepého, je zkusit to řídit, vylézt si na to, zkrátka vyzkoušet si to na vlastní kůži a pokud možno za provozu. Díky exkluzivního přístupu, kterému předcházela náročná jednání produkčního týmu, se Hammond podívá do samého srdce těchto mocných strojů, které se vznášejí, létají a bojují o zápis do knih rekordů.

Simon Downing, Senior Vice President, vedoucí dokumentárních a sportovních kanálů ve společnosti Discovery UK, řekl: „ Richard je světově proslulý motoristický talent s vášní pro vědu, inženýrství a auta. Jako globální lídr v zábavě z opravdového světa jsme velmi rádi, že můžeme na Discovery dát prostor jeho nakažlivé zvídavosti. Fanoušci se mohou těšit na informativní, zábavný, původní seriál skutečně epických rozměrů .“

Co přesně s Richardem při sledování show zažijete? Tak třeba jízdu na elektrickém motocyklu 2 km pod Alpami během průzkumu základního tunelu Brennerského průsmyku, který je nejdelším železničním tunelem na světě. Navštívíte přehradu Kölnbrein v Rakousku, která se rozkládá mezi skalami. Nebo nahlédnete do útrob největšího vojenského nákladního letadla C-5M Super Galaxy, které je v současné době v provozu.

Nejde však jen o tyto kolosální konstrukce. Richard bude objevovat i drobné detaily a zkoumat vědu skrývající se za těmito superstrukturami, a to prostřednictvím zábavných experimentů. Bez nich by totiž celek vůbec neexistoval. Právě prostřednictvím experimentů přece architekti, průzkumníci a vynálezci posouvají hranice v hledání „velikého“.

Richard Hammond se ještě před natáčením nechal slyšet: „ Už se těším, až vyrazím prozkoumat ty skutečně fascinující příklady inženýrského génia v praxi. Miluju inženýrství a všechnu tu vědu kolem. Čím větší, tím lepší. Bude to spousta informací a hromada zábavy. Bude to velké! “

Pořad Velké stavby s Richardem Hammondem pro společnost Discovery objednala Victoria Noble, Senior Director & Executive Producer, s Oliverem Wilsonem jako výkonným producentem. Seriál vyrobila společnost Chimp Productions s Andrewem Barronem coby producentem seriálu a Michaelem Masseym coby výkonným producentem.

zdroj: Discovery