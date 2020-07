Česká televize vyjíždí za diváky do regionů

01.07.2020 19:07

DNES!

Každý pátek v jiném kraji a v jiném městě: Česká televize vyjíždí za diváky v novém projektu „Českem tam a zpět“. Dvouměsíční putování po republice s podtitulem „Víkend začíná s Českou televizí“, odstartuje v pátek 3. července v Karlových Varech.

Návštěvníci nahlédnou do zákulisí přípravy zpravodajství, setkají se se známými tvářemi ČT a prostřednictvím pozvaných hostů do vysílání zpravodajské ČT24 lépe poznají i samotný region. Součástí každé zastávky bude také doprovodný program pro rodiny s dětmi. Divákům u televizních obrazovek nabídne ČT živé vstupy z navštívených míst, od Studia 6 až po večerní Události.

„ Podobně jako jsme pomohli dětem a jejich rodičům s učením, osamělým seniorům v době izolace nebo pořadatelům kulturních akcí projektem Česká tleská, chceme nyní pomoci i regionům a podpořit cestovní ruch. Každý prázdninový pátek vyjedeme s celodenním programem za diváky. Z vybraných míst po celé republice budeme živě vstupovat do vysílání. Ukážeme zajímavá místa, známé i méně známé turistické cíle a kulturní památky ,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a doplňuje: „ Diváci České televize znají Česko z pohledu filmařů, díky našim seriálům, filmům, dokumentům a cestopisům. Po republice také pravidelně cestujeme s předvolebním vysíláním. Projektem Českem tam a zpět jim chceme přinést další, nový pohled na vybrané lokality a možnost je zase o něco lépe poznat. A třeba je naším vysíláním nalákat k návštěvě .“

▲ Tomáš Drahoňovský ve studiu ČT24 (foto: Mikuláš Křepelka)

První zastávkou budou Karlovy Vary, z nichž se již tento pátek přihlásí ranní Studio 6. Vysílání prostoupí celodenní program zpravodajské Čtyřiadvacítky - počínaje Studiem 6, přes živě moderovanou část Událostí v regionech z daného místa, až po výběr toho nejlepšího ve večerní 90´ČT24. Tematicky se dotkne hlavních problémů, které kraje řeší, odpoví na otázky, jak se jindy zaplněná místa vypořádávají s menším počtem zahraničních turistů, jaký je o ně zájem mezi tuzemskými cestovateli a představí i nejzajímavější lokality včetně užitečných tipů na dopravu, parkování nebo ceny služeb. Dvouměsíčním projektem bude diváky z vybraných míst provázet moderátor Tomáš Drahoňovský nebo Daniel Takáč.

Hostem první páteční zastávky v Karlových Varech bude například prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška i jeho výkonný ředitel Kryštof Mucha, primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová nebo lázeňský primář Ladislav Spišák. Na místě se divákům představí také moderátor Marek Eben, olympionička Simona Kubová a taneční hvězdy StarDance. Na děti se těší Majda z Kouzelné školky a chybět nebude ani Večerníčkovo kino.

Českem tam a zpět zavítá v následujících devíti týdnech také například do Českého Krumlova, na Ještěd, do Mikulova nebo do Rožnova pod Radhoštěm. Kromě tváří Událostí a dalších zpravodajských pořadů přijedou za návštěvníky také sportovní komentátoři a účinkující z pořadů StarDance a Peče celá země.

Plán prázdninového putování:

pátek 3. 7. 2020 Karlovy Vary

pátek 10. 7. 2020 Český Krumlov

pátek 17. 7. 2020 Vítkovice

pátek 24. 7. 2020 Ještěd

pátek 31. 7. 2020 Mikulov

pátek 7. 8. 2020 Hřensko

pátek 14. 8. 2020 Rožnov pod Radhoštěm

pátek 21. 8. 2020 Litomyšl

pátek 28. 8. 2020 Telč

zdroj: ČT