Televizní sledovanost roste, u mladých diváků o více než 50%

06.04.2020 13:46

Češi tráví před obrazovkami v době celostátní karantény výrazně více času, a to zejména mladší diváci. Potvrzují to data vycházející z oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti.

Z analýzy provedené společností Atmedia vyplývá, že za první dva týdny celostátní karantény vzrostla sledovanost oproti stejnému období v roce 2019 o 33 %. U mladých diváků pak narostla o více než 50 %. K televizním obrazovkám nyní usedá denně 78 % Čechů, sledují ji přes 4,5 hodiny denně.

Značný nárůst času stráveného u televize je výrazný především u mladší divácké kategorie. U dětí lze v důsledku uzavření škol pozorovat změny v mediálních návycích, sledovanost u nich narostla o 51 % a průměrná denní doba u TV poskočila na necelé 2,5 hodiny. Ještě výraznější nárůst televizní sledovanosti je vidět u diváků ve věku 15-24 let. Meziročně je vyšší o 54 % a diváci tzv. „generace Z“ tráví u televize přes 1,5 hodiny denně. „Neplatí, že se mladí dívají pouze na videa na internetu nebo na filmy a seriály na VOD aplikacích typu Netflix. Televize hraje v jejich životě stále důležitou roli, což dokazují data,“ říká Pavel Müller, Head of Research & Marketing Department ve společnosti Atmedia.

Mladí tráví ještě více času u zpravodajství, filmů a seriálů

Po vyhlášení celostátní karantény věnují lidé více času především zpravodajským formátům, některé z nich v době karantény zaznamenaly i nejvyšší sledovanost za poslední roky. Výrazně vyšší čas tráví Češi také u tematických stanic, zejména filmových a seriálových. Sledovanost televizních kanálů jako AMC, AXN, CS Film, FilmBox, Film+ nebo JOJ Cinema vzrostla v průměru o 57 % v porovnání s obdobím před zaváděním opatření proti šíření viru. U diváků ve věku 15-24 let pak stoupla sledovanost těchto stanic o 55 %.

„ Vyšší zájem o filmové a seriálové stanice u mladých diváků jsme pozorovali již delší dobu, ještě před vyhlášením opatření kvůli COVID-19. Oproti minulému roku je sledovanost těchto televizních stanic u diváků ve věku 15-24 vyšší o 89 %. Je vidět, že televizní kanály mohou svým kvalitním obsahem přilákat k obrazovkám právě i mladou generaci ,“ doplňuje Müller.

S uzavřením škol lze pozorovat také výrazný nárůst sledovanosti u dětských stanic. Cartoon Network, Disney Channel a Minimax mají v průměru o 43 % vyšší sledovanost „ Děti tráví celé dny doma, vedle učení hrají hry anebo sledují svoje oblíbené dětské pořady. Výrazný nárůst sledovanosti souvisí také s tím, že operátoři nyní nabízejí tyto televizní stanice všem svým zákazníkům bez ohledu na předplacený balíček ,“ komentuje dále Müller.

Televizní sledovanost roste v celém světě

Nárůst televizní sledovanosti hlásí také další zahraniční státy, a to v závislosti na tom, jak jsou postupně uplatňována opatření v souvislosti s virem COVID-19. Výzkumná společnost Nielsen uvádí například 20% nárůst televizní sledovanosti mezi diváky do 17 let v USA. Vyšší zájem je především o zpravodajské formáty, ale také dramatické pořady, mezi které se řadí filmy nebo seriály. V Jižní Koreji pak vzrostla televizní sledovanost o 17 %, v nejvíce zasaženém italském regionu Lombardie o 15 %.

Dle výzkumné agentury Nielsen by se mohla konzumace médií z důvodu většího počtu lidí uzavřených ve svých domovech zvýšit o 60 %. „ Kvůli současné situaci ve světě je televize pro veřejnost jedním z nejdůležitějších zdrojů informací, ale také zábavy. Lidé chtějí mít neustálý přehled o dění kolem pandemické situace, zároveň hledají oddech od denního přívalu zpráv. V televizi nacházejí rozptýlení, a to i ti, kteří na to nejsou v každodenním životě v takové míře zvyklí ,“ uzavírá Müller.

